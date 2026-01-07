Mbappé lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 16 đội, áp sát kỷ lục của Messi Đánh bại Thụy Điển 3-0, Kylian Mbappé chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 và xác lập những cột mốc lịch sử mới cùng tuyển Pháp.

Sáng 1/7, đội tuyển Pháp đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch hàng đầu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển. Trận đấu không chỉ đánh dấu tấm vé vào vòng 16 đội của nhà đương kim á quân mà còn là sân khấu riêng của Kylian Mbappé, người đang tái hiện phong độ bùng nổ để đe dọa những kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Sự kiên nhẫn của nhà vô địch

Trận đấu tại vòng bảng khởi đầu với một kịch bản thận trọng từ cả hai phía. Thụy Điển, với lối chơi kỷ luật, đã phong tỏa tốt các khoảng trống trong 30 phút đầu tiên. Alexander Isak là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú dứt điểm trúng đích, buộc hàng thủ Pháp phải tập trung cao độ.

Tuy nhiên, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía "Les Bleus" đã lên tiếng đúng lúc. Kylian Mbappé, sau những tình huống bứt phá tốc độ bị ngăn chặn và một bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị, đã tìm thấy sơ hở của đối phương. Phút cuối cùng của hiệp một, từ một pha phối hợp đá phạt góc dàn xếp bài bản, số 10 của tuyển Pháp có mặt đúng vị trí để dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Sức mạnh tấn công áp đảo

Bước sang hiệp hai, Pháp hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Michael Olise tiếp tục chứng minh tại sao anh là mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ của HLV tuyển Pháp. Những đường chuyền xuyên tuyến của Olise liên tục đặt hàng thủ Thụy Điển vào tình trạng báo động.

Thành quả đến ở phút giữa hiệp hai khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo dọn cỗ của Olise. Lúc này, tinh thần chiến đấu của Thụy Điển gần như sụp đổ trước áp lực nghẹt thở từ phía đại diện hình lục lăng.

Phút 74, Mbappé hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng pha cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Đây là bàn thắng thứ 6 của anh tại giải đấu năm nay, san bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Những cột mốc lịch sử mới

Cú đúp vào lưới Thụy Điển đã đưa Kylian Mbappé đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Với 18 pha lập công qua các kỳ World Cup, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đã chính thức vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu. Hiện tại, anh chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Lionel Messi đúng 1 bàn thắng.

Về phía tập thể, đội tuyển Pháp cũng xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 3 bàn thắng trong 5 trận đấu liên tiếp tại World Cup. Thống kê này cho thấy sức mạnh tấn công hủy diệt và sự ổn định đáng kinh ngạc của đoàn quân áo Lam.

Chiến thắng này không chỉ đưa Pháp vào vòng 16 đội với tư cách ứng viên số một mà còn gửi lời cảnh báo đanh thép tới mọi đối thủ. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức dừng bước, khép lại một hành trình đầy nỗ lực nhưng chưa đủ để vượt qua khoảng cách về đẳng cấp trước những ngôi sao hàng đầu thế giới.