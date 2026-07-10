Mbappe và Dembele tỏa sáng, Pháp đánh bại Morocco 2-0 để vào bán kết World Cup 2026 Dù Yassine Bono cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe, Morocco vẫn phải dừng bước trước sức mạnh của Les Bleus. Hai bàn thắng đẳng cấp của Mbappe và Dembele đã định đoạt trận tứ kết kịch tính.

Hành trình của Morocco tại FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại tại vòng tứ kết, và một lần nữa, đội tuyển Pháp lại là người đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của đại diện Bắc Phi. Sau thất bại 0-2 ở bán kết World Cup 2022, Morocco thêm một lần gục ngã với cùng tỷ số trước nhà đương kim vô địch thế giới tại thời điểm đó.

Nếu kỳ World Cup trên đất Qatar là nơi Morocco viết nên câu chuyện cổ tích cho bóng đá châu Phi, thì giải đấu năm 2026 tiếp tục chứng minh họ là một tập thể giàu bản lĩnh và kỷ luật. Tuy nhiên, trước hàng công đáng sợ nhất thế giới với sự hiện diện của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, mọi nỗ lực của "Những chú sư tử Atlas" đã không thể tạo nên bất ngờ.

Sự xuất sắc của Yassine Bono và hiệp một kiên cường

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Pháp đã áp đặt sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Kylian Mbappe liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Morocco bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân thượng thừa, trong khi Ousmane Dembele khiến các hậu vệ biên phải hoạt động hết công suất với những pha di chuyển không bóng biến hóa.

Trong bối cảnh chịu áp lực lớn, thủ thành Yassine Bono một lần nữa chứng minh vai trò điểm tựa tinh thần của Morocco. Thủ môn đang khoác áo Al Hilal liên tiếp từ chối các cơ hội ngon ăn của Mbappe và Dayot Upamecano. Đáng chú ý nhất là tình huống Bono cản phá thành công quả phạt đền của chính Mbappe trong hiệp một, giữ vững hy vọng cho đại diện châu Phi suốt 45 phút đầu tiên.

Đẳng cấp ngôi sao định đoạt trận đấu

Dù Bono đã chơi một trận đấu xuất thần, sức mạnh khủng khiếp của tuyển Pháp cuối cùng cũng tìm được kẽ hở. Phút 60, Kylian Mbappe chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi không để cú đá phạt đền hỏng ăn ảnh hưởng đến tâm lý. Tiền đạo của Real Madrid thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vùng cấm, đưa bóng lượn qua tầm với của Bono găm thẳng vào góc lưới.

Đây là bàn thắng thứ 20 của Mbappe tại các kỳ World Cup, một thành tích vô tiền khoáng hậu giúp anh áp sát kỷ lục 21 bàn của huyền thoại Lionel Messi. Khi Morocco còn chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua, họ tiếp tục phải nhận đòn trừng phạt thứ hai.

Phút 79, Mbappe một lần nữa sắm vai người kiến tạo khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ Morocco trước khi chuyền bóng thuận lợi để Ousmane Dembele băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp. Khoảnh khắc này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Walid Regragui.

Bản lĩnh của nhà vô địch

Morocco đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm, tương tự như những gì họ đã thể hiện 4 năm trước. Sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng của họ luôn khiến người hâm mộ tự hào. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao ở vòng tứ kết World Cup thường được quyết định bởi những khoảnh khắc thiên tài cá nhân, điều mà tuyển Pháp đang sở hữu dư thừa.

Chiến thắng này đưa Les Bleus tiến vào bán kết với sự tự tin cao độ. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Với phong độ hiện tại, giấc mơ góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp của người Pháp đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thống kê đáng chú ý