Mason Mount chấn thương, Manchester United nhắm Marc Casado từ Barcelona với giá 22 triệu bảng Chấn thương của Mason Mount thúc đẩy Manchester United chiêu mộ Marc Casado, tiền vệ 22 tuổi được Barcelona bán với giá 22 triệu bảng nhằm dọn chỗ đón Rodri.

Thành trì tuyến giữa của Manchester United vừa đón nhận thêm bài toán hóc chuẩn bị cho mùa giải mới khi tiền vệ Mason Mount dính chấn thương trong trận giao hữu với Paris Saint-Germain. Dù HLV Michael Carrick lên tiếng trấn an rằng đây chỉ là một va chạm mạnh, tiền sử chấn thương dày đặc của ngôi sao người Anh vẫn buộc ban huấn luyện Quỷ đỏ phải tính đến các phương án bổ sung nhân sự cấp thiết. Giữa bối cảnh đó, cái tên Marc Casado của Barcelona nổi lên như một giải pháp lý tưởng cả về chuyên môn lẫn kinh tế.

Marc Casado là tiền vệ tiềm năng của Barca. Ảnh: Getty Images.

Áp lực tuyến giữa và khoảng trống mang tên Mason Mount

Bất chấp việc đã chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng chất lượng là Andrey Santos và Youri Tielemans, tuyến giữa của Manchester United vẫn chưa thực sự yên tâm. Trong kế hoạch chiến thuật của HLV Michael Carrick, đội trưởng Bruno Fernandes dự kiến sẽ thi đấu nhô cao hơn để tập trung cho khâu sáng tạo, đồng nghĩa với việc trọng trách cầm nhịp và phân phối bóng ở khu vực trung tuyến sẽ đè nặng lên vai các tiền vệ trung tâm.

Sự hiện diện của Kobbie Mainoo cùng hai tân binh là chưa đủ để bảo đảm chiều sâu đội hình trải dài trên nhiều đấu trường. Việc Mason Mount gặp sự cố chấn thương càng làm trầm trọng thêm nỗi lo rủi ro lực lượng. Điều này buộc ban lãnh đạo đại diện nước Anh phải tiếp tục tìm kiếm một mảnh ghép vừa có khả năng kiểm soát bóng tốt, vừa sở hữu độ an toàn cao trong cách vận hành lối chơi.

Marc Casado: Món hời 22 triệu bảng từ lò La Masia

Nguồn tin từ tờ Marca cho biết, Barcelona đã sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Marc Casado với mức giá rơi vào khoảng 22 triệu bảng. Đội bóng xứ Catalonia chấp nhận chia tay tài năng 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia nhằm giải phóng quỹ lương cũng như dọn chỗ đón thương vụ bom tấn Rodri đến từ Manchester City.

Dù tuổi đời còn trẻ, Casado đã thể hiện những phẩm chất chiến thuật vô cùng chín chắn. Tại chiến dịch La Liga vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu hơn 1.000 phút cho Blaugrana, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng lên tới 91%. Đáng chú ý, anh duy trì sự tập trung cao khi để mất bóng ít hơn 5 lần mỗi trận – chỉ số ấn tượng đối với một tiền vệ đảm nhận vai trò điều tiết nhịp độ.

Với mức định giá 22 triệu bảng trên thị trường hiện tại, Marc Casado được đánh giá là mục tiêu hời đối với Manchester United. Việc nhanh chóng kích hoạt thương vụ này không chỉ giúp HLV Michael Carrick củng cố độ dày tuyến giữa mà còn giúp Quỷ đỏ đi trước một bước so với các đối thủ cạnh tranh khác tại châu Âu.