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    Máy tính bảng TCL Nxtpaper 11 Gen 2 giảm giá đến 90 USD: Màn hình 3 chế độ kèm bút T-Pen

    Tuệ Nhân26/07/2026 11:32

    TCL Nxtpaper 11 Gen 2 giảm giá tới 90 USD trên Amazon kèm bút T-Pen và bao da. Thiết bị nổi bật với màn hình chống mỏi mắt, pin 8.000 mAh và hệ điều hành Android 15.

    Mẫu máy tính bảng TCL Nxtpaper 11 Gen 2 hiện đang bước vào đợt khuyến mãi giảm giá hấp dẫn trên nền tảng thương mại điện tử Amazon. Đáng chú ý, combo ưu đãi không chỉ giảm giá trực tiếp trên thiết bị mà còn đi kèm sẵn hai phụ kiện quan trọng là bút cảm ứng T-Pen và bao da bảo vệ dạng gập (flip case).

    The TCL Nxtpaper 11 Gen 2.
    The TCL Nxtpaper 11 Gen 2.

    Chi tiết mức giảm giá cho các phiên bản cấu hình

    Ra mắt tại thị trường Mỹ vào tháng 9 năm 2025, TCL Nxtpaper 11 Gen 2 định vị ở phân khúc máy tính bảng Android giá rẻ hướng đến nhu cầu học tập, đọc sách và giải trí đa phương tiện. Trong đợt giảm giá có giới hạn này, cả hai tùy chọn bộ nhớ của thiết bị đều nhận được mức giảm đáng kể:

    • Phiên bản 6GB RAM / 64GB ROM: Giảm còn 179,98 USD (giá niêm yết ban đầu là 249,99 USD), giúp người dùng tiết kiệm khoảng 70 USD.
    • Phiên bản 8GB RAM / 128GB ROM: Giảm còn 199,98 USD (giá niêm yết ban đầu là 289,99 USD), tương đương mức giảm khoảng 90 USD.

    Công nghệ màn hình Nxtpaper và thông số kỹ thuật chi tiết

    Điểm thu hút lớn nhất của TCL Nxtpaper 11 Gen 2 nằm ở công nghệ màn hình hiển thị. Máy sở hữu tấm nền LCD kích thước 11 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Nhờ ứng dụng công nghệ Nxtpaper, thiết bị cung cấp 3 chế độ hiển thị linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu sử dụng:

    • Regular Mode: Chế độ hiển thị tiêu chuẩn dành cho các tác vụ giải trí và xem video thông thường.
    • Color Paper Mode: Chế độ mô phỏng giấy màu, giảm ánh sáng xanh và chống lóa, thích hợp để đọc truyện tranh hay tài liệu có hình ảnh.
    • Ink Paper Mode: Chế độ mô phỏng màn hình mực điện tử (E-ink) đen trắng, tối ưu hóa tối đa cho việc đọc sách trong thời gian dài mà không gây mỏi mắt.

    Về hiệu năng phần cứng, máy được trang bị vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio G80 sản xuất trên tiến trình 12nm. Thiết bị cũng hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên đến 1TB.

    Thông sốChi tiết kỹ thuật
    Màn hình11 inch LCD, 1.920 x 1.200 pixel, 3 chế độ Nxtpaper
    Vi xử lýMediaTek Helio G80 (12nm, 8 nhân)
    Bộ nhớ RAM / ROM6GB / 64GB hoặc 8GB / 128GB (hỗ trợ microSD 1TB)
    Dung lượng pin & Sạc8.000 mAh, sạc nhanh 18W
    CameraCamera sau 8MP, Camera trước 5MP
    Hệ điều hànhAndroid 15
    Thiết kế & Trọng lượngVỏ kim loại, dày 7,3mm, nặng 500g
    Kết nối & Kháng nướcWi-Fi, Bluetooth 5.3, Chuẩn IP54
    The TCL Nxtpaper 11 Gen 2.

    Bên cạnh đó, TCL Nxtpaper 11 Gen 2 sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh hỗ trợ sạc công suất 18W. Máy tích hợp camera sau 8MP và camera trước 5MP phục vụ cho nhu cầu chụp tài liệu hoặc gọi video. Về thiết kế, tablet có thân máy làm bằng kim loại mỏng nhẹ chỉ 7,3mm và nặng 500 gram, đạt chuẩn kháng bụi nước IP54 cùng hệ điều hành Android 15 được cài sẵn ngay khi xuất xưởng.

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      Khoa học - công nghệ
      Máy tính bảng TCL Nxtpaper 11 Gen 2 giảm giá đến 90 USD: Màn hình 3 chế độ kèm bút T-Pen
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