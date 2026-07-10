Mbappe rực sáng đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026, san bằng kỷ lục vĩ đại của Messi Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Morocco, Kylian Mbappe chính thức đi vào lịch sử World Cup với những thông số thống kê vượt xa mọi giới hạn thông thường của một tiền đạo.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco không chỉ là cuộc đối đầu của những toan tính chiến thuật đỉnh cao, mà còn là sân khấu để Kylian Mbappe khẳng định vị thế của một huyền thoại đương đại. Với chiến thắng thuyết phục 2-0, nhà đương kim Á quân thế giới chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết, nơi dấu ấn của số 10 bên phía tuyển Pháp trở nên đậm nét hơn bao giờ hết.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong kỷ nguyên hiện đại

Màn trình diễn trước Morocco giúp Mbappe thiết lập một cột mốc mà chưa cầu thủ nào trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại có thể chạm tới: đóng góp trực tiếp vào ít nhất 10 bàn thắng trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Sự ổn định của tiền đạo sinh năm 1998 trên sân khấu lớn nhất hành tinh là điều khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc.

Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Mbappe đã sở hữu 8 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo. Đến kỳ đại hội năm 2026, ngôi sao này một lần nữa tái lập chính xác con số ấy (8 bàn, 2 kiến tạo) dù giải đấu vẫn chưa kết thúc. Điều này minh chứng cho khả năng duy trì phong độ đỉnh cao và bản lĩnh của một cầu thủ lớn trong những thời khắc quyết định.

Mbappe quá đẳng cấp

Sánh ngang Lionel Messi về chỉ số bàn thắng thực

Một trong những thống kê ấn tượng nhất sau trận tứ kết là việc Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng không tính phạt đền (non-penalty goals) tại các kỳ World Cup lên con số 17. Thành tích này giúp anh chính thức san bằng kỷ lục của Lionel Messi – người từng độc chiếm vị trí dẫn đầu ở thông số này trước đó.

Việc ghi tới 17 bàn thắng từ các tình huống bóng sống tại World Cup khi chưa đầy 28 tuổi cho thấy hiệu suất săn bàn khủng khiếp của tiền đạo người Pháp. Trong bối cảnh đội tuyển Pháp đã tiến vào bán kết, Mbappe đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này và thiết lập nên một cột mốc mới khó lòng bị xô đổ trong tương lai gần.

Bức tranh toàn cảnh bóng đá thế giới

Bên cạnh sức nóng từ kỳ World Cup 2026, làng túc cầu thế giới cũng đang chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Tại châu Á, Erling Haaland đang tạo nên cơn sốt truyền thông trong chuyến du đấu tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ quốc gia tỷ dân.

Trong khi đó, tài năng trẻ Lamine Yamal cũng gây chú ý với tuyên bố đầy tự tin về việc muốn đánh bại Lionel Messi nếu hai đội chạm trán trong trận chung kết. Ở một diễn biến khác, nội bộ bóng đá Brazil đang trải qua giai đoạn sóng gió khi các huyền thoại của quốc gia này liên tiếp đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào HLV Carlo Ancelotti và tiền đạo Vinicius Junior sau những kết quả không như ý.

Nhìn chung, với phong độ hủy diệt của Mbappe, đội tuyển Pháp đang cho thấy hình bóng của một ứng cử viên vô địch nặng ký nhất. Cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 giờ đây dường như chỉ còn là màn độc diễn của siêu sao đang khoác áo Real Madrid.