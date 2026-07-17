Thông tin Mất Nhiều Răng Nên Chọn Implant Từng Chiếc Hay All-on-4? Bác Sĩ Phân Tích Chi Tiết Khi mất nhiều răng, câu hỏi hầu hết bệnh nhân đặt ra là: "Tôi nên trồng Implant từng chiếc hay làm All-on-4 luôn cho xong?" Đây không phải câu hỏi có một đáp án cố định — mà phụ thuộc vào số răng mất, tình trạng xương hàm và ngân sách của từng người.

Bài viết này phân tích thẳng thắn để bạn tự biết mình thuộc trường hợp nào.

Implant từng chiếc — khi nào phù hợp?

Implant đơn lẻ là phương án lý tưởng khi bạn mất 1 đến 3 răng không liên tiếp, xương hàm tại vùng mất răng còn đủ mật độ và chiều cao để đặt trụ, các răng xung quanh vẫn còn khỏe mạnh.

Ưu điểm lớn nhất: mỗi trụ hoạt động độc lập — không ảnh hưởng đến răng lân cận, không cần mài bất kỳ răng nào, và nếu một trụ gặp vấn đề thì các trụ còn lại không bị ảnh hưởng.

Nhược điểm: nếu mất nhiều răng mà làm từng chiếc, chi phí tổng cộng sẽ cao hơn All-on-4 đáng kể — vì mỗi vị trí cần một trụ riêng.

Kết luận nhanh: Mất 1–3 răng → Implant từng chiếc là lựa chọn tối ưu.

All-on-4 — khi nào phù hợp?

All-on-4 dùng 4 trụ Implant để nâng đỡ toàn bộ một hàm răng cố định. Hai trụ phía trước đặt thẳng đứng, hai trụ phía sau đặt nghiêng 45 độ để tận dụng tối đa phần xương còn lại.

Phương án này phù hợp với người mất toàn hàm hoặc gần như toàn hàm, đang dùng hàm tháo lắp nhưng thấy bất tiện, hoặc mất nhiều răng phân tán mà làm từng chiếc sẽ tốn kém hơn nhiều.

Ưu điểm nổi bật: chỉ cần 4 trụ thay vì 10–14 trụ cho cả hàm — giảm đáng kể chi phí và thời gian phẫu thuật. Vẫn ăn nhai chắc chắn, thẩm mỹ tự nhiên và cố định hoàn toàn — không tháo lắp như hàm giả truyền thống.

Nhược điểm: nếu một trụ bị sự cố, ảnh hưởng đến cả hàm nhiều hơn so với Implant đơn lẻ. Vì vậy, bác sĩ chuyên môn và quy trình chuẩn hóa là yếu tố sống còn để All-on-4 thành công lâu dài.

Kết luận nhanh: Mất toàn hàm hoặc nhiều răng → All-on-4 (hoặc All-on-6) là giải pháp tối ưu về chi phí và hiệu quả.

Bảng so sánh nhanh

Tiêu chí

Implant từng chiếc

All-on-4

Số răng mất phù hợp

1–3 răng

Toàn hàm hoặc gần toàn hàm

Số lượng trụ

1 trụ/răng

4 trụ/hàm

Chi phí

Thấp hơn nếu mất ít răng

Tối ưu hơn nếu mất nhiều răng

Thời gian phẫu thuật

Ngắn hơn

Dài hơn (nhưng 1 lần)

Độ ổn định

Rất cao (độc lập từng trụ)

Cao (phụ thuộc vào cả hệ thống)

Yêu cầu xương hàm

Xương tốt tại vị trí mất răng

Xương hàm đủ điều kiện tối thiểu



Trường hợp đặc biệt: Mất nhiều răng nhưng chưa đến mức toàn hàm

Đây là tình huống nhiều bệnh nhân thực tế gặp phải — mất 5 đến 8 răng, không liên tiếp, rải rác cả hai hàm. Lúc này không có đáp án cố định.

Bác sĩ sẽ căn cứ vào phim CT Cone Beam 3D để đánh giá mật độ xương tại từng vùng, vị trí các răng còn lại và lên phác đồ cá nhân hóa. Một số trường hợp kết hợp: làm Implant đơn lẻ cho hàm trên (còn nhiều răng) và All-on-4 cho hàm dưới (mất gần hết).

Đây là lý do không thể tự quyết định phương án qua internet — phim CT 3D là căn cứ duy nhất để bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác.

Quy trình thực hiện tại SQ Dentist — như nhau cho cả hai phương án

Dù chọn Implant đơn lẻ hay All-on-4, bệnh nhân tại SQ Dentist đều trải qua 8 bước chuẩn y khoa quốc tế — từ chụp CT 3D, xét nghiệm máu, lên phác đồ kỹ thuật số, cấy trụ, gắn răng tạm, chờ tích hợp xương đến gắn mão sứ hoàn chỉnh và tái khám định kỳ. Không bước nào bị bỏ qua dù ca đơn giản hay phức tạp.

Xem chi tiết từng bước tại trang quy trình trồng răng Implant chuẩn y khoa tại SQ Dentist — kèm hình ảnh minh họa thực tế từng giai đoạn.

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