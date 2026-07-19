Máy tính bảng mini đầu tiên của iQoo lộ diện: Sức mạnh từ chip Snapdragon 2nm thế hệ mới iQoo chuẩn bị ra mắt máy tính bảng nhỏ gọn đầu tiên với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm, dự kiến trình làng cùng dòng iQoo 16 vào cuối năm 2026.

Thị trường máy tính bảng Android sắp đón nhận một đối thủ đáng gờm trong phân khúc nhỏ gọn. Một thiết bị mới của iQoo với mã hiệu "iPA2691" vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận SRRC tại Trung Quốc. Theo các nguồn tin rò rền uy tín, đây chính là chiếc máy tính bảng "mini" đầu tiên của thương hiệu này, hứa hẹn mang đến hiệu năng vượt trội trong một thân máy gọn gàng.

Bước đi chiến lược vào phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn

Dữ liệu từ SRRC xác nhận thiết bị mới hỗ trợ kết nối Wi-Fi băng tần 2.4GHz, 5GHz và Bluetooth. Đáng chú ý, danh sách này không đề cập đến các băng tần di động, cho thấy đây có thể là một phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi. Chuyên gia tin đồn Digital Chat Station nhận định đây là nỗ lực của iQoo nhằm đa dạng hóa dòng sản phẩm tablet, vốn trước đây chỉ tập trung vào các kích thước màn hình lớn.

The iQoo Pad 6 Pro.

Đột phá hiệu năng với tiến trình 2nm

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của mẫu tablet mini này nằm ở bộ vi xử lý. Thiết bị được cho là sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đây là một bước nhảy vọt so với thế hệ iQoo Pad 6 Pro hiện tại, vốn đang sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dựa trên tiến trình 3nm.

Việc chuyển sang tiến trình 2nm không chỉ giúp tăng mật độ bóng bán dẫn mà còn tối ưu hóa đáng kể khả năng tiêu thụ năng lượng và giảm nhiệt lượng tỏa ra — một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các thiết bị có không gian tản nhiệt hạn chế như máy tính bảng mini.

Thông số iQoo Pad Mini (Tin đồn) iQoo Pad 6 Pro (Hiện tại) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Kích thước màn hình Nhỏ gọn (Mini) 13.2 inch Dung lượng pin Chưa xác định 13,000 mAh

A new device has received SRRC certification, expected to be a compact iQoo tablet.

Hệ sinh thái iQoo 16 và thời điểm ra mắt

Theo lộ trình rò rỉ, mẫu máy tính bảng mini này sẽ được trình làng cùng thời điểm với dòng điện thoại flagship iQoo 16, dự kiến vào quý 4 năm 2026. Trong khi tablet tập trung vào sự linh hoạt, iQoo 16 được kỳ vọng sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ hơn với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, camera chính 50MP và viên pin dung lượng lớn khoảng 8,500mAh.

Sự kết hợp giữa một chiếc smartphone màn hình lớn và một máy tính bảng mini mạnh mẽ cho thấy iQoo đang muốn xây dựng một hệ sinh thái thiết bị di động tập trung tối đa vào hiệu suất chơi game và giải quyết công việc nhanh chóng cho người dùng trẻ.