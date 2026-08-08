Thông tin Máy đo khí uy tín tại IMALL Việt Nam: Senko, Oceanus, Dräger chính hãng Trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, xử lý nước thải hay xây dựng công trình ngầm, giám sát nồng độ khí là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Sự hiện diện của khí độc, khí cháy nổ hoặc tình trạng thiếu oxy thường khó nhận biết bằng cảm quan, khiến máy đo khí trở thành thiết bị được nhiều doanh nghiệp trang bị để kiểm soát môi trường làm việc và hỗ trợ công tác an toàn lao động.

Máy đo khí đơn chỉ tiêu và đa chỉ tiêu

Hiện nay, máy đo khí được chia thành hai nhóm chính gồm thiết bị đo đơn chỉ tiêu và đa chỉ tiêu, đáp ứng các yêu cầu giám sát khác nhau.

Máy đo khí đơn chỉ tiêu được thiết kế để theo dõi một loại khí cụ thể như oxy (O₂), hydro (H₂) hoặc các loại khí độc khác. Dòng thiết bị này thường được sử dụng tại những khu vực có nguy cơ rõ ràng và yêu cầu độ chính xác cao đối với từng thông số.

Trong khi đó, máy đo khí đa chỉ tiêu tích hợp nhiều cảm biến trên cùng một thiết bị, cho phép theo dõi đồng thời nhiều loại khí. Đây là lựa chọn phổ biến trong hoạt động kiểm tra hiện trường, không gian hạn chế, nhà máy hoặc công trường – nơi tồn tại nhiều nguy cơ khí khác nhau.

Lựa chọn giữa hai nhóm thiết bị phụ thuộc vào đặc điểm môi trường làm việc, quy trình vận hành và yêu cầu giám sát của từng doanh nghiệp.

Một số dòng máy đo khí được quan tâm

Thị trường hiện có nhiều dòng máy đo khí phục vụ các nhu cầu giám sát khác nhau. Một số model được nhiều doanh nghiệp và đơn vị kỹ thuật lựa chọn gồm:

Senko SP-SGTP O₂ và Senko SP-SGT-O₂ là các dòng máy chuyên theo dõi nồng độ oxy, thường được sử dụng trong hầm, bể chứa, hố ga hoặc các không gian hạn chế nhằm cảnh báo sớm nguy cơ thiếu oxy.

Senko SP-SGT-H₂ được thiết kế để phát hiện khí hydro (H₂), phù hợp với các ứng dụng trong ngành hóa chất, sản xuất pin, phòng thí nghiệm và những khu vực có nguy cơ rò rỉ khí dễ cháy.

Dräger Pac® 8000 là dòng máy đo khí đơn chỉ tiêu của thương hiệu Dräger (Đức), được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng hoạt động ổn định và độ tin cậy cao.

Ở nhóm đa chỉ tiêu, Oceanus OC-840 cho phép giám sát đồng thời nhiều loại khí trên cùng một thiết bị, hỗ trợ công tác kiểm tra tại nhà máy, công trường và các khu vực làm việc có nhiều yếu tố rủi ro.

IMALL Việt Nam phân phối máy đo khí chính hãng

Tại Việt Nam, IMALL Việt Nam phân phối các dòng máy đo khí chính hãng phục vụ nhu cầu giám sát an toàn trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, xử lý nước thải, xây dựng công trình ngầm và sản xuất công nghiệp.

Danh mục sản phẩm bao gồm cả máy đo khí đơn chỉ tiêu và đa chỉ tiêu, quy tụ nhiều thương hiệu như Senko, Oceanus và Dräger. Sự đa dạng về chủng loại giúp doanh nghiệp và khách hàng kỹ thuật có thêm lựa chọn phù hợp với từng môi trường làm việc cũng như yêu cầu giám sát khí.

Bên cạnh danh mục sản phẩm, IMALL Việt Nam còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn thiết bị theo từng ứng dụng thực tế, cung cấp thông tin kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Đối với doanh nghiệp hoặc đơn vị có nhu cầu đầu tư số lượng lớn, doanh nghiệp cũng áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm tối ưu chi phí trang bị.

Hệ sinh thái thiết bị đo lường đa dạng

Ngoài máy đo khí, IMALL Việt Nam còn phân phối nhiều nhóm thiết bị đo lường phục vụ công nghiệp, xây dựng, nghiên cứu và phòng thí nghiệm như camera nhiệt, thiết bị đo môi trường, thiết bị đo chất lượng nước, máy đo tốc độ gió, máy đo độ ẩm, thiết bị phân tích chất lượng không khí cùng nhiều giải pháp đo kiểm chuyên dụng khác.

Danh mục sản phẩm được xây dựng theo hướng đồng bộ, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi đầu tư hệ thống thiết bị đo lường từ một đầu mối, đồng thời tối ưu quá trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn máy đo khí

Thị trường hiện có nhiều dòng máy đo khí với cấu hình và chức năng khác nhau. Theo các đơn vị kỹ thuật, người dùng nên xác định rõ loại khí cần giám sát và môi trường làm việc trước khi lựa chọn thiết bị, bởi mỗi cảm biến chỉ phù hợp với một hoặc một nhóm khí nhất định.

Ngoài khả năng phát hiện khí, các yếu tố như phạm vi đo, độ nhạy cảm biến, thời lượng pin, tiêu chuẩn chống bụi, chống nước và chu kỳ hiệu chuẩn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng, đặc biệt trong môi trường công nghiệp hoặc không gian hạn chế.

Nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ hiệu chuẩn và chính sách bảo hành từ đơn vị phân phối cũng là những tiêu chí được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư thiết bị đo khí, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu trong quá trình vận hành.

Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn lao động và kiểm soát rủi ro ngày càng được nâng cao, lựa chọn thiết bị chính hãng từ những thương hiệu uy tín cùng đơn vị phân phối có năng lực chuyên môn là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Với danh mục sản phẩm đa dạng cùng hệ sinh thái thiết bị đo lường phong phú, IMALL Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn cho các đơn vị đang tìm kiếm giải pháp giám sát khí phục vụ hoạt động sản xuất và vận hành.

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