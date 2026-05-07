Mbappe tỏa sáng trên chấm 11m giúp Pháp nhọc nhằn hạ Paraguay để vào tứ kết World Cup 2026 Dù kiểm soát bóng tới 76%, tuyển Pháp phải nhờ đến quả phạt đền thành công của Kylian Mbappe ở phút 70 mới có thể khuất phục hàng thủ kiên cường của Paraguay tại vòng 1/8 World Cup.

Trong một trận cầu mà sự kiên trì đối đầu với sự áp đảo, đội tuyển Pháp đã phải trải qua những giây phút đầy căng thẳng trước khi giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Một khoảnh khắc lóe sáng trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe là đủ để định đoạt số phận trận đấu, khép lại hành trình đầy quả cảm của đại diện Nam Mỹ - Paraguay.

Sự bế tắc trước "bức tường" Nam Mỹ

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, Pháp nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Tuy nhiên, Paraguay đã chứng minh tại sao họ có mặt ở vòng đấu này bằng một lối chơi phòng ngự kỷ luật và đầy khoa học. Trong suốt hiệp một, đoàn quân của HLV tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Gill.

Kylian Mbappe, ngôi sao được kỳ vọng nhất, đã có 45 phút đầu tiên mờ nhạt. Trước sự đeo bám khó chịu từ các hậu vệ đối phương, tiền đạo mang áo số 10 thậm chí không tung ra nổi một cú dứt điểm nào. Thống kê kiểm soát bóng lên tới 76% của Pháp trong hiệp một trở nên vô nghĩa khi họ không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Paraguay.

Bước ngoặt từ VAR và khoảnh khắc của Mbappe

Sang hiệp hai, áp lực mà "Les Bleus" tạo ra ngày càng lớn hơn. Nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ vào phút 67. Cầu thủ vào sân thay người Doue đã có pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm, buộc Diego Gomez phải phạm lỗi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho Pháp hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Kylian Mbappe không mắc sai lầm nào. Anh bình tĩnh đánh lừa thủ môn Gill để mở tỷ số trận đấu ở phút 70. Đây là bàn thắng giải tỏa áp lực cực lớn cho cá nhân Mbappe cũng như toàn đội Pháp sau quãng thời gian dài thi đấu trong sự sốt ruột.

Niềm vui muộn màng của Mbappe sau bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Trong những phút cuối, Paraguay nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha dàn xếp tấn công khiến họ không thể tạo ra bất ngờ. Ngược lại, Pháp có thêm một vài cơ hội phản công nhưng tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thống kê chuyên sâu và chấm điểm cầu thủ

Sự áp đảo của Pháp được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê, tuy nhiên hiệu suất chuyển hóa cơ hội vẫn là bài toán mà HLV tuyển Pháp cần lời giải trước vòng tứ kết.

Thông số trận đấu Paraguay Pháp Sút khung thành (trúng đích) 5 (1) 15 (5) Kiểm soát bóng 24% 76% Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 13 11 Cứu thua 4 1

Về mặt cá nhân, hàng thủ Pháp đã có một ngày thi đấu nhàn nhã nhưng tập trung. Upamecano và Digne là hai cái tên nổi bật nhất với điểm số 7.4. Phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Gill cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi với 4 pha cứu thua xuất sắc.

Cầu thủ nổi bật Đội tuyển Điểm số (Whoscored) Upamecano Pháp 7.4 Digne Pháp 7.4 Mbappe Pháp 7.4 Gill Paraguay 7.2 Cubas Paraguay 7.2

Chiến thắng tối thiểu này đưa Pháp tiến thẳng vào tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Morocco, một đội bóng cũng sở hữu lối chơi phòng ngự khó chịu không kém Paraguay. Với những gì đã thể hiện, "Les Bleus" cần phải đa dạng hóa hơn nữa các phương án tấn công nếu muốn bảo vệ ngôi vương.