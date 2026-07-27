Mazda CX-30 2026: SUV đô thị mang thiết kế KODO sắc sảo và công nghệ vượt trội Mazda CX-30 2026 khẳng định sức hút nhờ thiết kế KODO sắc sảo, không gian cabin hiện đại và gói an toàn i-Activsense. Xe có giá từ 699 triệu đồng.

Mazda CX-30 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị cỡ B+ tại Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này kết hợp sự linh hoạt của một dòng xe nhỏ gọn với ngôn ngữ thiết kế KODO đầy cuốn hút, hướng tới những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm lái khác biệt cùng không gian nội thất chỉn chu.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-30 2026

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-30 được phân phối với 2 phiên bản chính gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi kèm 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm đỏ, xanh và trắng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 799 785 771 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 855 840 826

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể từ đại lý.

Thiết kế KODO 2.0 đậm chất nghệ thuật và thể thao

Mazda CX-30 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 175 mm. Triết lý "Less is more" thể hiện rõ qua các mảng nét uốn lượn tinh tế trên thân xe, tạo phản chiếu ánh sáng sống động khi di chuyển.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ viền mạ crôm nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo. Nhìn từ ngang hông, xe mang phom dáng coupe quyến rũ nhờ phần cột D kéo dài về sau. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép thể thao đi cùng thông số lốp 215/55 R18. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng elip đối xứng tôn lên vẻ rộng rãi và vững chãi cho phần đuôi.

Cabin tinh giản, hướng tới trải nghiệm tiệm cận xe sang

Bước vào khoang lái, Mazda CX-30 2026 mang đến cảm giác cao cấp với các vật liệu bọc da mềm mại kết hợp đường chỉ khâu tương phản tỉ mỉ. Bảng táp-lô được tối giản hóa tối đa, đặt trung tâm là màn hình giải trí 8,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Bluetooth và USB.

Người lái được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím điều khiển, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD màu, phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời. Khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 430 lít và mở rộng lên đến 1.406 lít khi gập hàng ghế sau, kết hợp tính năng cốp điện tiện lợi.

Vận hành êm ái cùng động cơ Skyactiv-G 2,0L

Cả hai phiên bản Mazda CX-30 2026 đều sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2,0L phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát gia tốc GVC, tính năng ngắt động cơ tạm thời i-stop và chế độ lái thể thao. Khung gầm của xe kết hợp hệ thống treo trước độc lập McPherson và treo sau dạng thanh xoắn, mang lại sự ổn định và phản hồi chính xác khi di chuyển trong đô thị cũng như đường trường.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense vượt trội

Phiên bản CX-30 2.0L Premium được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng tiên tiến: cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) tích hợp radar MRCC, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS) và đèn pha tự động (HBC/AFS).

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn cũng rất phong phú với 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau cùng các hệ thống hỗ trợ phanh cơ bản như ABS, EBD và DSC.

Đánh giá chung: Mẫu SUV đô thị dành cho người yêu cảm giác lái

Nhìn chung, Mazda CX-30 2026 là sự lựa chọn nổi bật nhờ thiết kế ngoại thất đẹp mắt, khoang cabin sang trọng và danh sách công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc B+. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm nhỉnh hơn một số đối thủ cùng ốp nhựa sần lớn xung quanh xe và không gian hàng ghế sau ở mức vừa đủ (phù hợp hơn với hành khách dưới 1,7 m) là những điểm người mua cần cân nhắc trước khi lựa chọn.