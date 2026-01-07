Mbappe xô đổ kỷ lục của Ronaldo, tuyển Pháp áp đảo Thụy Điển tại World Cup 2026 Kylian Mbappe tỏa sáng với pha độc diễn đẳng cấp, giúp Pháp dẫn trước Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Ronaldo de Lima.

Trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Pháp và Thụy Điển đã diễn ra với kịch bản áp đảo hoàn toàn thuộc về đoàn quân áo Lam. Ngay từ những phút đầu tiên, sức ép nghẹt thở đã được các học trò của huấn luyện viên tuyển Pháp cụ thể hóa bằng những đợt hãm thành liên tục, khiến hàng thủ Thụy Điển rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Sự kiên trì của Kylian Mbappe

Tâm điểm của mọi đợt lên bóng bên phía tuyển Pháp không ai khác chính là Kylian Mbappe. Ngay từ phút 20, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đã đưa được bóng vào lưới đối phương sau một pha bứt tốc xé gió. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên Pháp sớm bị dập tắt khi trọng tài xác định Mbappe đã rơi vào thế việt vị.

Sự đen đủi tiếp tục đeo bám chân sút sinh năm 1998 ở phút 32. Sau đường căng ngang dọn cỗ của Kounde, Mbappe ở tư thế không người kèm lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Dẫu vậy, bản lĩnh của một ngôi sao lớn không cho phép anh gục ngã. Đúng vào phút 45, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc, Mbappe thực hiện pha độc diễn kỹ thuật qua hàng loạt hậu vệ Thụy Điển trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Kỷ lục vĩ đại gọi tên số 10 tuyển Pháp

Bàn thắng vào lưới Thụy Điển không chỉ mang ý nghĩa khai thông thế bế tắc mà còn giúp Kylian Mbappe chính thức đi vào lịch sử World Cup. Với pha lập công này, anh đã có tổng cộng 9 bàn thắng tại các vòng đấu loại trực tiếp (knock-out), chính thức vượt qua kỷ lục cũ của hai huyền thoại Ronaldo de Lima và Leonidas (cùng có 8 bàn).

Xét trên bình diện tổng thể, Mbappe hiện đã tích lũy được 17 bàn thắng qua các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử của Lionel Messi đúng 2 pha lập công. Trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, ngôi sao người Pháp cũng đang bám đuổi sát sao "El Pulga" với 5 bàn thắng (kém 1 bàn).

Tiêu chí thống kê Kylian Mbappe Kỷ lục cũ/Đối thủ Bàn thắng tại vòng knock-out World Cup 9 bàn 8 bàn (Ronaldo de Lima, Leonidas) Tổng bàn thắng qua các kỳ World Cup 17 bàn 19 bàn (Lionel Messi) Bàn thắng tại World Cup 2026 5 bàn 6 bàn (Lionel Messi)

Màn trình diễn rực sáng của Michael Olise

Bên cạnh sự tỏa sáng của Mbappe, Michael Olise cũng để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi đầy ngẫu hứng. Phút 36, Olise suýt chút nữa đã tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu khi thực hiện pha ngả bàn đèn dứt điểm cực kỳ đẳng cấp, nhưng bóng lại một lần nữa tìm đến cột dọc khung thành Thụy Điển.

Chính sự năng nổ của Olise đã gián tiếp tạo điều kiện cho bàn mở tỷ số. Phút 45, pha độc diễn và dứt điểm tầm xa của anh đã buộc thủ môn Thụy Điển phải trổ tài cứu thua, dẫn đến quả phạt góc mà từ đó Mbappe đã ghi bàn. Sự kết hợp giữa tốc độ của Mbappe và kỹ thuật của Olise đang biến hàng công tuyển Pháp trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào tại World Cup năm nay.