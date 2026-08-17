Thông tin Máy hút chân không Yamafuji - Trợ thủ bảo quản nông sản người dân Tây Nguyên Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với vùng đất đỏ bazan phì nhiêu, là "thủ phủ" của các loại nông sản giá trị cao như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, sầu riêng và rau củ quả tươi. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi cùng khoảng cách vận chuyển xa đến các trung tâm tiêu thụ lớn hay cảng xuất khẩu luôn là rào cản lớn đối với việc duy trì chất lượng nông sản. Máy hút chân không Yamafuji đã trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp bà con và các doanh nghiệp Tây Nguyên giải quyết triệt để bài toán bảo quản nông sản, và nâng cao giá trị thương phẩm trên thị trường.

1. Công nghệ và thiết kế của máy hút chân không Yamafuji

Thương hiệu Yamafuji nổi tiếng với các dòng thiết bị đóng gói đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được tối ưu hóa độ bền để chịu được môi trường làm việc cường độ cao tại các vựa nông sản:

1.1. Công nghệ hút kiệt khí tuyệt đối

Máy sở hữu bơm hút chân không công suất lớn, đưa độ chân không đạt mức 0.1 kPa. Khả năng rút sạch không khí đến 99% giúp triệt tiêu hoàn toàn môi trường sống của vi khuẩn hiếu khí và nấm mốc, ngăn chặn quá trình oxy hóa tự nhiên.

1.2. Động cơ dây đồng 100% bền bỉ

Khác với các dòng máy ép chân không giá rẻ dùng lõi nhôm dễ nóng và cháy bo mạch, máy của Yamafuji trang bị động cơ quấn dây đồng nguyên chất 100%. Thiết bị vận hành êm ái, tản nhiệt nhanh, chịu tải tốt khi hoạt động liên tục nhiều giờ liền trong mùa thu hoạch cao điểm.

1.3. Thân máy Inox cao cấp chống gỉ sét

Toàn bộ phần khung và buồng hút được làm từ Inox chất lượng cao, chịu lực va đập tốt và không bị oxy hóa bởi axit hay độ ẩm từ thực phẩm. Bề mặt inox sáng bóng cũng giúp công đoạn vệ sinh, lau chùi sau làm việc trở nên vô cùng nhanh chóng.

2. Tại sao nên đầu tư máy hút chân không Yamafuji cho nông sản Tây Nguyên?

Sử dụng máy hút chân không Yamafuji mang đến giải pháp bảo toàn giá trị kinh tế trực tiếp cho các nhà vườn và hợp tác xã:

2.1. Ngăn chặn quá trình oxy hóa, giữ trọn màu sắc, hương vị

Đối với hạt điều, cà phê nhân hay hồ tiêu, việc rút sạch không khí giúp hạt không bị hôi dầu, mất mùi hay biến màu. Sản phẩm giữ được hương vị đậm đà nguyên bản dù lưu kho qua nhiều tháng.

2.2. Kéo dài độ tươi ngon cho nông sản

Nhờ môi trường chân không, quá trình hô hấp của tế bào thực vật được làm chậm tối đa. Sầu riêng tách múi hay rau củ quả giữ nguyên màu sắc tươi tắn, độ giòn ngọt tự nhiên, không bị biến dạng hay dập nát suốt quãng đường vận chuyển hàng nghìn km.

2.3. Tối ưu diện tích lưu kho và vận chuyển

Túi nông sản sau khi hút chân không được định hình thành các khối cứng cáp, gọn gàng. Điều này giúp tiết kiệm đến 30 - 40% không gian lưu kho và thùng xe tải, đồng thời tạo nét chuyên nghiệp, nâng cao giá trị thương mại khi tiếp cận các chuỗi siêu thị lớn.

3. Các dòng máy hút chân không Yamafuji phổ biến và giá bán

Yamafuji phát triển đa dạng các phân khúc sản phẩm với mức giá dao động từ 1 triệu đến hơn 30 triệu đồng, đáp ứng chính xác từng quy mô sản xuất tại Tây Nguyên:

3.1. Dòng mini gia đình

- Đặc điểm: Thiết kế của các dòng máy hút chân không gia đình khá nhỏ gọn, dễ di chuyển, thao tác bảng điều khiển điện tử đơn giản.

- Tính năng nổi bật: Dòng máy không kén túi, hút tốt các loại túi trơn PA/PE, túi bạc, túi nhôm.

- Đối tượng phù hợp: Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ bọc cà phê đóng gói sẵn, măng khô, nấm mộc nhĩ làm quà biếu.

- Model phổ biến: Yamafuji DZ-290A, Yamafuji P350A,...

- Giá tham khảo: Từ 1.500.000 đồng.

3.2. Dòng bán công nghiệp

- Đặc điểm: Máy để bàn nhỏ gọn, tích hợp biến áp tản nhiệt nhanh cho phép thao tác nhiều túi nhỏ trong một chu kỳ.

- Đối tượng phù hợp: Các vựa trái cây quy mô vừa, hộ làm sầu riêng cấp đông, cơ sở đóng gói hạt mắc ca, hồ tiêu thương phẩm.

- Các model phổ biến: Yamafuji DZ-260C, Yamafuji DZ-260A3, Yamafuji DZ-4002F,…

- Giá tham khảo: Từ 6.000.000 đồng.

3.3. Dòng công nghiệp

Dòng máy chuyên dụng công suất lớn dành cho xưởng chế biến quy mô công nghiệp:

- Buồng đơn: Trang bị thanh hàn kép, buồng hút sâu, bơm chân không vòng dầu công suất mạnh mẽ. Model nổi bật: Yamafuji VM400CB, Yamafuji DZ-5002E, Yamafuji VM600C/B,... Giá từ 11.000.000 triệu đồng.

- Buồng đôi: Thiết kế 2 buồng hút lật luân phiên, nhân công xếp túi ở buồng này trong khi buồng kia đang hút. Năng suất tăng gấp đôi, đáp ứng tốt tiến độ đóng gói hàng chục tấn nông sản mỗi ngày. Model nổi bật: Yamafuji DZ-600/2SB New, Yamafuji DZ-800 2SB,... Giá tham khảo từ 38.000.000 đồng.

4. Mua máy hút chân không Yamafuji chính hãng tại Siêu thị Hải Minh

Đối với hoạt động đóng gói nông sản, đặc biệt trong mùa vụ cao điểm, việc lựa chọn máy hút chân không chính hãng có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, hút kín hiệu quả và đáp ứng tốt tiến độ sản xuất. Siêu thị Hải Minh là đơn vị phân phối các dòng máy hút chân không Yamafuji chính hãng tại Việt Nam, mang đến giải pháp phù hợp cho cả hộ kinh doanh, cơ sở chế biến và doanh nghiệp, với những ưu điểm nổi bật:

- Cam kết hàng chính hãng: Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng từ CO, CQ, giúp khách hàng an tâm về chất lượng và xuất xứ.

- Tư vấn đúng nhu cầu: Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ lựa chọn model, công suất và kích thước thanh hàn phù hợp với loại nông sản cũng như sản lượng đóng gói thực tế.

- Hỗ trợ test máy: Khách hàng có thể mang mẫu nông sản đến trực tiếp để kiểm tra khả năng hút chân không và độ kín của túi trước khi quyết định mua.

- Bảo hành, bảo trì lâu dài: Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng và cung cấp linh kiện thay thế như dây nhiệt, vải chịu nhiệt cùng các phụ kiện cần thiết.

- Giao hàng và hướng dẫn tận nơi: Hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao quy trình vận hành để khách hàng nhanh chóng đưa máy vào hoạt động.

Với hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Hải Minh giúp khách hàng tại Tây Nguyên và nhiều khu vực trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận máy hút chân không Yamafuji chính hãng, phù hợp với nhu cầu đóng gói nông sản và sản xuất thực tế.

Thông tin liên hệ:

Website: https://yamafujipacking.com/

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