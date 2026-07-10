Mbappe rực sáng đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026: Sự khẳng định của sức mạnh vô đối Kylian Mbappe tiếp tục phong độ hủy diệt với bàn thắng thứ 8 tại World Cup 2026, giúp ĐT Pháp đánh bại Morocco 2-0 để ghi tên mình vào vòng bán kết đầy thuyết phục.

Tại vòng tứ kết World Cup 2026, ĐT Pháp đã chứng minh vị thế của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng thực dụng nhưng đầy đẳng cấp trước Morocco. Chỉ trong vòng 6 phút của hiệp hai, bản năng sát thủ của Kylian Mbappe và sự nhạy bén của Ousmane Dembele đã dập tắt hy vọng của "Những chú sư tử Atlas", đưa "Les Bleus" tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng.

Khoảnh khắc định đoạt trong 6 phút

Sau hiệp một thi đấu có phần thận trọng, bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 60. Kylian Mbappe, trong một tình huống bóng lập bập ngay sát vòng cấm, đã thể hiện kỹ năng dứt điểm thượng hạng để đánh bại thủ thành Bono, mở tỷ số trận đấu. Đây đã là pha lập công thứ 8 của tiền đạo này tại giải đấu năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, ĐT Pháp tiếp tục nới rộng cách biệt. Phút 66, Dembele tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn thắng thứ hai, ấn định tỷ số 2-0. Morocco, đội bóng từng gây bất ngờ ở những vòng đấu trước, hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của tuyển Pháp trong khoảng thời gian còn lại.

Sự khác biệt mang tên Kylian Mbappe

Phong độ của Mbappe tại World Cup 2026 đang trở thành đề tài nóng hổi của truyền thông quốc tế, đặc biệt là tại Tây Ban Nha. Chứng kiến màn trình diễn của anh, tờ Marca nhận định: "Mbappe có vẻ hơi chán nản ở vẻ bề ngoài và gần như biến mất sau hiệp một chệch choạc. Nhưng rồi, chỉ cần một khoảnh khắc bóng lập bập, anh ta đã chớp thời cơ bằng cú sút hiểm hóc. Pháp tiến vào vòng sau với ít sự kháng cự hơn dự kiến khi Morocco không hề hung hãn như người ta tưởng".

Mbappe đang khiến tất cả phải nhắc đến tên mình

Tờ AS cũng dành những lời có cánh cho tiền đạo sinh năm 1998, khẳng định Mbappe chính là ngôi sao sáng nhất trong "thế hệ vàng" hiện tại của bóng đá Pháp. Sự bùng nổ của anh tại đội tuyển quốc gia hoàn toàn trái ngược với phong độ có phần trầm lắng trong màu áo Real Madrid ở mùa giải 2025/26 vừa qua.

Góc nhìn chuyên gia: Ai có thể cản bước "Les Bleus"?

Phân tích về sức mạnh của ĐT Pháp, cựu danh thủ Ian Wright cho rằng chỉ có Tây Ban Nha mới đủ khả năng gây khó dễ cho thầy trò HLV Didier Deschamps. "Rất khó để tìm ra điểm yếu của Pháp. Tây Ban Nha có đội hình đủ chất lượng để xuyên thủng hàng phòng ngự của họ, đặc biệt là với sự đột biến từ Lamine Yamal. Tuy nhiên, Pháp hiện tại trông quá mạnh mẽ với nhiều cá nhân xuất sắc", Wright chia sẻ.

Đồng quan điểm, Roy Keane nhấn mạnh vào sự hiệu quả của hàng công tuyển Pháp. Cựu đội trưởng MU nhận định: "Pháp chơi hay hơn hẳn ở mọi khía cạnh. Các cầu thủ tấn công của họ ghi bàn đều đặn và có kỹ thuật cá nhân cực tốt để vượt qua đối thủ. Để có cơ hội thắng Pháp, bạn bắt buộc phải ghi bàn dẫn trước. Nếu để họ có lợi thế, Pháp sẽ sớm định đoạt trận đấu nhờ khả năng kiểm soát thế trận tuyệt vời".

Chiến thắng trước Morocco không chỉ đưa Pháp vào bán kết mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh tuyệt đối của đội bóng này tại World Cup 2026. Với một Mbappe đang ở đỉnh cao phong độ, "Les Bleus" đang cho thấy họ không có đối thủ xứng tầm trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới tiếp theo.