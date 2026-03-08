Mbeumo tỏa sáng giúp Man United giải bài toán tiền đạo và thay đổi chiến lược chuyển nhượng Cú đúp của Bryan Mbeumo trước Atletico Madrid chứng minh sự đa năng của bộ đôi Mbeumo - Cunha, giúp INEOS dồn ngân sách nâng cấp tuyến giữa và vị trí hậu vệ trái.

Cú lội ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm không chỉ mang lại chiến thắng giao hữu thuần túy cho Manchester United, mà còn mở ra một bước ngoặt quan trọng về mặt chiến thuật. Trong bối cảnh hàng công chịu tổn thất nhân sự, màn trình diễn xuất sắc của Bryan Mbeumo ở vị trí tiền đạo cắm đã cung cấp cho HLV Michael Carrick và tập đoàn INEOS đáp án tối ưu cho bài toán nhân sự trước mùa giải mới.

Lời giải cho vị trí trung phong trong thử nghiệm tại Stockholm

Bước vào trận đấu với đại diện Tây Ban Nha, Quỷ đỏ rơi vào thế khó khi chân sút chủ lực Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương, còn Matheus Cunha vẫn chưa hội quân sau kỳ nghỉ World Cup 2026. HLV Michael Carrick đã đưa ra điều chỉnh chiến thuật bằng việc xếp Mbeumo đá cắm ngay từ đầu.

Không làm ban huấn luyện thất vọng, cầu thủ người Cameroon đã thi đấu bùng nổ trong 81 phút có mặt trên sân. Cú đúp bàn thắng của Mbeumo không chỉ giúp Man United ngược dòng thành công mà còn cho thấy khả năng càn lướt, di chuyển thông minh và dứt điểm sắc bén của anh khi thi đấu trong vai trò một số 9 thực thụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mbeumo rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel.

Mbeumo và Cunha là 2 thương vụ thành công của MU. Ảnh: Getty Images.

Sự linh hoạt chiến thuật làm thay đổi ưu tiên mua sắm

Dù thường xuyên đảm nhận hành lang cánh phải kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Mbeumo đã chứng minh anh hoàn toàn đủ năng lực vận hành tốt ở vị trí cao nhất trên hàng công. Đặc tính đa năng này cũng tương đồng với trường hợp của Matheus Cunha. Việc cả hai ngôi sao đều có thể chuyển đổi linh hoạt giữa vai trò dạt cánh và đá cắm giúp ban lãnh đạo Quỷ đỏ bớt đi gánh nặng phải tìm kiếm một tiền đạo dự phòng giàu kinh nghiệm trên thị trường chuyển nhượng.

Khi bước vào chiến dịch 2026/27, Benjamin Sesko vẫn giữ vị trí trung phong số một trong sơ đồ của HLV Carrick. Mbeumo và Cunha sẽ đóng vai trò những phương án chất lượng sẵn sàng xoay tua. Ngoài ra, đội hình Quỷ đỏ vẫn sở hữu Joshua Zirkzee cùng chân sút trẻ đầy triển vọng Chido Obi từ lò đào tạo Carrington, tạo nên chiều sâu lực lượng tương đối dày dặn.

Cả Cunha lẫn Mbeumo đều có thể đá tiền đạo. Ảnh: Getty Images.

Tập trung nguồn lực cho tuyến giữa và hành lang trái

Sự chủ động ở vị trí tiền đạo giúp INEOS tái định hình ngân sách chuyển nhượng. Thay vì vội vã chi tiền cho một trung phong dự phòng, đội chủ sân Old Trafford quyết định dồn trọng tâm vào hai khu vực yếu hơn. Mục tiêu hàng đầu hiện tại của Man United là hoàn tất bản hợp đồng thứ ba ở vị trí tiền vệ trung tâm, đồng thời tiến hành đàm phán chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Hall từ Newcastle.

Kế hoạch này vẫn có thể xuất hiện biến số dựa trên tương lai của Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan hiện nằm trong tầm ngắm của một số đội bóng tại Premier League và Serie A. Nếu nhận được mức giá từ 30 triệu bảng trở lên cho Zirkzee, Man United mới cân nhắc tái khởi động thương vụ mua tiền đạo mới. Sự linh hoạt của Mbeumo và Cunha đang mang lại cho Quỷ đỏ vị thế chủ động, tránh kịch bản bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng.