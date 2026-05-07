Mbappe đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2026 sau trận thắng nhọc nhằn Paraguay Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế "Mr. World Cup" bằng bàn thắng duy nhất từ chấm 11m, giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Philadelphia.

Trong một buổi chiều thiêu đốt tại sân Lincoln Financial, nơi nhiệt độ mặt sân chạm ngưỡng 38 độ C, đội tuyển Pháp đã phải trải qua 90 phút đầy thử thách trước lối chơi kỷ luật của Paraguay. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhà đương kim á quân thế giới chỉ có thể định đoạt trận đấu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm phạt đền.

Sự bế tắc dưới cái nóng 38 độ C

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Philadelphia đã ảnh hưởng rõ rệt đến nhịp độ thi đấu của cả hai đội. Trong hơn 30 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Didier Deschamps thiết lập tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 80%. Tuy nhiên, sự áp đảo về mặt con số không đồng nghĩa với hiệu quả tấn công. Tuyển Pháp thi đấu chậm rãi, thiếu những tình huống đột phá ở tốc độ cao để phá vỡ khối đội hình lùi sâu của Paraguay.

Trong suốt hiệp một, Les Bleus chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm và đều không đi trúng đích. Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một trên hàng công, hoàn toàn bị cô lập giữa vòng vây của các hậu vệ Nam Mỹ. Dấu ấn lớn nhất của tiền đạo này trong 45 phút đầu tiên lại là tình huống va chạm căng thẳng với Andres Cubas bên phía đối phương, phản ánh sự ức chế của các ngôi sao áo lam trước lối chơi áp sát khó chịu.

Tuyển Pháp chưa thể tạo khác biệt trước Paraguay trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bước ngoặt từ những sự thay đổi

Sang hiệp hai, sự kiên trì của Paraguay bắt đầu bộc lộ những kẽ hở khi thể lực suy giảm. Phút 55, Manu Kone thử vận may bằng một cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ thành Orlando Gill phải lần đầu tiên trổ tài cứu thua. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Deschamps quyết định tung Desire Doue vào sân thay cho Bradley Barcola để tăng cường khả năng xuyên phá.

Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 67, Doue có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm, buộc hậu vệ Paraguay phải phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe bình tĩnh đánh lừa thủ môn Orlando Gill bằng cú sút hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Mbappe khai thông thế bế tắc từ chấm 11 m.

Kỷ lục mới của "Mr. World Cup"

Bàn thắng vào lưới Paraguay không chỉ mang về tấm vé đi tiếp cho Pháp mà còn giúp Mbappe thiết lập những cột mốc cá nhân ấn tượng. Đây là pha lập công thứ 7 của anh tại World Cup 2026, vươn lên ngang hàng với Lionel Messi trong danh sách dội bom. Đáng chú ý hơn, Mbappe đã sở hữu tổng cộng 19 bàn thắng sau 19 lần ra sân tại các kỳ World Cup, một hiệu suất khủng khiếp củng cố danh xưng "Mr. World Cup" mà người hâm mộ dành tặng.

Những phút cuối trận, Mbappe suýt chút nữa đã có thể lập cú đúp nếu thủ thành Gill không lăn xả cứu thua trong các tình huống đối mặt ở phút 88 và 90+6. Dù vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để Pháp hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thông số trận đấu Pháp vs Paraguay

Thông số Pháp Paraguay Kiểm soát bóng 72% 28% Sút bóng 12 4 Sút trúng đích 4 1 Phạt góc 6 2

Vượt qua Paraguay, tuyển Pháp sẽ tiến vào vòng tứ kết để đối đầu với Morocco. Trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính này sẽ diễn ra vào lúc 3h rạng sáng ngày 10/7 (giờ Hà Nội). Với phong độ ổn định của Mbappe và bản lĩnh của nhà vô địch, Les Bleus đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc cúp vàng tại giải đấu năm nay.