Mazda CX-8 2026: SUV 7 chỗ thực dụng với nội thất Nappa và gói i-Activsense nâng cấp New Mazda CX-8 2026 khẳng định vị thế SUV gia đình với không gian rộng nhất phân khúc, nội thất da Nappa cao cấp cùng hệ thống an toàn i-Activsense bổ sung tính năng hỗ trợ lái khi kẹt xe.

Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV 7 chỗ sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam. Trong bản cập nhật tháng 07/2026, mẫu xe này vẫn duy trì triết lý thiết kế Kodo tinh tế, tập trung vào trải nghiệm không gian sang trọng và các công nghệ an toàn chủ động vượt trội để cạnh tranh cùng Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-8 tháng 07/2026

Hiện tại, New Mazda CX-8 được THACO phân phối với 4 phiên bản chính, tất cả đều được lắp ráp trong nước. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Lăn bánh Tỉnh (tỷ VNĐ) 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

New Mazda CX-8 sở hữu diện mạo sang trọng với ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng.

Thiết kế ngoại thất: Tinh chỉnh để sang trọng hơn

Về tổng thể, Mazda CX-8 2026 không có quá nhiều thay đổi đột phá so với bản tiền nhiệm nhưng các chi tiết nhỏ đã được tinh chỉnh để tăng tính thẩm mỹ. Cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại bóng bẩy hơn với viền crom "Signature Wings" nối liền cụm đèn pha LED. Đèn định vị ban ngày cũng được cập nhật theo phong cách mới tương tự mẫu CX-5.

Cụm lưới tản nhiệt mới kết hợp viền crom sáng bóng tạo điểm nhấn cho phần đầu xe.

Thân xe vẫn giữ nét thể thao với cột D kéo dài. Điểm mới đáng chú ý là phần ốp vòm bánh xe hiện được sơn đồng màu với thân xe, tạo cảm giác liền lạc và cao cấp hơn. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch thiết kế Goshintai với công nghệ sơn Hyper Silver.

Mâm xe 19 inch thiết kế 10 chấu đơn khỏe khoắn.

Không gian nội thất đẳng cấp xe sang

Bước vào bên trong, Mazda CX-8 gây ấn tượng mạnh với chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown cao cấp kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng các vật liệu thường thấy trên xe sang để hoàn thiện khoang cabin.

Khoang lái thiết kế theo triết lý Less is More với vật liệu cao cấp.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, dàn âm thanh 10 loa Bose và điều hòa tự động 3 vùng độc lập – một trang bị duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm trung. Hàng ghế thứ 3 của CX-8 được đánh giá cao nhờ khoảng để chân rộng rãi, phù hợp cho cả người lớn trong những chuyến đi dài.

Hàng ghế thứ 3 có không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Vận hành và Công nghệ an toàn

Mazda CX-8 2026 tiếp tục sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Điểm cộng lớn là hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn khi vào cua.

Khối động cơ SkyActiv-G 2.5L bền bỉ và tối ưu hiệu suất.

Về an toàn, gói i-Activsense trên các bản Premium đã được nâng cấp thêm tính năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support - CTS). Bên cạnh đó là các tính năng quen thuộc như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và phanh thông minh trong thành phố.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Mazda CX-8 2.5L Kích thước (D x R x C) 4.900 x 1.840 x 1.730 mm Chiều dài cơ sở 2.930 mm Khoảng sáng gầm 200 mm Động cơ SkyActiv-G 2.5L Công suất cực đại 188 mã lực / 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 252 Nm / 4.000 vòng/phút Hộp số Tự động 6 cấp Hệ dẫn động FWD hoặc AWD

Nhìn chung, Mazda CX-8 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình đề cao không gian rộng rãi và sự sang trọng tinh tế. Dù khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao chưa thực sự bốc, nhưng sự êm ái và tính năng an toàn dày đặc chính là giá trị cốt lõi giúp mẫu xe này giữ chân khách hàng.