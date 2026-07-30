Mẫu smartphone nhỏ gọn Bluefox Aura A1 chính thức bị hoãn ra mắt do vướng chứng nhận 3C Aiphor lùi thời điểm mở bán mẫu smartphone nhỏ gọn Bluefox Aura A1 do quá trình duyệt chứng nhận 3C kéo dài. Máy sở hữu màn hình 4,7 inch 90Hz và chip Helio G100.

Aiphor, nhà sản xuất dòng điện thoại thông minh Bluefox, vừa chính thức thông báo hoãn lịch ra mắt và giao hàng đối với mẫu máy nhỏ gọn Bluefox Aura A1. Theo kế hoạch ban đầu, thiết bị dự kiến sẽ trình làng và đến tay người dùng trong giai đoạn tháng 6 hoặc tháng 7. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ khung thời gian này xuất phát từ lý do kiểm định kỹ thuật bắt buộc.

Sự cố phê duyệt pháp lý khiến lịch giao hàng bị đẩy lùi

Theo thông cáo từ nhà sản xuất, nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ này là do quá trình kiểm duyệt Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc (China Compulsory Certificate - 3C) kéo dài hơn dự kiến. Đây là chứng chỉ kỹ thuật và an toàn bắt buộc đối với tất cả thiết bị điện tử muốn thương mại hóa tại thị trường Trung Quốc.

Bluefox Aura A1 là mẫu điện thoại thông minh Android nhỏ gọn với màn hình 4,7 inch.

Đại diện Aiphor cho biết, sự gia tăng đột biến về số lượng sản phẩm cần kiểm định trên thị trường đã khiến cơ quan chức năng kéo dài thời gian xét duyệt. Do đó, hãng buộc phải hoãn kế hoạch phát hành sản phẩm. Dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể mới, Aiphor khẳng định sẽ tiến hành mở bán và giao hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục cấp chứng nhận.

Chi tiết cấu hình và thông số kỹ thuật của Bluefox Aura A1

Dù gặp trở ngại về thời điểm thương mại hóa, Bluefox Aura A1 vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ nhờ kích thước nhỏ gọn kết hợp với bộ cấu hình phần cứng tương đối mạnh mẽ trong phân khúc.

Bluefox Aura A1 sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc.

Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 4,7 inch hỗ trợ tần số quét 90Hz. Về hiệu năng xử lý, máy được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G100, đi kèm tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR4X lên đến 12GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng tối đa 256GB.

Bluefox Aura A1 chỉ sở hữu một camera đơn ở mặt sau.

Hệ thống quang học của máy gồm một camera đơn phía sau độ phân giải 64MP và camera selfie 16MP ở mặt trước. Ngoài ra, thiết bị tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên, kết nối NFC, cổng hồng ngoại IR blaster, hỗ trợ 2 SIM cùng khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 3.500mAh kèm công nghệ sạc nhanh 18W.

Tóm tắt thông số kỹ thuật sản phẩm

Thông số Chi tiết Màn hình 4,7 inch, tần số quét 90Hz Vi xử lý Helio G100 RAM & Bộ nhớ Tối đa 12GB LPDDR4X / 256GB UFS 2.2 (hỗ trợ microSD) Camera Sau 64MP / Trước 16MP Pin & Sạc 3.500mAh, sạc nhanh 18W Tính năng khác Vân tay cạnh bên, NFC, IR blaster, 2 SIM

Tùy chọn màu sắc và chính sách ưu đãi đặt trước

Khi chính thức lên kệ, Bluefox Aura A1 sẽ phân phối với 3 phiên bản màu sắc gồm Đen (Black), Hồng (Pink) và Trắng (White). Hiện nhà sản xuất Aiphor chưa công bố mức giá chính thức của sản phẩm. Tuy nhiên, những người dùng tham gia chương trình đặt hàng trước với khoản tiền cọc 30 USD (có thể hoàn lại) sẽ nhận được đặc quyền giảm giá trực tiếp, tặng kèm phụ kiện, miễn phí thay màn hình và ưu tiên giao hàng lượt đầu.