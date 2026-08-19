Mason Greenwood tỏa sáng giúp Fenerbahce hòa Lyon 1-1 tại Champions League Siêu phẩm của Mason Greenwood ở đầu hiệp hai giúp Fenerbahce gỡ hòa 1-1 trước Lyon, giữ nguyên hy vọng tiến vào vòng bảng Champions League.

Trận đại chiến tại vòng loại Champions League giữa Fenerbahce và Lyon trên sân Sukru Saracoglu đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Bàn mở tỷ số của Lois Openda ở cuối hiệp một bị xóa bỏ ngay đầu hiệp hai nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân từ tân binh Mason Greenwood.

Sự chủ động của Lyon và bàn mở tỷ số của Openda

Đội khách Lyon nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục đẩy cao đội hình dồn ép Fenerbahce ngay trên phần sân nhà. Tiền vệ Corentin Tolisso trở thành hạt nhân điều phối lối chơi, liên tục mở ra các khoảng trống bằng những đường chuyền sắc bén vào khu vực cấm địa.

Louis Openda ghi bàn giúp Lyon vượt lên. Ảnh: Getty Images

Sau những phút thi đấu giằng co, thế bế tắc bị phá vỡ ở phút 40. Từ quả tạt chuẩn xác của Tolisso, Lois Openda bật cao đánh đầu ở cự ly gần làm bó tay thủ thành Ederson, đưa Lyon vươn lên dẫn trước 1-0.

Mason Greenwood quân bình tỷ số và màn rượt đuổi nghẹt thở

Bị dội gáo nước lạnh, Fenerbahce dâng cao đội hình và tìm thấy bàn gỡ ngay đầu hiệp hai. Phút 47, nhận bóng từ Kerem Akturkoglu bên hành lang cánh phải, Mason Greenwood xử lý táo bạo trước khi tung cú dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc cao, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Mason Greenwood ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ảnh: Getty Images

Bàn thắng của Greenwood kích hoạt thế trận đôi công rực lửa. Phút 52, Openda suýt lập cú đúp nhưng cú sút uy lực của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Ngược lại, Fenerbahce liên tục đe dọa khung thành Dominik Greif qua các pha tạt bóng của Archie Brown, song các cú đánh đầu từ Vedat Muriqi hay Kerem Akturkoglu đều bị thủ môn đối phương cản phá xuất sắc.

Kịch tính tăng vọt ở phút 80 khi cầu thủ vào sân thay người Dorgeles Nene thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, nhưng một lần nữa cột dọc lại từ chối bàn thắng của Fenerbahce. Dù HLV tung Romelu Lukaku vào sân ở 10 phút cuối, hàng thủ kỷ luật của Lyon vẫn đứng vững, khép lại trận lượt đi với tỷ số hòa 1-1 và hứa hẹn màn tái đấu nảy lửa trên đất Pháp.