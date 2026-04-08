Mason Mount hồi sinh ấn tượng: MU bất ngờ quay xe, hủy kế hoạch mua thêm tiền vệ Màn trình diễn thăng hoa của Mason Mount khiến MU cân nhắc dừng mua tiền vệ thứ ba, dồn ngân sách gia cố hàng thủ và hàng công trong hè 2026.

Manchester United đang cân nhắc hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ tiền vệ trung tâm thứ ba trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Quyết định bất ngờ này xuất phát từ sự hồi sinh mạnh mẽ của Mason Mount trong giai đoạn tiền mùa giải, cùng việc hai tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans nhanh chóng bắt nhịp với đội bóng.

Sự thăng hoa của Mason Mount làm thay đổi kế hoạch

Ban lãnh đạo Man Utd từng dự định kích nổ ít nhất ba bản hợp đồng cho tuyến giữa nhằm cải thiện chất lượng tuyến giữa. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Mason Mount trong các trận giao hữu vừa qua đã làm thay đổi hoàn toàn suy tính của ban huấn luyện.

Ngôi sao người Anh thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc khi sát cánh bên cạnh tân binh trẻ Andrey Santos. Khả năng di chuyển thông minh, kết nối tuyến giữa và hỗ trợ tấn công linh hoạt của Mount mang đến tín hiệu rất tích cực. Nếu duy trì được nền tảng thể lực ổn định và tránh khỏi các chấn thương, tiền vệ này hoàn toàn đủ sức đóng vai trò hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật của HLV Michael Carrick ở mùa giải tới.

Mason Mount ghi dấu ấn tại giải đấu tiền mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Bài toán tối ưu ngân sách và nhân sự

Bên cạnh phong độ cao của các cá nhân sẵn có, sự khan hiếm phương án chất lượng trên thị trường chuyển nhượng cũng là lý do khiến "Quỷ đỏ" thận trọng. Đội ngũ tuyển trạch của câu lạc bộ hiện chưa tìm thấy mục tiêu nào thực sự vượt trội so với những nhân sự đang sở hữu.

Việc chi ra một khoản kinh phí lớn cho các thương vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro bị đánh giá là không cần thiết trong bối cảnh đội bóng cần đảm bảo tính cân bằng tài chính. Sự xuất hiện của Youri Tielemans và Andrey Santos đã giúp chiều sâu tuyến giữa của Man Utd gia tăng đáng kể, tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh.

Chuyển hướng trọng tâm chuyển nhượng

Thay vì dồn tiền vào khu trung tuyến đã tương đối dầy dặn, ban lãnh đạo Manchester United xác định nhiệm vụ cấp bách hơn lúc này là gia cố hàng phòng ngự và bổ sung hỏa lực cho hàng công trước khi phiên chợ hè khép lại.

Sự linh hoạt trong nhân sự hiện tại cho phép HLV Michael Carrick chủ động thử nghiệm nhiều phương án tác chiến khác nhau. Việc giữ lại nguồn ngân sách chuyển nhượng còn lại sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford tập trung hoàn tất các mục tiêu quan trọng khác ở các vị trí xung yếu hơn.