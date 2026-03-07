Mẹo tối ưu MacBook Air giúp tăng hiệu suất làm việc và kéo dài tuổi thọ pin Tối ưu MacBook Air với 10 giải pháp thực tế từ nâng cấp phần cứng, quản lý pin thông minh đến các thủ thuật phần mềm giúp máy hoạt động mượt mà và bền bỉ hơn.

MacBook Air là dòng laptop mỏng nhẹ phổ biến nhất của Apple nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và tính di động. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của thiết bị, đặc biệt là các phiên bản cấu hình cơ bản, người dùng cần áp dụng một số thủ thuật tối ưu hóa từ phần cứng đến phần mềm.

1. Mở rộng không gian lưu trữ bằng SSD gắn ngoài

Nếu bạn sở hữu phiên bản MacBook Air 256GB, việc trang bị thêm ổ SSD gắn ngoài là giải pháp cần thiết. Khi ổ cứng trong gần đầy, hệ thống sẽ gặp khó khăn trong việc tạo bộ nhớ ảo (swap), dẫn đến tình trạng giật lag. Việc chuyển các tệp tin lớn sang SSD gắn ngoài giúp máy luôn có không gian trống để vận hành trơn tru.

Sử dụng thêm ổ cứng ngoài giúp giải phóng bộ nhớ trong và tăng tốc độ xử lý cho máy.

2. Nâng cấp bộ sạc công suất cao

Các dòng MacBook Air từ năm 2022 trở đi hỗ trợ sạc nhanh lên đến 140W, nhưng thường chỉ đi kèm củ sạc 30W. Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng khi di chuyển, bạn nên cân nhắc nâng cấp lên bộ sạc công suất lớn hơn kết hợp với cáp MagSafe 3 hoặc cáp USB-C hỗ trợ sạc nhanh tương ứng.

3. Thiết lập giới hạn sạc để bảo vệ pin

Pin lithium-ion sẽ lão hóa nhanh hơn nếu liên tục được sạc đầy 100%. Bạn có thể kéo dài tuổi thọ pin bằng cách đặt giới hạn sạc ở mức 80% đến 95%. Truy cập Cài đặt hệ thống (System Settings) > Pin (Battery) > nhấp vào biểu tượng (i) bên cạnh mục Sạc để điều chỉnh thanh trượt Giới hạn sạc (Charge Limit).

4. Sử dụng trình quản lý Clipboard

Thay vì phải sao chép và dán từng mục một cách thủ công, các ứng dụng như CopyClip cho phép bạn lưu trữ toàn bộ lịch sử sao chép. Điều này giúp bạn truy cập nhanh các đoạn văn bản hoặc liên kết đã copy trước đó mà không cần chuyển đổi liên tục giữa các cửa sổ ứng dụng.

5. Tối ưu hóa không gian làm việc với trình quản lý cửa sổ

Việc sắp xếp nhiều cửa sổ cạnh nhau trên màn hình MacBook Air sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng các công cụ quản lý như Magnet hoặc tính năng chia màn hình tích hợp của macOS. Bạn có thể dùng phím tắt để ghim cửa sổ vào các vị trí cố định, giúp việc đối chiếu tài liệu khi làm việc trở nên thuận tiện hơn.

6. Ưu tiên sử dụng trình duyệt Safari

Safari được Apple tối ưu hóa riêng cho hệ sinh thái macOS, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể so với Chrome. Trình duyệt này cũng tích hợp sẵn các tính năng bảo mật mạnh mẽ như chặn trình theo dõi và iCloud Private Relay để ẩn địa chỉ IP, giúp bảo vệ quyền riêng tư khi truy cập internet.

7. Cài đặt công cụ chặn quảng cáo

Sử dụng các tiện ích như AdGuard hoặc uBlock Origin trên Safari không chỉ giúp giao diện web sạch sẽ hơn mà còn bảo vệ máy khỏi các quảng cáo độc hại. Điều này cũng góp phần tăng tốc độ tải trang và giảm tải cho bộ vi xử lý của MacBook Air.

8. Kích hoạt tính năng Cách ly giọng nói (Voice Isolation)

Khi thực hiện cuộc gọi video trong môi trường ồn ào, hãy bật tính năng Voice Isolation để hệ thống tập trung thu âm giọng nói và loại bỏ tạp âm xung quanh. Để kích hoạt, hãy mở trung tâm điều khiển khi đang trong cuộc gọi, chọn Chế độ micrô (Mic Mode) và chuyển sang Cách ly giọng nói.

9. Tắt hiệu ứng phản ứng (Reactions) tự động

Tính năng Reactions có thể tự động kích hoạt các hiệu ứng pháo hoa hoặc bóng bay dựa trên cử chỉ tay, đôi khi gây khó xử trong các cuộc họp chuyên nghiệp. Bạn nên kiểm tra và tắt tính năng này trong cài đặt video để tránh những tình huống không mong muốn trên các ứng dụng như Zoom hay Microsoft Teams.

10. Đăng ký nhiều vân tay cho Touch ID

Mặc dù macOS giới hạn 3 mục quét vân tay, bạn có thể đăng ký tối đa 6 ngón tay bằng cách quét luân phiên hai ngón khác nhau trong cùng một lần thiết lập Thêm vân tay (Add Fingerprint). Mẹo này giúp bạn mở khóa máy linh hoạt hơn bằng nhiều ngón tay ở cả hai bàn tay.