Mẹo tận dụng tối đa kính thông minh Meta để làm việc và giải trí hiệu quả Kính thông minh Ray-Ban Meta không chỉ dùng để chụp ảnh hay nghe nhạc. Khám phá ngay 5 cách giúp bạn tự động hóa việc lưu hóa đơn, ghi chú rảnh tay và tối ưu thời lượng pin.

Kính thông minh Ray-Ban Meta sở hữu nhiều tính năng ẩn giúp tối ưu hóa công việc và cuộc sống hàng ngày. Thay vì chỉ dừng lại ở việc quay phim hay nghe nhạc, người dùng có thể khai thác sức mạnh của AI và các thiết lập phần cứng để biến chiếc kính thành một trợ lý thực thụ.

1. Quản lý hóa đơn tự động bằng AI

Bạn có thể thiết lập quy trình lưu trữ hóa đơn mà không cần chạm vào điện thoại. Bằng cách kết hợp Meta AI với các công cụ tự động hóa như Google Drive và Claude AI, việc quản lý chi tiêu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Bước 1: Nhìn vào hóa đơn và ra lệnh: "Hey Meta, chụp ảnh".

Nhìn vào hóa đơn và ra lệnh: "Hey Meta, chụp ảnh". Bước 2: Sử dụng Siri hoặc khẩu lệnh để gửi ảnh này đến một email chuyên dụng.

Sử dụng Siri hoặc khẩu lệnh để gửi ảnh này đến một email chuyên dụng. Bước 3: Hệ thống tự động sẽ đọc nội dung, trích xuất số tiền, ngày tháng và lưu vào bảng tính Google Sheets.

Lưu ý: Để AI đọc chính xác, bạn nên chụp hóa đơn ở nơi đủ ánh sáng, đặt giấy phẳng và căn giữa khung hình.

Kính thông minh Ray-Ban Meta có thể hỗ trợ quét và lưu trữ hóa đơn nhanh chóng.

2. Thay đổi tròng kính linh hoạt trong vài giây

Toàn bộ linh kiện điện tử như camera, loa và bộ xử lý đều được tích hợp trên gọng kính. Do đó, bạn có thể dễ dàng tháo lắp và thay đổi các loại tròng kính khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng mà không lo hỏng hóc thiết bị.

Tròng trong suốt dùng cho làm việc trong nhà.

Tròng râm hoặc tròng phân cực khi đi ngoài trời nắng.

Tròng đổi màu hoặc tròng cận theo đơn thuốc của bác sĩ.

3. Kích hoạt chế độ mô tả hình ảnh chi tiết

Trong phần Trợ năng (Accessibility) của ứng dụng quản lý, Meta cung cấp tính năng "Detailed Responses". Khi bật chế độ này, AI sẽ cung cấp thông tin mô tả môi trường xung quanh một cách tỉ mỉ hơn.

Cách dùng: Ra lệnh "Hey Meta, mô tả những gì tôi đang nhìn thấy".

Ra lệnh "Hey Meta, mô tả những gì tôi đang nhìn thấy". Kết quả: AI sẽ phân tích chi tiết về màu sắc, chất liệu, số lượng người và bố cục không gian trong khung hình.

AI sẽ phân tích chi tiết về màu sắc, chất liệu, số lượng người và bố cục không gian trong khung hình. Mẹo nhỏ: Bạn nên tăng tốc độ đọc của Meta AI lên khoảng 1,25 lần để nhận phản hồi nhanh và tự nhiên hơn.

4. Ghi chú rảnh tay qua tin nhắn

Khi đang lái xe hoặc nấu ăn, bạn có thể lưu lại ý tưởng ngay lập tức mà không cần lấy điện thoại. Hãy tạo một nhóm trò chuyện chỉ có mình bạn trên WhatsApp hoặc Messenger, sau đó ra lệnh cho kính gửi tin nhắn vào nhóm đó.

Mọi ý tưởng sẽ được chuyển thành văn bản, kèm theo dấu mốc thời gian cụ thể, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý lại sau này.

5. Cách kéo dài thời lượng pin cho cả ngày dài

Thông thường, kính Meta chỉ hoạt động liên tục khoảng 8 giờ. Để sử dụng suốt cả ngày mà không bị gián đoạn, bạn có thể áp dụng hai phương án hỗ trợ năng lượng:

Pin nam châm: Gắn trực tiếp lên gọng kính để tăng thêm khoảng 2 giờ sử dụng.

Gắn trực tiếp lên gọng kính để tăng thêm khoảng 2 giờ sử dụng. Cáp sạc chuyên dụng: Kết nối kính với pin dự phòng để trong túi áo hoặc túi xách, cho phép thiết bị hoạt động liên tục.

Lưu ý quan trọng về quyền riêng tư

Mặc dù có những mẹo để che đèn LED báo hiệu khi quay phim, nhưng các chuyên gia khuyến cáo không nên làm điều này. Đèn báo được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của những người xung quanh. Việc vô hiệu hóa đèn báo có thể gây hiểu lầm và vi phạm các quy tắc đạo đức khi sử dụng thiết bị công nghệ tại nơi công cộng.