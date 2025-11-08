Nghị quyết và cuộc sống Mặt trận khơi sức dân, chăm lo đời sống cho người nghèo MTTQ các cấp tỉnh Lâm Đồng từng bước khẳng định vai trò “cầu nối” giữa chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm nhân ái, nghĩa tình.

Năm học mới 2025 - 2026, lần đầu tiên, các em học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu có nước sạch để uống, sinh hoạt

Đầu tháng 8/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa phối hợp với nhóm bạn Biên Hòa và thương hiệu Máy lọc nước ROTEKVN tổ chức chương trình “Vững mái trường, sạch nguồn nước”. Chương trình đã trang bị 3 hệ thống máy lọc nước than hoạt tính với tổng trị giá 125 triệu đồng cho Trường Tiểu học Tô Hiệu và Trường Mầm non Họa Mi, thôn Đắk Tân.

Theo ông Nguyễn Quang Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu, từ khi thành lập đến nay, trường đều trong tình trạng mùa khô giếng cạn nước, mùa mưa giếng nước bẩn không thể sử dụng. Trong khi đó, đời sống người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, việc huy động xã hội hóa để mua nước uống, sinh hoạt cho các em không thể thực hiện được. “Năm học qua, toàn trường có 255 học sinh, trong đó 70% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hầu hết nước uống của các em đều do phụ huynh chuẩn bị ở nhà mang theo. Năm học mới tới đây, thầy trò nhà trường rất vui mừng vì đã có nước sạch để sử dụng. Đây chính là nguồn động viên to lớn để chúng tôi yên tâm hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”, ông Phú cho hay.

4 năm con theo học tại Trường Tiểu học Tô Hiệu là chừng ấy thời gian bà Trần Thị Kim Út đều đặn chuẩn bị nước uống, thậm chí cả nước rửa tay cho con mang đến trường. Bà Út cho biết: “Nghe trường thông báo, năm học mới này, các con đã có nước sạch để sử dụng, chúng tôi như bớt được gánh nặng”.

Công trình hệ thống máy lọc nước than hoạt tính của Trường tiểu học Tô Hiệu được lắp đặt từ kêu gọi, vận động và kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa với các nhà hảo tâm

Không riêng Trường Tiểu học Tô Hiệu, nhiều năm qua, các trường học nằm trên địa bàn thôn Đắk Tân, phường Đông Gia Nghĩa đều “khát” nước sạch. Việc trao tặng hệ thống máy lọc nước không chỉ góp phần giúp một số trường giải quyết bài toán về thiếu nước uống mà còn thể hiện sự chung tay, trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc chăm lo cho học sinh vùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa cho biết: “Với phương châm hướng về cơ sở, MTTQ phường thường xuyên kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để đồng hành, sẻ chia với người dân nghèo, dân tộc thiểu số. Đây cũng là cách làm thiết thực trong học và làm theo Bác của MTTQ Việt Nam phường về việc khơi sức dân chăm lo dân được tốt hơn”.

Điểm chung trong các hoạt động của MTTQ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi triển khai, MTTQ các cấp đều khảo sát nhu cầu thực tế của người dân, đơn vị, từ đó vận động các nguồn lực phù hợp. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả hỗ trợ mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương.

Những chương trình an sinh xã hội như: hỗ trợ xây dựng nhà ở, cầu dân sinh, nước sạch, giếng khoan, sinh kế cho người nghèo tại các địa bàn khó khăn cho thấy sự đồng hành của MTTQ và cộng đồng có thể mang lại thay đổi bền vững. Việc giúp đỡ, chia sẻ không chỉ là những con số về giá trị vật chất, mà còn là câu chuyện về niềm tin, sự gắn kết, để mỗi người dân, nhất là người nghèo cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Thực tế chứng minh, khi MTTQ chủ động kết nối với chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân, nhiều khó khăn của các địa phương phần nào được tháo gỡ. Qua đó, không chỉ củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền, tổ chức Mặt trận mà còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền vững. Hơn hết, mỗi chương trình, mỗi việc làm thời gian qua chính là động lực, tiền đề để MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tăng tính kết nối và giám sát để các nguồn lực được phân bổ đúng nơi, đúng lúc đến đúng đối tượng thụ hưởng.