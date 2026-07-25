Máy nghe băng cassette We Are Rewind phiên bản Pink Floyd: Sự kết hợp giữa hoài cổ và công nghệ hiện đại We Are Rewind ra mắt bộ sưu tập máy nghe nhạc cassette WE-001 phiên bản giới hạn kết hợp cùng ban nhạc Pink Floyd, tích hợp kết nối Bluetooth 5.1 và pin sạc 2.000 mAh.

Thương hiệu âm thanh We Are Rewind đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của dòng máy nghe nhạc cassette WE-001, hợp tác cùng ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd. Bộ sản phẩm giới hạn này đi kèm đĩa băng kỷ niệm 50 năm album kinh điển The Dark Side of the Moon đã được xử lý hậu kỳ (remastered), mang đến sự dung hòa giữa trải nghiệm âm thanh Analog truyền thống và tính tiện dụng của công nghệ hiện đại.

Bộ sản phẩm We Are Rewind x Pink Floyd Collector's box set bao gồm máy nghe nhạc cassette phiên bản giới hạn và bản phát hành kỷ niệm 50 năm album The Dark Side of the Moon.

Kiến trúc âm thanh và khả năng xử lý định dạng băng

Về khả năng tương thích, mẫu máy WE-001 hỗ trợ phát tất cả các loại băng cassette từ Type I (Normal), Type II (Chrome) đến Type IV (Metal). Tuy nhiên, tính năng ghi âm của thiết bị chỉ áp dụng đối với định dạng băng Type I.

Khi phát nội dung trên băng Type I, thiết bị đạt dải tần đáp ứng từ 30 Hz đến 14.500 Hz, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) ở mức 50 dB, độ méo tiếng khoảng 0,3% và chỉ số biến thiên tốc độ (Wow and Flutter) duy trì ở mức 0,2%. Ở chế độ ghi âm với băng Type I, dải tần đáp ứng đạt từ 30 Hz đến 10.000 Hz, tỷ lệ SNR giảm xuống 45 dB cùng độ méo tiếng là 1%.

Thông số kỹ thuật Giá trị đo lường / Chi tiết Dải tần đáp ứng (Phát lại) 30 Hz – 14.500 Hz (Băng Type I) Dải tần đáp ứng (Ghi âm) 30 Hz – 10.000 Hz (Băng Type I) Tỷ lệ SNR (Phát / Ghi) 50 dB / 45 dB Độ méo tiếng (Phát / Ghi) 0,3% / 1% Tỷ lệ Wow & Flutter 0,2% Tương thích loại băng Phát lại: Type I–IV; Ghi âm: Type I Chuẩn kết nối Bluetooth 5.1, Jack 3,5 mm (2 mW/kênh @ 32 ohms) Dung lượng pin Lithium-ion 2.000 mAh (Tối đa 12 giờ) Trọng lượng & Kích thước 404 g; 140,8 x 88,8 x 33,5 mm

Toàn bộ vật phẩm bên trong bộ sưu tập We Are Rewind x Pink Floyd Collector's box set.

Tích hợp kết nối không dây và nguồn năng lượng

Bên cạnh đầu ra cắm dây truyền thống qua cổng 3,5 mm với công suất định mức 2 mW mỗi kênh ở mức trở kháng 32 ohms, thiết bị còn được tích hợp chuẩn Bluetooth 5.1. Điều này cho phép người dùng kết nối linh hoạt với các mẫu tai nghe không dây hoặc loa di động hiện đại mà không bị giới hạn bởi dây cáp.

Thay vì sử dụng pin AA rời như các dòng Walkman cổ điển, We Are Rewind trang bị cho máy khối pin sạc Lithium-ion dung lượng 2.000 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này cung cấp thời lượng hoạt động liên tục lên đến 12 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Tổng thể thiết bị có trọng lượng 404 g và kích thước nhỏ gọn 140,8 x 88,8 x 33,5 mm.

Phân khúc giá và tùy chọn thương mại

Bộ sản phẩm giới hạn We Are Rewind x Pink Floyd Collector's box set hiện được niêm yết trên website chính thức của hãng với mức giá 199 USD. Đối với người tiêu dùng không thuộc nhóm người hâm mộ Pink Floyd, phiên bản tiêu chuẩn We Are Rewind WE-001 với nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau đang được phân phối trên Amazon với giá 159 USD.