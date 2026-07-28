Mazda CX-5 2026: Giá lăn bánh từ 771 triệu đồng và khác biệt giữa các phiên bản Mazda CX-5 2026 có giá niêm yết từ 699 đến 979 triệu đồng, với chi phí lăn bánh tạm tính từ 771 triệu đồng. Bản 2.5L Signature dùng dẫn động bốn bánh, trong khi các phiên bản 2.0L dẫn động cầu trước.

Mazda CX-5 2026 được niêm yết tại Việt Nam từ 699 triệu đồng cho bản 2.0L Deluxe đến 979 triệu đồng cho bản 2.5L Signature Exclusive. Theo bảng giá tham khảo tháng 7/2026, chi phí lăn bánh tạm tính dao động từ 771 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác đến 1.112 triệu đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản và khu vực đăng ký.

Dòng xe này duy trì hai lựa chọn động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L và 2.5L, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Các bản 2.0L sử dụng dẫn động cầu trước, còn phiên bản Signature trang bị dẫn động bốn bánh.

Giá Mazda CX-5 2026 và chi phí lăn bánh tham khảo

Danh mục Mazda CX-5 hiện gồm các bản Deluxe, Luxury, Premium, Premium Sport, Premium Exclusive, Signature Sport và Signature Exclusive. Giá lăn bánh dưới đây chỉ có tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực cũng như trang bị xe.

Phiên bản Giá niêm yết Hà Nội TP.HCM Tỉnh, thành phố khác 2.0L Deluxe 699 triệu đồng 799 triệu đồng 785 triệu đồng 771 triệu đồng 2.0L Deluxe tùy chọn 749 triệu đồng 855 triệu đồng 840 triệu đồng 826 triệu đồng 2.0L Luxury 789 triệu đồng 900 triệu đồng 884 triệu đồng 870 triệu đồng 2.0L Premium 829 triệu đồng 944 triệu đồng 928 triệu đồng 914 triệu đồng 2.0L Premium Sport 849 triệu đồng 967 triệu đồng 950 triệu đồng 936 triệu đồng 2.0L Premium Exclusive 869 triệu đồng 989 triệu đồng 972 triệu đồng 958 triệu đồng 2.5L Signature Sport 959 triệu đồng 1.090 triệu đồng 1.071 triệu đồng 1.057 triệu đồng 2.5L Signature Exclusive 979 triệu đồng 1.112 triệu đồng 1.093 triệu đồng 1.079 triệu đồng

Khung gầm giữ nguyên, khác biệt tập trung ở động cơ và trang bị

Các phiên bản Mazda CX-5 trong bảng thông số có cùng kích thước dài x rộng x cao 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Khoang hành lý có dung tích 442 lít, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 56 lít trên bản 2.0L và 58 lít trên bản Signature.

Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau liên kết đa điểm và phanh đĩa trên cả bốn bánh được dùng xuyên suốt dải xe. Mazda CX-5 cũng có hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus, chế độ lái thể thao và hệ thống dừng/khởi động thông minh.

Thông số chính 2.0L Deluxe, Luxury, Premium 2.5L Signature Động cơ SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.5L Dung tích xy-lanh 1.998 cc 2.448 cc Công suất cực đại 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút 252 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Hệ dẫn động Cầu trước Bốn bánh Mâm xe Hợp kim 19 inch Hợp kim 19 inch

Diện mạo KODO với lưới tản nhiệt tổ ong

Phiên bản nâng cấp của Mazda CX-5 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO. Điểm nhận diện ở đầu xe là lưới tản nhiệt tổ ong, theo thông tin nguồn rộng hơn 10 mm so với thiết kế thanh ngang trước đây.

Hệ thống đèn LED phía trước có đồ họa mới và kết nối với lưới tản nhiệt bằng chi tiết mạ crom. Cản trước, đèn hậu LED và cản sau cũng được tinh chỉnh. Xe sử dụng mâm 5 chấu kép màu xám khói, trong khi cụm ống xả kép xuất hiện trên các phiên bản trong bảng thông số.

Khoang lái ưu tiên trang bị theo từng cấp phiên bản

Khoang cabin sử dụng ghế bọc da, màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 4:2:4, hỗ trợ mở rộng không gian chứa đồ khi cần.

Sự chênh lệch giữa các bản thể hiện rõ ở các tiện nghi. Premium và Signature có ghế lái nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện, màn hình hiển thị tốc độ trên kính lái, camera 360 độ và hệ thống âm thanh 10 loa Bose. Bản Signature có thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng; cửa sổ trời có trên Premium và Signature.

Gói hỗ trợ người lái mở rộng từ bản Luxury

Mazda CX-5 trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Camera lùi có trên Deluxe và Luxury, trong khi Premium cùng Signature sử dụng camera 360 độ.

Gói i-Activsense có mức độ trang bị khác nhau giữa các bản. Deluxe có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống đèn thích ứng thông minh và điều khiển hành trình thông thường. Từ Luxury, xe bổ sung cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, các tính năng hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo người lái mất tập trung và kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC Stop & Go.

Nhìn chung, Mazda CX-5 2026 duy trì cấu hình kỹ thuật quen thuộc với động cơ 2.0L hoặc 2.5L, trong khi dải giá và trang bị tạo ra khoảng cách đáng kể giữa các phiên bản. Người mua cần đối chiếu chi phí lăn bánh thực tế và ưu đãi tại đại lý trước khi lựa chọn.