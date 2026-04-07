Mẹo sử dụng Discord: Cách bảo mật thông tin và nhận Nitro miễn phí Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập quyền riêng tư, tối ưu hóa giao diện bằng phím tắt và các phương pháp nhận gói Nitro miễn phí để nâng cao trải nghiệm trên Discord.

Discord đã trở thành nền tảng giao tiếp quan trọng cho các cộng đồng từ trò chơi điện tử, học thuật đến sở thích cá nhân. Để khai thác tối đa ứng dụng này, người dùng cần nắm vững các thiết lập bảo mật và những tính năng ẩn giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Mặc định, Discord có thể thu thập hoạt động của người dùng để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Để tăng cường tính riêng tư, bạn nên thực hiện các điều chỉnh sau trong phần cài đặt:

Tắt theo dõi quảng cáo: Truy cập Cài đặt (biểu tượng bánh răng) > Dữ liệu & Quyền riêng tư . Tại mục "Cách Discord sử dụng dữ liệu của bạn", hãy tắt tùy chọn Sử dụng hoạt động Discord của tôi để cá nhân hóa Nội dung được tài trợ.

Truy cập Cài đặt (biểu tượng bánh răng) > . Tại mục "Cách Discord sử dụng dữ liệu của bạn", hãy tắt tùy chọn Sử dụng hoạt động Discord của tôi để cá nhân hóa Nội dung được tài trợ. Ngăn chặn ghi âm giọng nói: Trong cùng mục cài đặt trên, hãy tắt Cho phép ghi âm giọng nói của tôi trong Clips để tránh việc người khác ghi lại âm thanh của bạn trong các kênh thoại.

Trong cùng mục cài đặt trên, hãy tắt Cho phép ghi âm giọng nói của tôi trong Clips để tránh việc người khác ghi lại âm thanh của bạn trong các kênh thoại. Ẩn thông báo cập nhật hồ sơ: Để bạn bè không nhận được thông báo mỗi khi bạn thay đổi ảnh đại diện hoặc thông tin cá nhân, hãy tắt mục Chia sẻ khi tôi cập nhật hồ sơ trong phần Quyền riêng tư hồ sơ.

Cách nhận Discord Nitro miễn phí

Discord Nitro cung cấp các tính năng cao cấp như tải tệp dung lượng lớn (lên đến 500 MB) và phát trực tuyến chất lượng HD. Gói Nitro Basic có giá khoảng 76.000 VNĐ/tháng và bản Nitro đầy đủ khoảng 253.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận miễn phí thông qua các kênh sau:

Chương trình khuyến mãi trực tiếp: Discord thường xuyên tặng bản dùng thử 2 tuần hoặc 1 tháng cho người dùng mới hoặc trong các dịp đặc biệt.

Discord thường xuyên tặng bản dùng thử 2 tuần hoặc 1 tháng cho người dùng mới hoặc trong các dịp đặc biệt. Đối tác công nghệ: Các nền tảng như Epic Games Store, Sony hoặc Microsoft thường xuyên tặng mã Nitro miễn phí khi người dùng sử dụng dịch vụ của họ.

Các nền tảng như Epic Games Store, Sony hoặc Microsoft thường xuyên tặng mã Nitro miễn phí khi người dùng sử dụng dịch vụ của họ. Sự kiện cộng đồng: Tham gia các buổi tặng quà (giveaway) tại các máy chủ lớn và uy tín.

Tối ưu hiệu suất bằng phím tắt và lệnh ẩn

Thay vì điều hướng bằng chuột, việc sử dụng phím tắt giúp thao tác trên Discord trở nên chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. Bạn có thể nhấn Ctrl + / (Windows) hoặc Command + / (Mac) để xem toàn bộ bảng phím tắt.

Một số phím tắt và lệnh trò chuyện hữu ích bao gồm:

Ctrl + K: Mở thanh tìm kiếm nhanh để chuyển đổi giữa các cuộc trò chuyện.

Mở thanh tìm kiếm nhanh để chuyển đổi giữa các cuộc trò chuyện. Ctrl + Shift + M: Bật hoặc tắt nhanh micrô.

Bật hoặc tắt nhanh micrô. /spoiler: Ẩn nội dung tin nhắn để tránh tiết lộ tình tiết phim hoặc trò chơi.

Ẩn nội dung tin nhắn để tránh tiết lộ tình tiết phim hoặc trò chơi. /shrug: Thêm nhanh biểu tượng cảm xúc nhún vai ¯\_(ツ)_/¯ vào tin nhắn.

Tự động hóa máy chủ với Bot và ứng dụng

Để quản lý máy chủ hiệu quả, người dùng có thể tích hợp các công cụ tự động hóa. Bot MEE6 là lựa chọn phổ biến để gửi lời nhắc hoặc quản lý thành viên. Ngoài ra, thư mục ứng dụng (App Directory) cung cấp nhiều tiện ích giải trí thú vị.

Tính năng Watch Together cho phép người dùng xem video YouTube cùng bạn bè ngay trong kênh thoại.

Bên cạnh đó, bạn có thể tự tạo biểu tượng cảm xúc (emoji) tùy chỉnh bằng cách tạo máy chủ riêng, vào Cài đặt máy chủ > Emoji và tải lên các tệp PNG. Mỗi máy chủ miễn phí cho phép tải lên tối đa 50 biểu tượng tĩnh và 50 biểu tượng động.

Khám phá các 'trứng phục sinh' (Easter Eggs)

Discord ẩn chứa nhiều điều thú vị dành cho người dùng thích khám phá: