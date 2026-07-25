Mbappe cán mốc tốc độ xé gió tại World Cup 2026 cùng sức hút cực lớn từ Lee Kang In Dữ liệu FIFA xác nhận Kylian Mbappe vượt mốc 37 km/h tại World Cup 2026. Cùng lúc, Lee Kang In đang tạo nên cơn sốt bùng nổ tại Atletico Madrid và Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê chính thức vừa được FIFA công bố, Kylian Mbappe đã chính thức trở thành cầu thủ sở hữu vận tốc tối đa nhanh nhất tại World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp chứng minh khả năng bứt tốc vượt trội khi nằm trong số cực ít ngôi sao vượt qua rào cản thể chất thông thường ở một giải đấu đỉnh cao.

Kylian Mbappe vượt ngưỡng 37 km/h tại World Cup 2026

Bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bằng những thông số thể chất đáng kinh ngạc. Dữ liệu chuyên sâu từ FIFA chỉ ra rằng thủ quân tuyển Pháp là một trong hai cầu thủ duy nhất đạt vận tốc tối đa vượt mốc 37 km/h tại kỳ World Cup vừa qua.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng 10 cầu thủ chạy nhanh nhất giải đấu cũng ghi nhận sự xuất hiện của trung phong Erling Haaland. Tuy nhiên, phần lớn các vị trí còn lại trong danh sách này lại thuộc về các hậu vệ, phản ánh xu hướng các đội bóng hiện đại đòi hỏi hàng thủ phải sở hữu tốc độ đủ tốt để chống đỡ những pha phản công chớp nhoáng.

Kỳ World Cup 2026 cũng vừa được tờ báo thể thao danh tiếng The Athletic bình chọn là giải đấu hấp dẫn thứ 10 trong lịch sử, nhờ vào chất lượng chuyên môn cao cùng hàng loạt kỷ lục ấn tượng được thiết lập.

Cơn sốt Lee Kang In càn quét Atletico Madrid và Hàn Quốc

Song song với những dư âm của World Cup, thị trường chuyển nhượng cũng chứng kiến sức hút kỳ lạ đến từ Lee Kang In. Dù chưa chính thức hội quân cùng Atletico Madrid, tiền vệ người Hàn Quốc đã tạo nên một làn sóng cổ vũ vô cùng rầm rộ tại cả thủ đô Madrid lẫn quê nhà.

Hiệu ứng truyền thông và sự cuồng nhiệt mà Lee Kang In tạo ra đang được so sánh với những gì Son Heung-min từng làm được trong màu áo Tottenham Hotspur. Việc sở hữu một ngôi sao châu Á không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn mở ra bước ngoặt thương mại to lớn cho đại diện La Liga.

HLV Andoni Iraola so sánh Liverpool và Athletic Bilbao

Ở một diễn biến khác, thuyền trưởng Andoni Iraola đã đưa ra những nhận định đáng chú ý khi so sánh đội bóng mới Liverpool với CLB quê hương Athletic Bilbao. Chiến lược gia này nhấn mạnh nét tương đồng về bản sắc, tinh thần chiến đấu kiên cường cũng như sự kết nối đặc biệt giữa cổ động viên và đội bóng ở cả hai thành phố giàu truyền thống bóng đá.