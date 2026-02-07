Mazda2 2026: Mẫu xe hạng B nhập khẩu sở hữu công nghệ và vận hành khác biệt Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 tháng 7/2026 cùng đánh giá chi tiết về nền tảng SkyActiv mới. Mẫu xe từ Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế nhờ gói an toàn i-Activsense và cảm giác lái tinh tế.

Mazda2 hiện đang ở thế hệ thứ 4, tiếp tục là một trong những đại diện tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc xe hạng B. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai biến thể Sedan và Hatchback (Sport). Phiên bản nâng cấp mới nhất không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn tập trung sâu vào trải nghiệm người lái thông qua kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda2 tại các khu vực trọng điểm:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Mazda2 Sedan 1.5 AT 418 484 476 462 1.5L Deluxe 459 530 521 501 1.5L Luxury 494 569 559 545 1.5L Premium 508 585 575 561 Mazda2 Sport (Hatchback) 1.5L Luxury 537 617 606 593 1.5L Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại tại đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ KODO tinh tế

Mazda2 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế KODO - Soul of Motion nhưng được tinh chỉnh để trở nên sắc sảo hơn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Điểm cộng lớn của xe là bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,7 m, giúp việc xoay xở trong các khu vực đô thị đông đúc trở nên cực kỳ linh hoạt.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn, họa tiết kim loại sắc nét. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn, riêng bản cao cấp được trang bị đèn pha LED thích ứng (ALH). Thân xe nổi bật với bộ mâm thiết kế 5 chấu kép mới, thay thế cho dạng cánh hoa trước đây, mang lại cái nhìn thể thao và vững chãi hơn.

Không gian nội thất tối giản và thực dụng

Khoang cabin của Mazda2 2026 đi theo triết lý kiến trúc dựa trên con người, tập trung vào sự thoải mái của người lái. Táp-lô được thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ vật liệu cao cấp và cách phối màu tinh tế (Xám xanh, Đen hoặc Nâu tùy phiên bản).

Hệ thống giải trí Mazda Connect đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Trên các phiên bản cao cấp, người dùng sẽ có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chống chói tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Vô-lăng 3 chấu tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng và lẫy chuyển số, tạo cảm giác làm chủ hoàn toàn chiếc xe.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Trái tim của Mazda2 2026 là khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp, kết hợp cùng chế độ lái thể thao mang lại phản hồi chân ga nhạy bén.

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp xe vận hành ổn định hơn khi vào cua và thoát cua, giảm thiểu sự mệt mỏi cho hành khách. Về an toàn, gói i-Activsense trên bản Premium là điểm sáng với các tính năng như: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS).

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số 1.5 AT 1.5L Deluxe 1.5L Luxury 1.5L Premium Động cơ Skyactiv-G 1.5L, Phun xăng trực tiếp Công suất (mã lực/vòng/phút) 110 / 6.000 Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút) 144 / 4.000 Hộp số Tự động 6 cấp (6AT) Số túi khí 2 6 6 6 Mâm xe 15 inch 16 inch 16 inch 16 inch Gói i-Activsense Không Không Không Có

Đánh giá chung

Mazda2 2026 vẫn là mẫu xe dành cho những người yêu thích cái đẹp và cảm giác lái thuần chất. Dù không gian hàng ghế thứ hai vẫn còn hạn chế so với các đối thủ cùng phân khúc, nhưng bù lại, xe sở hữu danh sách trang bị an toàn và công nghệ vận hành hàng đầu.

Ưu điểm: Thiết kế thời thượng, trang bị i-Activsense cao cấp, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, nguồn gốc nhập khẩu.

Thiết kế thời thượng, trang bị i-Activsense cao cấp, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, nguồn gốc nhập khẩu. Nhược điểm: Không gian hàng ghế sau khá chật, thiếu bệ tỳ tay trung tâm, khả năng cách âm ở tốc độ cao chưa thực sự ấn tượng.