Máy lọc không khí Levoit Vital Pet Pro có gì đặc biệt để giải quyết triệt để lông và mùi thú cưng? Levoit Vital Pet Pro sở hữu màng lọc tự làm sạch, cửa hút chữ U cùng cảm biến kép giúp xử lý 99% lông tơ và khử mùi hiệu quả gấp 6 lần cho không gian sống.

Đối với những gia đình nuôi thú cưng, tình trạng lông tơ bay khắp không gian sống và mùi hôi đặc trưng luôn là bài toán khó giải quyết. Thấu hiểu nhu cầu này, thương hiệu Levoit đã chính thức trình làng dòng máy lọc không khí chuyên dụng Vital Pet Pro tại thị trường Việt Nam vào ngày 05/08/2026 với mức giá 7,29 triệu đồng. Sản phẩm mang đến giải pháp toàn diện nhờ kết hợp nhiều cải tiến công nghệ hướng tới người dùng nuôi cưng.

Thiết kế cửa hút chữ U tối ưu khả năng thu gom lông lơ lửng

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng máy lọc không khí truyền thống sử dụng khe hút nhỏ dễ dẫn đến tắc nghẽn, Levoit Vital Pet Pro sở hữu thiết kế gom gió hình chữ U độc đáo ở mặt trước. Cửa gió này đã được mở rộng thêm 0,5cm so với phiên bản tiền nhiệm, giúp tăng cường lưu lượng luồng khí tuần hoàn.

Bằng việc tối ưu cấu trúc khí động học, thiết bị tạo ra vùng áp suất thấp diện rộng ngay trước thân máy. Cơ chế này giúp thu gom chủ động tới 99% lượng lông tơ đang lơ lửng trong phạm vi bán kính 42,7cm, ngăn chặn lông rơi xuống sàn hoặc bám dính vào đồ nội thất như sofa, thảm trải sàn.

Cơ chế tự dọn màng lọc giải phóng hoàn toàn thao tác thủ công

Việc vệ sinh màng lọc thô hàng tuần do lông bám dày đặc luôn là trở ngại lớn, làm giảm hiệu suất hút và gây tiếng ồn. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Vital Pet Pro tích hợp hệ thống làm sạch tự động dạng gạt cơ học thông minh.

Hệ thống sẽ định kỳ vận hành để làm sạch đến 95% lông tơ, tóc và bụi vải bám trên màng lọc thô chỉ trong vòng 10 phút. Toàn bộ rác thải sau đó được nén gọn vào khay chứa riêng biệt dễ dàng tháo rời. Giải pháp này giúp duy trì lưu lượng khí ổn định và kéo dài tuổi thọ cho các lớp lọc phía sau.

Hệ thống cảm biến kép và lõi lọc carbon khử mùi gấp 6 lần

Bên cạnh khả năng xử lý lông rụng, sản phẩm còn được nâng cấp khả năng kiểm soát chất lượng không khí nhờ hệ thống cảm biến kép Dual Sensors. Hệ thống này liên tục giám sát đồng thời chỉ số bụi mịn PM2.5 và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi TVOCs gây mùi từ khay cát hoặc thức ăn của thú cưng.

Khi phát hiện ô nhiễm hoặc mùi hôi, chế độ Auto-Mode tự động tăng tốc độ quạt hút để xử lý nhanh chóng, sau đó giảm dần công suất nhằm tiết kiệm năng lượng khi không khí đã đạt chuẩn sạch. Đi kèm với cảm biến là lõi lọc than hoạt tính mật độ cao 140g, mang đến khả năng khử mùi mạnh gấp 6 lần màng lọc thông thường, triệt tiêu tận gốc mùi amoniac và mùi ẩm mốc.

Tổng kết về máy lọc không khí Levoit Vital Pet Pro

Với mức giá 7,29 triệu đồng, Levoit Vital Pet Pro mang lại giải pháp hiệu quả cho không gian sống của gia đình nuôi thú cưng. Việc kết hợp giữa cửa hút chữ U, hệ thống tự làm sạch màng lọc và lõi carbon 140g giúp tối ưu hóa cả trải nghiệm sử dụng lẫn chất lượng không khí trong nhà.