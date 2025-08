Tin tức Lâm Đồng Mất điện thoại ở Đắk Lắk, được Công an xã Cư Jút (Lâm Đồng) tìm và trao trả lại Ngày 6/8, Công an xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp trao trả lại chiếc điện thoại di động bị đánh rơi cho một người đang thường trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tá Nguyễn Xuân Đại, cán bộ Công an xã Cư Jút trao trả lại tài sản cho anh Trí

Theo đó, Trung tá Nguyễn Xuân Đại, cán bộ Công an xã Cư Jút đã trực tiếp trao trả lại chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro cho anh Nguyễn Huỳnh Minh Trí (SN 1992, thường trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Nhận lại tài sản, anh Trí cảm kích và cho biết: Sáng 25/7, vợ anh Trí là chị Lãnh Lưu Ly có làm thất lạc chiếc điện thoại tại khu vực Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nên sau đó đã đến Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk để trình báo sự việc.

Qua rà soát, Công an phường Tân An xác định người nhặt được chiếc điện thoại di động trên có thể đang sinh sống trên địa bàn xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng nên đã trao đổi với Công an xã Cư Jút đề nghị phối hợp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Tân An, Công an xã Cư Jút đã nhanh chóng xác minh, rà soát. Đến ngày 31/7, lực lượng công an đã xác định được người nhặt chiếc điện thoại và vận động người này trao trả lại tài sản.

Anh Trí cho biết thật sự bất ngờ khi nhận được cuộc gọi báo tin đã tìm lại được điện thoại và thông báo đến Công an xã Cư Jút để nhận lại tài sản. Chiếc điện thoại chứa rất nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc và cá nhân nên khi nhận lại điện thoại, gia đình rất vui mừng.

Trong thư cảm ơn viết tay gửi Công an xã Cư Jút, anh Trí bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, chu đáo của lực lượng công an xã trong quá trình hỗ trợ người dân. Anh mong rằng những việc làm đầy ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.