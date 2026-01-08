Mbeumo lập cú đúp, Manchester United ngược dòng hạ Atlético de Madrid Manchester United ngược dòng thắng Atlético de Madrid 2-1 tại Strawberry Arena, Solna, với cú đúp của Mbeumo; đội bóng Tây Ban Nha khép lại trận đấu bằng thất bại sau khi Ortiz ghi bàn mở tỷ số.

Manchester United 2 - 1 Atlético de Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Atlético de Madrid.

5' BÀN THẮNG! Atlético de Madrid (0-1) Phút 5': Arnau Ortiz () lập công (kiến tạo: Koke ). Tỷ số: 0 - 1.

13' Manchester United ép sân, Atlético giữ lợi thế Sau 13 phút, Manchester United kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65-35 nhưng vẫn bị Atlético de Madrid dẫn 0-1. Đội chủ nhà đang đẩy cao sức ép, dù số lần dứt điểm chỉ là 3-2, còn Atlético lùi sâu bảo toàn lợi thế.

25' Manchester United kiểm soát, Atlético dẫn trước Phút 25, Manchester United đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 55 - 45 và dứt điểm 4 - 2, nhưng Atlético de Madrid mới là đội dẫn trước 0 - 1. Đội khách chủ động phòng ngự và chờ cơ hội, trong khi United đẩy cao sức ép tìm bàn gỡ.

37' Manchester United áp đảo nhưng vẫn bị dẫn Đến phút 37, Manchester United đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61-39 và vượt trội về dứt điểm 6-2. Atlético de Madrid chịu sức ép nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 0-1, chờ thời cơ phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Salvador Esquivel vào sân thay Jan Oblak.

46' Thay người Phút 46' (): Jack Fletcher vào sân thay Amad Diallo.

46' Thay người Phút 46' (): José María Giménez vào sân thay Robin Le Normand.

46' Thay người Phút 46' (): Morten Hjulmand vào sân thay Koke .

46' Thay người Phút 46' (): Rodrigo Mendoza vào sân thay Obed Vargas.

49' Manchester United ép sân, Atlético phòng ngự Phút 49, Manchester United đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 55 - 45 và vượt trội về dứt điểm 8 - 3. Atlético de Madrid chịu sức ép nhưng vẫn dẫn 0-1, buộc phải tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

50' Thẻ vàng Phút 50': Ayden Heaven () nhận thẻ vàng.

53' BÀN THẮNG! Manchester United (1-1) Phút 53': Bryan Mbeumo () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

61' Thay người Phút 61' (): Javier Boñar vào sân thay Jorge Domínguez.

61' Thay người Phút 61' (): Sergio Esteban vào sân thay Arnau Ortiz.

61' Thay người Phút 61' (): Romeo Hueso vào sân thay Matteo Ruggeri.

61' Thay người Phút 61' (): Thomas Lemar vào sân thay Carlos Martín.

61' Thay người Phút 61' (): Iker Luque vào sân thay Jorge Castillo.

61' Thay người Phút 61' (): Daniel Martínez vào sân thay Dávid Hancko.

61' Thay người Phút 61' (): Arnau Solà vào sân thay Ademola Lookman.

61' Manchester United nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Bước sang phút 61, Manchester United nhỉnh hơn trong thế trận hòa 1-1 khi cầm bóng 55-45 và vượt trội về dứt điểm 10-5. Atlético de Madrid đang phải chịu sức ép trước sức tấn công của chủ nhà, thể hiện qua cách biệt phạt góc 4-2.

73' Thay người Phút 73' (): Harry Amass vào sân thay Luke Shaw.

73' Thay người Phút 73' (): D. Armer vào sân thay Harry Maguire.

73' Thay người Phút 73' (): E. Williams vào sân thay Patrick Dorgu.

73' Thay người Phút 73' (): Joshua Zirkzee vào sân thay S. Lacey.

73' Manchester United nhỉnh hơn trong thế giằng co Bước sang phút 73 , Manchester United đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 và dẫn dứt điểm 10 - 7 . Atlético de Madrid vẫn phòng ngự chủ động, bởi số lần dứt điểm trúng đích của hai đội đang cân bằng 4 - 4 .

74' BÀN THẮNG! Manchester United (2-1) Phút 74': Bryan Mbeumo () lập công. Tỷ số: 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (): JJ Gabriel vào sân thay Bryan Mbeumo.

82' Thay người Phút 82' (): J. Thwaites vào sân thay Andrey Santos.

85' Manchester United vẫn nhỉnh hơn Bước sang phút 85, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54 - 46 và dẫn 2-1. Atlético de Madrid chịu sức ép khi thua về số lần dứt điểm 12 - 7, dù cách biệt chưa an toàn.

KT Kết thúc: Manchester United 2-1 Atlético de Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:06 02/08/2026

Manchester United Thống kê Atlético de Madrid 53% Kiểm soát bóng 47% 13 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 4 4 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Bryan Mbeumo Manchester United 2 bàn Arnau Ortiz Atlético de Madrid 1 bàn Koke Atlético de Madrid 1 kiến tạo · điểm 7 Jan Oblak Atlético de Madrid Điểm 7.4 Mason Mount Manchester United Điểm 7.2 Andrey Santos Manchester United Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Manchester United sẽ đối đầu Atlético de Madrid lúc 20:00 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng giàu bản sắc, nơi cách tiếp cận chiến thuật và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ được đặt lên hàng đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Atlético de Madrid

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Manchester United chưa giành chiến thắng, với 1 trận hòa và 1 trận thua. Atlético de Madrid có thành tích tốt hơn khi thắng 1 trận và hòa 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, xu hướng này chỉ phản ánh kết quả tổng hợp của những lần chạm trán gần đây, không đủ để quyết định diễn biến cuộc đấu sắp tới. Manchester United có lợi thế sân nhà, trong khi Atlético de Madrid bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ thành tích đối đầu.

Cuộc đấu của cách tổ chức và khả năng chuyển trạng thái

Manchester United nhiều khả năng sẽ cần chủ động tạo ra thế trận có nhịp độ phù hợp. Điều quan trọng với đội bóng Anh là duy trì sự liên kết giữa các tuyến, tránh để khoảng trống xuất hiện khi mất bóng và tận dụng những thời điểm có thể đẩy cao sức ép.

Ở chiều ngược lại, Atlético de Madrid vốn được nhận diện bởi khả năng tổ chức chặt chẽ và sự kỷ luật trong phòng ngự. Atlético có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ thời cơ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Vì vậy, khả năng Manchester United kiên nhẫn xử lý trước một cấu trúc phòng ngự thấp sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi.

Lực lượng và đội hình

Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về tác động của nhân sự đối với kế hoạch thi đấu của Manchester United và Atlético de Madrid.

Nhận định trước trận

Manchester United có lợi thế sức trẻ, nhưng Atlético de Madrid sở hữu ưu thế trong 2 lần đối đầu gần nhất. Cục diện trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự có tổ chức của đối thủ hay không, đồng thời hạn chế những pha chuyển trạng thái nguy hiểm.

Nhìn chung, đây là màn so tài khó dự đoán dựa trên dữ liệu hiện có. Manchester United được kỳ vọng sẽ tìm cách kiểm soát thế trận, còn Atlético de Madrid có cơ sở để tiếp cận trận đấu thận trọng và khai thác những sai lầm trong quá trình đối thủ triển khai bóng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Manchester United · 0 thắng 1 hòa Atlético de Madrid · 1 thắng Manchester United 0 - 1 Atlético de Madrid ADM Atlético de Madrid 1 - 1 Manchester United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất T B T T H Atlético de Madrid 5 trận gần nhất T B T T B

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) Atlético de Madrid ✚ Johnny Cardoso (Ankle Surgery)