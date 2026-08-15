Đất nước con người Màu của Lý Tiến Dũng Anh không kể một câu chuyện cụ thể, cũng không áp đặt ý nghĩa lên mỗi bức tranh. Anh chỉ khẽ mở một khoảng lặng vừa đủ cho người xem khựng lại, quan sát, ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra ở đâu đó trong những bức tranh kia có câu chuyện của chính mình.

Tranh của họa sĩ Lý Tiến Dũng nhận được sự quan tâm của anh em trong giới nghệ thuật hội họa. Ảnh: Nhà điêu khắc Cao Đồng Khởi xem tranh của họa sĩ Lý Tiến Dũng

Anh là họa sĩ Lý Tiến Dũng - một người con của đô thị cao nguyên Đà Lạt nhưng chọn đất Sài Gòn làm nơi lập thân và lập nghiệp - sống và sáng tác các tác phẩm hội họa. Trở về quê cũ Đà Lạt, anh chọn khoảng 60 tác phẩm trừu tượng, giới thiệu với công chúng yêu hội họa, đang diễn ra tại Memories +84 Gallery, số 17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Triển lãm có chủ đề: Sắc màu thời gian. “Tên gọi khác của triển lãm là Ngày trở về. Nó là một hành trình nghệ thuật - nơi tôi trở về đối thoại với ký ức và thời gian”, họa sĩ Lý Tiến Dũng chia sẻ.

Họa sĩ Lý Tiến Dũng

Trở về Đà Lạt để đối thoại cùng thời gian, tranh của anh vì thế đầy những lắng đọng hoài niệm. Mỗi người xem, từ những trải nghiệm cá nhân, tự cảm nhận trong tranh của họa sĩ Lý Tiến Dũng một điều gì đấy. Nó có thể là một vệt xước tinh tế gợi nhắc một ký ức đã mờ phai. Nó rất có thể là một cảm giác mơ hồ như một giấc mơ cũ chưa kịp định hình. Nó cũng có thể là một nhịp điệu của ngày, một cơn mưa bất chợt, một nỗi buồn chợt thức, một kỷ niệm thoảng qua... Thời gian trong quan niệm của anh, vừa là chủ thể thẩm mỹ, vừa là nguồn cảm hứng, giúp bản thân tìm thấy những sắc thái ký ức. Thời gian còn là điểm xuất phát, nơi họa sĩ Lý Tiến Dũng mở ra một không gian mới, một cuộc gặp gỡ mới, một hành trình mới qua màu sắc.

Theo nhà điêu khắc Đinh Thanh - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, vì là người được đào tạo bài bản về mỹ thuật nên không khó để nhận ra một chân dung hội họa Lý Tiến Dũng qua việc anh xử lý chất liệu màu và bề mặt tranh để tạo chiều sâu thị giác cho các bức tranh. “Dũng đã kết nối được với công chúng yêu nghệ thuật hội họa bằng những sắc màu hàn lâm”, nhà điêu khắc Đinh Thanh cho biết.

Người yêu nghệ thuật hội họa xem tranh của họa sĩ Lý Tiến Dũng

Còn theo họa sĩ Vi Quốc Hiệp - nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lâm Đồng, mặc dù vẽ tranh trừu tượng không hình nhưng họa sĩ Lý Tiến Dũng luôn giữ được sự nhất quán trong phong cách vẽ của mình. Trên 60 tác phẩm trừu tượng trưng bày tại triển lãm tạo thành một series tranh liền mạch, giúp người xem nhận ra sự kết nối của tác giả trong mỗi bức tranh. Mỗi tác phẩm mở ra một cuộc đối thoại. Mỗi người xem sẽ tự tìm ra một không gian đối thoại của riêng mình. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp tâm sự: “Với hội họa trừu tượng, cái hay nhất nằm ở chỗ nó khiến nhiều người quay lại với nó. Tác phẩm trừu tượng sau khi được họa sĩ hoàn tất, không còn thuộc về người họa sĩ nữa, nó trở thành một phần của cộng đồng người thưởng thức nó. Tùy tâm trạng, cảm xúc, sự trải nghiệm của người xem sẽ quyết định ý nghĩa của tác phẩm trừu tượng”.

Tranh của họa sĩ Lý Tiến Dũng là tranh kén người xem. Nó đòi hỏi người xem phải có những trang bị kiến thức nhất định. Nhưng một khi đã “hiểu” những tầng nghĩa ẩn trong mỗi bức tranh chắc chắn sẽ có nhiều người quay trở lại để tiếp tục cảm nhận một cuộc đối thoại mới trong tâm trí của mỗi người xem mà những bức kia chính là điểm mở cảm xúc.