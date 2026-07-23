Mateus Fernandes lập siêu phẩm, Tottenham thắng tối thiểu MK Dons trong ngày ra mắt dấu ấn De Zerbi Cú volley đẳng cấp của Mateus Fernandes ngay phút thứ 3 đã giúp Tottenham Hotspur đánh bại MK Dons 1-0, mở màn đầy hứa hẹn cho những thử nghiệm chiến thuật của HLV Roberto De Zerbi.

Chỉ mất 3 phút để các cổ động viên Tottenham Hotspur được chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên dưới triều đại mới. Pha lập công duy nhất nhưng đầy đẳng cấp của Mateus Fernandes không chỉ mang về chiến thắng 1-0 trước MK Dons mà còn hé lộ những nét phác thảo sơ khởi về lối chơi mà HLV Roberto De Zerbi đang xây dựng cho mùa giải 2026/27.

Pha bắt volley đẹp mắt của Mateus Fernandes giúp Gà trống vươn lên dẫn bàn. (Ảnh: Facebook Tottenham Hotspur)

Dấu ấn sớm từ những thử nghiệm chiến thuật

Bước vào trận giao hữu với tư cách đội bóng cửa trên, HLV Roberto De Zerbi đã tung ra sân một đội hình kết hợp giữa các trụ cột và những nhân tố mới nhằm kiểm tra phong độ. Tottenham nhanh chóng áp đặt thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, thể hiện rõ triết lý kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái nhanh đặc trưng của chiến lược gia người Ý.

Bàn thắng mở tỷ số đến như một hệ quả tất yếu của sức ép liên tục. Từ một tình huống phạt góc ở phút thứ 3, bóng bật ra đúng tầm chân của Mateus Fernandes. Tiền vệ này đã thực hiện một pha bắt volley quyết đoán bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Sự thống trị của tuyến giữa và nỗ lực gia tăng cách biệt

Có được bàn thắng sớm, Tottenham thi đấu càng thêm tự tin. Tuyến giữa của đại diện Ngoại hạng Anh, với sự cơ động và khả năng càn lướt của Conor Gallagher, đã hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến. Gallagher không chỉ làm tốt vai trò thu hồi bóng mà còn là trạm trung chuyển quan trọng giúp các mũi tấn công như Mathys Tel và Manor Solomon liên tục có cơ hội thử tài hàng thủ MK Dons.

Dù tạo ra hàng loạt sóng gió, sự thiếu chính xác trong những nhịp dứt điểm cuối cùng khiến "Gà trống" không thể nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại. Về phía MK Dons, đội khách chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng gặp vô vàn bế tắc trong việc tiếp cận khu vực cấm địa của Tottenham trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật.

Xáo trộn nhân sự và bài kiểm tra chiều sâu đội hình

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Tottenham quyết định làm mới hoàn toàn đội hình. Những cái tên nổi bật như Richarlison, Jamie Donley và thủ môn Martin Dubravka được tung vào sân nhằm thử nghiệm các phương án chiến thuật khác nhau. Việc xáo trộn đội hình khiến nhịp độ lên bóng của đội chủ nhà có phần chững lại trong những phút đầu hiệp.

Tận dụng thời cơ, MK Dons nỗ lực đẩy cao khối đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 58, Liam Kelly tung ra cú sút xa khá căng nhưng thủ thành Dubravka đã kịp thời đổ người cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, đó cũng là nỗ lực đáng chú ý nhất của đội khách.

Càng về cuối trận, đẳng cấp của Tottenham lại được khẳng định qua những pha xử lý cá nhân của Richarlison và tài năng trẻ Yang Min-Hyeok. Tiền đạo người Brazil đã có cơ hội dứt điểm thuận lợi ở phút 76 sau một pha đi bóng lắt léo, nhưng người gác đền của MK Dons đã có một ngày thi đấu xuất sắc để ngăn chặn bàn thua thứ hai.

Đội hình ra sân của 2 CLB. (Ảnh: Fotmob)

Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu nghiêng về phía Tottenham. Dù chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi, nhưng đây là màn tập dượt thành công của thầy trò HLV De Zerbi. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự cùng khả năng hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Mateus Fernandes là tín hiệu tích cực cho chặng đường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh sắp tới.