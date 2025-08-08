Pháp luật Mẹ của bé trai 16 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng làm đơn bãi nại Ngày 8/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), cho biết UBND xã đang giao cán bộ Phòng Văn hóa Xã hội cùng công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh bé T. nằm dưới đất tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn bon N'Jang Bơ (xã Trường Xuân). Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Theo ông Thuận, sau khi nắm thông tin, UBND xã Trường Xuân đã cử cán bộ Phòng Văn hóa đến hỗ trợ, đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, bệnh viện xác định bé trai có vết bầm ở má, chưa phát hiện thương tích nào khác. Hiện sức khỏe bé trai bình thường.

Ông Thuận cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe bé trai thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nhân văn”.

Mẹ của bé trai là chị Ninh Thị Thảo (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết hiện chị đã trở về nhà để chăm con. Chị Thảo cho biết: "Chị là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Tháng 4/2025, chị gửi con trai thứ hai là cháu N.Q.T (16 tháng tuổi) cho chị dâu là Trần Thị Ngân (33 tuổi), thường trú tại xã Thuận Hạnh chăm sóc để đến TP. Hồ Chí Minh làm việc".

Sau sự việc ngày 6/8, chị Thảo biết tin con trai mình bị bạo hành nên lập tức xin nghỉ việc và trở về quê. Cũng theo chị Thảo, chiều 7/8, chị đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

“Chị Ngân lấy anh trai tôi, hoàn cảnh cũng khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt và không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái” chị Thảo chia sẻ thêm.

Như Báo Lâm Đồng điện tử đã thông tin, khoảng 18h ngày 5/8 tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn bon N'Jang Bơ (xã Trường Xuân), nhiều người dân chứng kiến và đã quay lại cảnh một người phụ nữ nắm cổ chân của bé trai nhấc bổng lên khỏi ghế nhựa và ném xuống nền bê tông. Hình ảnh vụ việc sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Bước đầu, bà Ngân khai nhận do bực tức việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu bé, thấy cháu quấy khóc nên bà có hành động trên.