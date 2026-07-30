Máy chơi game Retroid Pocket Nova chạy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 đối mặt nguy cơ tăng giá Sở hữu vi xử lý Qualcomm QCS8550 mạnh mẽ với giá từ 229 USD, máy chơi game Android Retroid Pocket Nova đứng trước nguy cơ tăng giá do chi phí chip gia tăng.

Retroid Pocket Nova, mẫu máy chơi game cầm tay chạy hệ điều hành Android mới nhất của thương hiệu Retroid, đã chính thức được bàn giao tới những khách hàng đặt trước. Dù vậy, mức giá khởi điểm dễ tiếp cận hiện tại có thể sẽ không duy trì được lâu khi nhà sản xuất đưa ra cảnh báo về nguy cơ tăng giá do biến động chi phí vi xử lý trên toàn ngành.

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Qualcomm QCS8550

Về mặt kỹ thuật, Retroid Pocket Nova được trang bị vi xử lý Qualcomm QCS8550 (còn gọi là Qualcomm Dragonwing QCS8550) – một biến thể chuyên dụng phát triển trên nền tảng của con chip flagship Snapdragon 8 Gen 2. Cấu hình này mang lại hiệu năng xử lý đồ họa vượt trội, đáp ứng tốt các tựa game Android đòi hỏi cấu hình cao cũng như các chương trình giả lập hệ máy chơi game chuyên sâu.

Máy chơi game cầm tay Retroid Pocket Nova chạy hệ điều hành Android.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (SoC) Qualcomm QCS8550 / Dragonwing QCS8550 (Biến thể Snapdragon 8 Gen 2) Bộ nhớ RAM 8GB / 12GB Hệ điều hành Android Giá bán hiện tại 229 USD (bản 8GB RAM) / 269 USD (bản 12GB RAM)

Áp lực tăng giá do chi phí sản xuất vi xử lý gia tăng

Đáng chú ý, đợt điều chỉnh giá tiềm tàng của Pocket Nova xuất phát từ nguyên nhân hoàn toàn khác so với các dòng máy trước đây của hãng. Trước đó, các mẫu sản phẩm như Retroid Pocket 5, Pocket Flip 2 hay Pocket 6 từng phải tăng giá niêm yết do tình trạng tăng giá chung của linh kiện bộ nhớ RAM và bộ nhớ lưu trữ flash.

Retroid Pocket Nova được trang bị vi xử lý cao cấp từ Qualcomm.

Trong khi đó, nguyên nhân tác động tới Pocket Nova đến trực tiếp từ đối tác cung cấp vi xử lý. Theo thông báo từ Retroid, Qualcomm đã phát đi tín hiệu về việc sẽ điều chỉnh tăng giá các dòng chip xử lý trên quy mô toàn ngành. Việc giá đầu vào của con chip Qualcomm QCS8550 tăng lên sẽ làm đẩy chi phí sản xuất thiết bị. Retroid cho biết đang nỗ lực giữ ổn định giá bán nhất có thể và sẽ thông báo thêm thông tin chi tiết khi có cập nhật mới.

Tùy chọn cấu hình và ưu đãi giai đoạn mở bán

Hiện tại, thiết bị vẫn được phân phối trực tiếp trên trang chủ của nhà sản xuất với hai mức giá cụ thể:

Phiên bản tiêu chuẩn (8GB RAM): 229 USD.

229 USD. Phiên bản cao cấp (12GB RAM): 269 USD.

Bên cạnh đó, các đơn đặt hàng hoàn tất trước ngày 01/08 sẽ được tặng kèm phụ kiện gồm ốp lưng gù cải thiện cảm giác cầm nắm và kính cường lực bảo vệ màn hình với tổng giá trị khoảng 10 USD. Đây được xem là thời điểm thích hợp cho người dùng cân nhắc sở hữu thiết bị trước khi các đợt tăng giá vi xử lý chính thức đi vào hiệu lực.