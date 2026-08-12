Mason Mount tái phát chấn thương, nguy cơ vắng mặt ở trận Manchester United đấu Leeds United Tiền vệ Mason Mount nghỉ hai buổi tập vì chấn thương bàn chân, nguy cơ lỡ trận giao hữu với Leeds United dù Quỷ đỏ đón Lisandro Martinez và Rashford trở lại.

Tiền vệ Mason Mount nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận giao hữu tiền mùa giải của Manchester United gặp Leeds United diễn ra tại Dublin vào thứ Năm tới. Cầu thủ người Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bàn chân gặp phải từ cuộc đối đầu trước đó.

Mount có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Leeds.

Nỗi ám ảnh chấn thương đeo bám Mason Mount

Trong trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain tại Gothenburg (Thụy Điển) vào thứ Bảy tuần trước, Mason Mount đã phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội chỉ sau 20 phút thi đấu do gặp phải một va chạm. Mặc dù quyết định rút tiền vệ 27 tuổi ra nghỉ ban đầu chỉ mang tính chất phòng ngừa và anh vẫn tự rời sân mà không cần sự trợ giúp y tế, tình hình thực tế lại phức tạp hơn dự kiến.

Đáng lo ngại hơn, cựu sao Chelsea đã vắng mặt trong cả hai buổi tập chiến thuật quan trọng vào thứ Hai và thứ Ba vừa qua. Điều này khiến cơ hội để anh góp mặt trong cuộc chạm trán với Leeds United trên sân vận động Croke Park trở nên vô cùng mong manh.

Đây tiếp tục là một nốt trầm trong chuỗi ngày khó khăn của Mount tại Old Trafford. Kể từ khi cập bến Manchester United từ Chelsea vào năm 2023, tiền vệ này chỉ mới có vỏn vẹn 72 lần ra sân trong suốt 3 năm qua do thường xuyên bị gián đoạn bởi các vấn đề thể lực dồn dập.

Tín hiệu tích cực về lực lượng và kế hoạch thi đấu

Bên cạnh nỗi lo dành cho Mount, tình hình nhân sự của đội chủ sân Old Trafford cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trung vệ Lisandro Martinez đã chính thức hội quân cùng tập thể của HLV Michael Carrick tại County Kildare. Anh trở lại sau khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài nhờ thành tích cùng tuyển Argentina lọt vào trận chung kết World Cup.

Ngoài ra, tiền đạo Marcus Rashford cũng đã trở lại tập luyện chung cùng các đồng đội tại Ireland sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn trong màu áo Barcelona ở mùa giải trước.

Theo lịch trình, sau khi khép lại trận đấu giao hữu với Leeds United tại Dublin, Manchester United sẽ lập tức di chuyển sang Ba Lan để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào Chủ nhật. Đối thủ của Quỷ đỏ sẽ là Milan – đội bóng hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV Ruben Amorim, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng tại đây sau khi bị Manchester United sa thải vào tháng 1.