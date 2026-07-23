Mateus Fernandes lập siêu phẩm ra mắt Tottenham: Lời khẳng định của bản hợp đồng 85 triệu bảng Tiền vệ Mateus Fernandes vừa có màn chào sân ấn tượng với cú volley đẳng cấp, chứng minh giá trị kỷ lục và hứa hẹn trở thành hạt nhân trong cuộc cách mạng của Roberto De Zerbi.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, áp lực từ những con số chuyển nhượng khổng lồ có thể nhấn chìm bất kỳ tài năng nào. Tuy nhiên, Mateus Fernandes chỉ cần đúng 5 phút để chứng minh tại sao Tottenham sẵn sàng chi ra 85 triệu bảng Anh để đưa anh về London. Siêu phẩm volley cháy lưới MK Dons trong trận giao hữu kín tại Hotspur Way không chỉ là một bàn thắng, mà là lời tuyên ngôn đanh thép của một ngôi sao đang vươn tầm.

Mateus Fernandes lập siêu phẩm ngày ra mắt Tottenham. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Màn trình diễn thượng thặng từ những con số

Dù chỉ góp mặt 45 phút trên sân, tầm ảnh hưởng của tiền vệ 22 tuổi người Bồ Đào Nha lên lối chơi của "Gà trống" là cực kỳ rõ nét. Thống kê từ Fotmob cho thấy Fernandes là trung tâm trong mọi đợt lên bóng với 81 lần chạm bóng – con số cao nhất trên sân. Khả năng điều tiết của anh đạt độ chính xác gần như tuyệt đối với tỷ lệ chuyền bóng thành công 89% (68/76 đường chuyền).

Đáng chú ý, Fernandes không chỉ là một "máy chuyền bóng" đơn thuần. Dù chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu, anh vẫn duy trì sự nguy hiểm thường trực với khả năng dứt điểm tầm xa. Cú volley găm thẳng vào góc lưới sau khi đập cột dọc ở phút thứ 5 là minh chứng cho kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự của sao trẻ này cũng rất ấn tượng với 4 tình huống thu hồi bóng thành công, giúp anh nhận điểm số 7.7 – cao nhất đội hình.

Sự quyết đoán của Tottenham và thất bại của Manchester United

Nhìn vào màn trình diễn này, người hâm mộ Tottenham càng có lý do để tự hào về sự quyết liệt của ban lãnh đạo đội bóng trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi Manchester United vẫn đang loay hoay mặc cả với lời đề nghị 70 triệu bảng cộng 15 triệu phụ phí, Tottenham đã nhanh chóng dứt điểm thương vụ bằng cách trả thẳng 85 triệu bảng Anh.

Sự tự tin của Fernandes cũng là điểm nhấn quan trọng. Chia sẻ sau trận đấu, anh khẳng định: "Đó là pha lập công mà tôi yêu thích nhất trong sự nghiệp. Tôi biết bản thân mình có thể làm được và cần phải tích cực sút xa hơn nữa". Thái độ cầu tiến và khao khát khẳng định mình chính là thứ vũ khí mà Roberto De Zerbi đang tìm kiếm để tái thiết đội bóng.

Trái tim trong hệ thống của Roberto De Zerbi

Sau hai mùa giải cay đắng nếm mùi xuống hạng cùng Southampton và West Ham United, Mateus Fernandes đang đứng trước cơ hội lớn nhất sự nghiệp. Tại Bắc London, anh không còn phải gồng gánh một tập thể rệu rã, mà trở thành mảnh ghép quan trọng trong kỷ nguyên mới của chiến lược gia Roberto De Zerbi.

Chặng đường phía trước đáng mong đợi của Mateus Fernandes. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Triết lý kiểm soát bóng và thoát pressing của De Zerbi đòi hỏi những tiền vệ có khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc. Với sự xuất hiện của Fernandes bên cạnh những tân binh chất lượng như Sandro Tonali hay Andy Robertson, Tottenham đang dần hình thành một trục xương sống vững chắc. Mục tiêu lọt vào top 5 và giành vé trở lại đấu trường châu Âu mùa tới hoàn toàn khả thi nếu Fernandes tiếp tục duy trì phong độ như những gì anh vừa thể hiện.