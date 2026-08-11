Mâu thuẫn tại Atletico Madrid: Tiền lệ pháp lý có mở đường cho Julian Alvarez sang Barca? Tiền đạo Julian Alvarez quyết tâm sang Barcelona, trong khi tiền lệ pháp lý năm 2005 có thể giúp anh tháo gỡ hợp đồng ràng buộc với Atletico Madrid.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến bầu không khí vô cùng căng thẳng tại trung tâm huấn luyện của Atletico Madrid. Sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, tiền đạo Julian Alvarez đã trở lại đại bản doanh của đội bóng thủ đô. Dù hoàn tất các bài kiểm tra y tế và tập luyện một mình để duy trì thể lực, mục tiêu duy nhất của ngôi sao người Argentina lúc này là tìm đường gia nhập FC Barcelona.

Alvarez đang gặp bế tắc trong việc tìm đường rời Atletico. Ảnh: Getty.

Thái độ cứng rắn từ Atletico Madrid và đòn bẩy pháp lý

Nguyện vọng rời đi của Julian Alvarez lập tức vấp phải bức tường đá từ phía ban lãnh đạo Atletico Madrid. Chân sút mang biệt danh La Araña đã chủ động đề nghị gặp trực tiếp huấn luyện viên Diego Simeone và CEO Gil Marín ngay trong ngày trở lại. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này buộc phải hoãn lại do sự vắng mặt của hai nhân vật quyền lực nhất câu lạc bộ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, lập trường của Atletico vô cùng kiên định. Thông điệp được đội bóng đưa ra rất rõ ràng: yêu cầu Alvarez xin lỗi và nghiêm túc quay trở lại làm việc, đồng thời từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona. Bế tắc này buộc phía đại diện của cầu thủ phải tính đến những phương án cực đoan hơn.

Đáng chú ý, chuyên gia luật thể thao Miguel Galan, Chủ tịch CENAFE, đã gợi ý một lối thoát pháp lý dựa trên tiền lệ "Vụ án Zubiaurre" năm 2005. Thời điểm đó, hậu vệ Iban Zubiaurre đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Real Sociedad để sang Athletic Club. Mặc dù Real Sociedad yêu cầu bồi thường 30 triệu euro theo điều khoản giải phóng, Tòa án Lao động tại San Sebastián cùng Tòa án Tối cao đã giảm con số này xuống còn 5 triệu euro vì cho rằng mức phí ban đầu mang tính lạm dụng và hạn chế quyền tự do lao động.

Ủng hộ quan điểm này, ông Toni Freixa, cựu giám đốc FC Barcelona, nhận định điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro của Alvarez hiện tại là vô hiệu về mặt pháp lý. Lý do là có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa số tiền bồi thường với mức lương thực nhận và giá trị thị trường của tiền đạo người Argentina. Đây được xem là quân bài tẩy quan trọng mà đại diện của anh, ông Fernando Hidalgo, có thể sử dụng.

Alvarez bày tỏ nguyện vọng chuyển đến Barca. Ảnh: Getty.

Rủi ro tiềm ẩn và cuộc chạy đua với thời gian

Tuy nhiên, con đường pháp lý luôn đi kèm với những rủi ro cực kỳ lớn. Trong quá khứ, vụ án Zubiaurre từng kéo dài tới 3 năm và khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài không được thi đấu hơn một năm. Đây là kịch bản mà cả Alvarez lẫn Barcelona đều không muốn đối mặt khi mùa giải 2026/27 đã cận kề.

Dù phía Barcelona sẵn sàng thực hiện một nỗ lực tài chính lớn để sở hữu chữ ký của Alvarez, đội chủ sân Camp Nou vẫn cần một giải pháp nhanh chóng nhằm ổn định lực lượng. Việc Atletico công khai hình ảnh Alvarez tập luyện riêng trong phòng gym được coi là động thái gây áp lực tâm lý, khiến vết nứt quan hệ giữa đôi bên ngày càng lớn.

Những ngày tới sẽ là thời điểm then chốt quyết định tương lai của Julian Alvarez. Nếu cuộc đàm phán trực tiếp giữa anh và ban lãnh đạo Atletico không đạt được thỏa thuận chung, một cuộc chiến pháp lý bùng nổ có thể sẽ thiết lập lại trật tự chuyển nhượng tại bóng đá Tây Ban Nha.