Thông tin Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử từ trần, hưởng thượng thọ 105 tuổi Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng và gia đình vừa thông báo tin: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, người có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 22/7/2026 (nhằm ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 105 tuổi.

Báo tin

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, sinh năm 1922.

Quê quán: xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Thường trú tại: Tổ dân phố 8, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Mẹ có hai người con là Liệt sĩ Lê Văn Điền và Liệt sĩ Lê Văn Sơn. Với những cống hiến, hy sinh to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngày 12/11/2014.

Do tuổi cao, sức yếu, Mẹ đã từ trần lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/7/2026 (nhằm ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 105 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 6 giờ 00 phút ngày 23/7/2026.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc 5 giờ 30 phút ngày 25/7/2026.

Lễ động quan vào lúc 6 giờ 00 phút cùng ngày.

Linh cữu được an táng tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Chính cũ).