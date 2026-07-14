Mason Greenwood cập bến Fenerbahce với giá 42 triệu euro: Cú hích tài chính cho Man Utd Tiền đạo Mason Greenwood chính thức gia nhập Fenerbahce từ Marseille với giá 42 triệu euro. Thương vụ này giúp Man Utd bỏ túi hơn 5 triệu euro cho kế hoạch tái thiết.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano phát đi thông báo "Here we go" dành cho Mason Greenwood. Tiền đạo người Anh sẽ rời Olympique Marseille để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo gã khổng lồ Fenerbahce.

Fenerbahce đạt thỏa thuận mua Greenwood. Ảnh: Getty Images.

Theo các nguồn tin uy tín, Fenerbahce đã thuyết phục thành công đại diện nước Pháp với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, đi kèm 2 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Các thỏa thuận cá nhân giữa đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình chân sút sinh năm 2001 cũng đã được thông qua một cách nhanh chóng, đánh dấu sự kết thúc của một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè này.

Hiệu suất ghi bàn đáng nể và sự đổ vỡ tại Marseille

Về mặt chuyên môn, Mason Greenwood đã có một quãng thời gian bùng nổ tại Ligue 1. Thống kê cho thấy tiền đạo 24 tuổi này đã đóng góp tới 48 bàn thắng và 17 đường kiến tạo chỉ sau 81 lần ra sân cho Marseille. Hiệu suất khủng khiếp này khẳng định bản năng sát thủ của Greenwood vẫn vẹn nguyên bất chấp những sóng gió ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, tài năng thiên bẩm không thể khỏa lấp được những vấn đề về thái độ và kỷ luật. Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến cuộc chia ly này là sự ra đi của huấn luyện viên Roberto De Zerbi vào tháng Ba. Mất đi người bảo vệ lớn nhất tại sân Velodrome, Greenwood lập tức rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn với ban lãnh đạo Marseille. Khi mối quan hệ giữa hai bên không thể hàn gắn, đội bóng nước Pháp buộc phải đưa ngôi sao của mình lên thị trường chuyển nhượng.

Cuộc đua khốc liệt và chiến thắng của Fenerbahce

Trước khi gật đầu với Fenerbahce, Greenwood là mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn. Atletico Madrid từng cân nhắc đưa anh về để thay thế tượng đài Antoine Griezmann, trong khi AS Roma cũng nỗ lực cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, sự quyết đoán và tiềm lực tài chính từ Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Fenerbahce vượt mặt các đối thủ để sở hữu chữ ký của tiền đạo người Anh.

Đáng chú ý, thương vụ này mang lại niềm vui bất ngờ cho Manchester United. Nhờ điều khoản hưởng hoa hồng khi Marseille bán lại cầu thủ, đội chủ sân Old Trafford sẽ thu về hơn 5 triệu euro tiền mặt. Đây được xem là nguồn kinh phí quý giá để huấn luyện viên Michael Carrick bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng.

Hiện tại, Man Utd đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế lão tướng Casemiro. Với khoản tiền từ thương vụ Greenwood, Quỷ đỏ sẽ có thêm lợi thế trong việc đàm phán để củng cố trục xương sống của đội hình trong giai đoạn tái thiết quan trọng này.