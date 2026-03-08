Mazda CX-8 2026: Đánh giá chi tiết SUV 7 chỗ tầm giá từ 899 triệu đồng Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ không gian rộng rãi, trang bị da Nappa cao cấp cùng mức giá niêm yết khởi điểm từ 899 triệu đồng.

Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ hạng trung được phát triển trên nền tảng của đàn anh CX-9, sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc cùng phong cách thiết kế Kodo sang trọng. Tại thị trường Việt Nam, xe được phân phối với 4 phiên bản lắp ráp trong nước, có giá niêm yết dao động từ 0,899 tỷ đến 1,149 tỷ VND, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner và Ford Everest.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8

Cập nhật bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính cho các phiên bản New Mazda CX-8:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

Ngoại thất tinh tế theo ngôn ngữ thiết kế Kodo

New Mazda CX-8 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng với vẻ ngoài lịch lãm và liền mạch. Điểm nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt kiểu mới bóng bẩy hơn, kết hợp đường viền mạ crom Signature Wings sắc sảo nối liền cụm đèn chiếu sáng full-LED thông minh.

Nhìn từ phần thân, chiếc SUV 7 chỗ thể hiện đường nét mượt mà nhờ chiều dài tổng thể đạt 4.900 mm và chiều dài cơ sở 2.930 mm. Vòm bánh xe được nâng cấp sơn cùng màu thân xe thay vì nhựa đen nhám, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu thiết kế Goshintai phủ sơn Hyper Silver sang trọng. Gương chiếu hậu tích hợp chức năng chỉnh gập điện tự động và sấy gương tiện lợi.

Khoang nội thất sang trọng với chất liệu da Nappa cao cấp

Bên trong cabin, không gian của Mazda CX-8 mang tinh thần thiết kế tối giản "Less is more". Toàn bộ các phiên bản hiện tại đều trang bị cấu hình 7 chỗ ngồi bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ tự nhiên tỉ mỉ.

Hàng ghế trước được trang bị chỉnh điện, sưởi ghế, nhớ vị trí ghế lái và tính năng bơm lưng ghế giúp nâng đỡ cột sống tốt hơn khi di chuyển xa. Hàng ghế thứ 2 có khả năng gập 60:40 tích hợp bệ tỳ tay và sưởi ghế, trong khi hàng ghế thứ 3 cung cấp khoảng để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc. Dung tích khoang hành lý đạt 209 lít và có thể mở rộng lên tới 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ 3.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa Bose cao cấp, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời và sạc không dây chuẩn Qi.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Sức mạnh của New Mazda CX-8 đến từ khối động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng tùy chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Trải nghiệm lái được nâng cao nhờ hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp xe ổn định hơn khi vào cua. Phiên bản Signature AWD còn tích hợp tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist.

Về an toàn, từ phiên bản Premium trở đi, xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LAS), cảnh báo chệch làn (LDW), hỗ trợ phanh thông minh (SBS/SCBS) và hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cùng hệ thống cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8

Thông số 2.5 Luxury 2.5 Premium 2.5 Signature AWD Kích thước (D x R x C) (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 Động cơ SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L Công suất cực đại (Hp/rpm) 188/6.000 188/6.000 188/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 252/4.000 252/4.000 252/4.000 Hộp số / Dẫn động 6AT / FWD 6AT / FWD 6AT / AWD Thông số mâm lốp 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế ngoại thất sang trọng, lịch lãm; khoang nội thất rộng rãi cùng chất liệu da Nappa cao cấp; danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn i-Activsense dồi dào; khả năng vận hành êm ái, ổn định.

Nhược điểm: Khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao chưa thật sự bứt phá; chưa trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng.