Thông tin Mẹo dọn sạch bộ nhớ điện thoại HONOR chỉ bằng một lần chạm cực kỳ tiện lợi Điện thoại đầy bộ nhớ có thể khiến máy chạy chậm, khó lưu ảnh và cài đặt ứng dụng mới. Với điện thoại HONOR, người dùng có thể dọn dẹp dung lượng nhanh chóng nhờ công cụ tích hợp sẵn trên MagicOS. Cùng tìm hiểu cách xóa file rác, bộ nhớ đệm để tối ưu không gian lưu trữ.

Cách dọn bộ nhớ HONOR chỉ bằng một lần chạm

Thao tác dọn dẹp điện thoại HONOR vô cùng trực quan và đơn giản, ngay cả những người dùng không quá am hiểu về công nghệ cũng có thể dễ dàng thực hiện.

Bước 1: Mở Cài đặt, ứng dụng thường có biểu tượng bánh răng.

Vào phần Cài đặt trên điện thoại để dọn bộ nhớ

Bước 2: Nhấn vào mục Bộ nhớ. Hệ thống của điện thoại HONOR sẽ tự động quét và xóa rác hệ thống, sau đó tiếp tục xác định thêm các file rác, file cache và dữ liệu ứng dụng để bạn lựa chọn xóa.

Bước 3: Nhấn Dọn dẹp với những mục được đề xuất để giải phóng dung lượng theo đúng kết quả quét và khuyến nghị của máy.

Chỉ với một vài thao tác cơ bản, dung lượng bộ nhớ đã được giải phóng

Với thao tác này, người dùng smartphone HONOR lấy lại được vài GB mà không ảnh hưởng đến ảnh, video hay dữ liệu quan trọng vì hệ thống chỉ xóa file thừa. Người dùng cũng không cần mất thời gian tìm các file rác vì hệ thống sẽ tự làm điều đó.

Lưu ý khi dọn dẹp dữ liệu trên điện thoại HONOR

Dọn dẹp dữ liệu trên HONOR giúp giải phóng dung lượng và giảm tình trạng đầy bộ nhớ. Nhờ đó, thiết bị hoạt động ổn định hơn, phản hồi nhanh và mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn.

Tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp, người dùng nên lưu ý những điều sau để không ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng máy:

Sao lưu dữ liệu trước khi dọn dẹp: Lưu ảnh, video và các tệp quan trọng lên dịch vụ đám mây hoặc máy tính để tránh thất lạc dữ liệu khi xóa.

Chỉ xóa những dữ liệu an toàn: Ưu tiên dọn tệp rác, bộ nhớ đệm và dữ liệu không còn sử dụng, tuyệt đối không can thiệp vào các tệp hệ thống.

Dọn dẹp theo lịch: Thực hiện vệ sinh bộ nhớ định kỳ thay vì đợi đến khi thiết bị báo đầy dung lượng hoặc hoạt động chậm.

Ưu tiên công cụ đáng tin cậy: Sử dụng tính năng dọn dẹp tích hợp trên điện thoại hoặc ứng dụng từ nhà phát triển uy tín để đảm bảo an toàn.

Hạn chế tải tệp tự động: Tắt chế độ tự động tải ảnh, video và tài liệu trên các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội để tránh bộ nhớ nhanh bị lấp đầy.

Mẹo dùng máy để bộ nhớ không quá tải

Bên cạnh việc dọn dẹp thường xuyên, người dùng điện thoại HONOR cũng nên lưu ý một số cách để duy trì bộ nhớ không bị quá tải.

Giữ dung lượng trống lớn hơn 10% để máy vận hành mượt, tránh tình trạng giật, lag.

Gỡ ứng dụng ít dùng: Loại bỏ các ứng dụng không cần thiết giúp giải phóng bộ nhớ, giảm tài nguyên hệ thống bị chiếm dụng và hạn chế tiến trình chạy nền.

Xóa cache thủ công khi cần: Bộ nhớ đệm giúp ứng dụng tải nhanh hơn nhưng nếu tích tụ quá nhiều sẽ chiếm dung lượng lưu trữ. Xóa cache định kỳ giúp lấy lại không gian mà không làm mất dữ liệu cá nhân.

Dọn bộ nhớ từng ứng dụng: Các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger hay WhatsApp thường lưu nhiều ảnh, video và tệp tải về. Dọn dữ liệu không cần thiết giúp giải phóng đáng kể dung lượng, giảm tình trạng đầy bộ nhớ và giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn.

Xóa thùng rác và file cũ: Xóa nhanh thùng rác trước thời hạn 30 ngày để giải phóng bộ nhớ ngay lập tức.

Đưa ảnh lên đám mây: Chuyển ảnh, video cũ lên Google Drive hoặc HONOR Cloud để vừa an toàn vừa nhẹ máy.

Dọn dẹp bộ nhớ thường xuyên giúp điện thoại HONOR duy trì hiệu suất ổn định và hoạt động mượt mà hơn. Với công cụ tối ưu tích hợp trên MagicOS, việc giải phóng dung lượng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone HONOR mượt mà với mức giá tốt, hãy ghé ngay CellphoneS để trải nghiệm và mua sắm sản phẩm chính hãng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.