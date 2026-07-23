Mbappe và cơn hạn hán danh hiệu: Khi siêu sao đơn độc gục ngã trước hệ thống Tây Ban Nha Thất bại tại World Cup 2026 đánh dấu năm thứ hai trắng tay của Kylian Mbappe. Sự trỗi dậy của Lamine Yamal và hệ thống chiến thuật từ Tây Ban Nha đang trở thành rào cản lớn nhất sự nghiệp tiền đạo này.

Kylian Mbappe rời World Cup 2026 với vị trí thứ Tư đầy cay đắng sau thất bại trước ĐT Anh ở trận tranh hạng Ba. Trước đó, tại bán kết, ĐT Pháp đã phải dừng bước trước một Tây Ban Nha quá bản lĩnh. Đây là một cú sốc thực sự, bởi cho đến trước vòng bán kết, "Les Bleus" đã trình diễn một lối đá tấn công rực lửa với hiệu suất ghi bàn ấn tượng và giữ sạch lưới xuyên suốt 3 trận knock-out đầu tiên.

Nhiều người nói gặp phải Yamal là dớp của Mbappe

Khi những cá nhân kiệt xuất khuất phục trước hệ thống

Pháp sở hữu bộ tứ tấn công thượng thặng, nhưng họ đã hoàn toàn bất lực trước một hệ thống chơi bóng vững chãi của người Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente, Tây Ban Nha không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn sở hữu những miếng đánh trực diện đầy hiệu quả. Quan trọng hơn, họ đã phong tỏa mọi nẻo đường dẫn đến khung thành của Unai Simon, khiến các ngôi sao của Pháp rơi vào tình trạng chia cắt.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mbappe nếm trái đắng trước Lamine Yamal. Kể từ khi gia nhập Real Madrid và xa hơn là từ EURO 2024, Mbappe thường xuyên phải đóng vai "phông nền" cho sự tỏa sáng của tài năng trẻ này. Trong khi Yamal tái khẳng định vị thế ngôi sao tuổi teen thành công nhất lịch sử với chức vô địch thế giới, Mbappe lại đang loay hoay tìm lại ánh hào quang đã mất từ 8 năm trước.

Sự thống trị của triết lý bóng đá Tây Ban Nha

Nhìn rộng hơn, thách thức của Mbappe không chỉ nằm ở cá nhân Yamal, mà nằm ở toàn bộ hệ thống bóng đá Tây Ban Nha. Luis de la Fuente, người từng dẫn dắt lứa U19, đã xây dựng một tập thể hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc với những trụ cột như Unai Simon, Mikel Merino hay thủ quân Rodri.

Bóng đá TBN và các ngôi sao của họ đang hưởng lợi lớn từ phong cách của De la Fuente và Hansi Flick

Phong cách này càng trở nên đáng sợ khi được cộng hưởng với sự trỗi dậy của Barcelona dưới thời Hansi Flick. Hai năm liên tiếp thống trị La Liga, Barca thường xuyên khiến Real Madrid của Mbappe phải ôm hận. Sự tương phản là rất rõ ràng: Trong khi các ngôi sao của Real như Bellingham, Vinicius hay chính Mbappe tỏa sáng rực rỡ ở ĐTQG nhờ được đặt vào hệ thống phù hợp, thì tại CLB, họ thường xuyên dẫm chân nhau và thiếu đi sự gắn kết cần thiết.

Chờ đợi bước ngoặt từ những băng ghế chỉ đạo

Kể từ sau Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa cuối năm 2024 – những danh hiệu mà Real Madrid chỉ cần thắng một trận để đoạt cúp – Mbappe đã trải qua cơn hạn hán danh hiệu lớn kéo dài suốt hai năm. Đây là một thống kê đáng báo động đối với cầu thủ được kỳ vọng sẽ kế thừa vị thế của Messi và Ronaldo.

Những lần nhận cúp như thế này của Mbappe đã trở nên hiếm đi từ lúc anh chuyển sang Real Madrid

Tuy nhiên, hy vọng đang nhen nhóm khi Mbappe chuẩn bị làm việc với hai chiến lược gia lừng lẫy: Jose Mourinho tại Real Madrid và Zinedine Zidane tại ĐT Pháp. Sự xuất hiện của Mourinho được kỳ vọng sẽ mang lại tính kỷ luật và khả năng thực dụng để khắc chế lối đá kiểm soát của Barca. Trong khi đó, Zidane – người có tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại Pháp – được tin rằng sẽ xây dựng lại một hệ thống giúp Mbappe phát huy tối đa bản năng sát thủ.

Dẫu vậy, hành trình tìm lại vinh quang sẽ không hề dễ dàng. Với sự ổn định của De la Fuente tại ĐT Tây Ban Nha và lò đào tạo La Masia liên tục sản sinh ra những tài năng mới, bóng đá Tây Ban Nha vẫn sẽ là hòn đá tảng lớn nhất trên con đường chinh phục của Kylian Mbappe trong những năm tới.