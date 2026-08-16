Mẫu máy đọc sách BOOX Picco màn hình 3,97 inch thách thức dòng sản phẩm Kindle truyền thống BOOX Picco gây chú ý khi trang bị màn hình E-Ink 3,97 inch siêu nhỏ gọn, hỗ trợ thẻ microSD cùng đèn chiếu sáng, mở ra hướng đi mới cạnh tranh với Kindle.

BOOX vừa gây bất ngờ cho thị trường công nghệ khi ra mắt mẫu máy đọc sách siêu nhỏ mang tên BOOX Picco. Thiết bị sở hữu màn hình E-Ink đơn sắc kích thước chỉ 3,97 inch, tương đương một bộ bài tây, mở ra xu hướng thiết bị đọc sách bỏ túi di động tối đa. Sản phẩm được tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng phía trước cùng khả năng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD. Đây cũng là model mở màn cho dòng sản phẩm hoàn toàn mới mang tên Tile của thương hiệu BOOX.

Thiết kế siêu nhỏ gọn và bước đi mới từ dòng sản phẩm Tile

Trước khi Picco xuất hiện, mẫu BOOX Palma với màn hình 6,13 inch từng được xem là một trong những thiết bị nhỏ nhất của hãng với kích thước tương đương một chiếc điện thoại thông minh. Việc tiếp tục thu gọn màn hình xuống mức 3,97 inch đưa Picco vào một phân khúc hoàn toàn mới. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng mang theo máy đọc sách trong túi áo hoặc túi xách nhỏ ở mọi hành trình.

Picco sở hữu màn hình E-Ink với kích thước 3,97 inch. Ảnh: BOOX.

Sự ra đời của dòng Tile phản ánh chiến lược khác biệt của BOOX so với các đối thủ như Amazon Kindle hay Kobo, vốn gắn liền với kích thước tiêu chuẩn từ 6 đến 7 inch. Mặc dù nhà sản xuất chưa công bố chi tiết thông số phần cứng cụ thể, mức giá lẫn thời điểm mở bán chính thức, Picco đã tạo nên sự chú ý lớn đối với nhóm người dùng ưu tiên tính cơ động.

Cạnh tranh ở phân khúc máy đọc sách bỏ túi

Thị trường máy đọc sách bỏ túi đang dần tăng nhiệt với sự tham gia của các thương hiệu chuyên biệt. Điển hình như XTEINK với các dòng X3, X4 (màn hình 4,3 inch, bộ nhớ 16 GB, giá 69 USD) và X4 Pro (bổ sung cảm ứng và đèn nền, giá 99 USD). XTEINK tạo điểm nhấn bằng thiết kế hỗ trợ gắn từ tính vào mặt sau điện thoại, biến máy đọc sách thành một phụ kiện đi kèm tiện lợi.

Sự xuất hiện của BOOX Picco cho thấy phân khúc thiết bị siêu nhỏ đang trở thành vùng đất mới đầy tiềm năng. Trong khi các đối thủ lớn chưa tập trung mạnh vào quy chuẩn kích thước dưới 5 inch, BOOX có cơ hội chiếm lĩnh thị phần của nhóm khách hàng có nhu cầu đọc nhanh khi di chuyển trên tàu xe hoặc trong thời gian ngắn.

Yếu tố phần mềm và định vị giá bán quyết định thành công

Bên cạnh yếu tố phần cứng, hệ điều hành là điểm then chốt quyết định sức hấp dẫn của BOOX Picco. Nhiều dòng máy hiện tại của BOOX vận hành trên nền tảng Android tích hợp kho ứng dụng Google Play, cho phép cài đặt đa dạng các ứng dụng đọc sách từ bên thứ ba thay bị đóng khung trong một hệ sinh thái duy nhất như Kindle.

Dù chưa xác định liệu Picco có chạy Android hay không, khả năng tùy biến phần mềm cùng mức giá niêm yết sẽ là yếu tố quyết định bài toán cạnh tranh. Nếu đạt được sự cân bằng giữa giá thành hợp lý và trải nghiệm phần mềm linh hoạt, BOOX Picco hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường thiết bị đọc sách điện tử.