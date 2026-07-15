Mercedes-Benz và hành trình 140 năm: Khi di sản hội ngộ tương lai tại Phú Quốc Sự kiện “Biểu tượng vượt thời” không chỉ tôn vinh lịch sử 140 năm của thương hiệu Ngôi sao ba cánh mà còn là sân khấu trình diễn của E-Class thế hệ mới, hệ thống Digital Extras và mẫu G 580 thuần điện đột phá.

Tại Phú Quốc, Mercedes-Benz Việt Nam vừa tổ chức hành trình trải nghiệm mang tên “Biểu tượng vượt thời”. Đây là sự kiện trọng điểm nhằm kỷ niệm 140 năm tinh thần đổi mới kể từ khi Carl Benz phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên vào năm 1886. Hành trình không chỉ là buổi lái thử thông thường mà còn là cách hãng xe Đức tái hiện di sản, công nghệ và tầm nhìn tương lai thông qua những dòng xe chủ lực như E-Class, C-Class, GLC và đặc biệt là G-Class thuần điện.

Hành trình trải nghiệm “Biểu tượng vượt thời” tôn vinh 140 năm tinh thần đổi mới của Mercedes-Benz.

140 năm di sản và tinh thần tiên phong

Trong suốt gần một thế kỷ rưỡi, Mercedes-Benz luôn gắn liền với khái niệm tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Thương hiệu không chỉ định hình các phân khúc xe mà còn thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và tiện nghi. Tại sự kiện lần này, triết lý “The Iconic Luxury” được cụ thể hóa bằng việc đặt người lái vào trung tâm, biến mỗi cung đường tại đảo Ngọc thành một câu chuyện kể về sự phát triển không ngừng của hãng xe Đức.

140 năm đổi mới – Di sản không ngừng chuyển động.

Mercedes-Benz E-Class: Nửa thế kỷ định hình chuẩn mực sedan hạng sang

Tâm điểm của sự kiện là E-Class thế hệ mới, dòng xe vừa kỷ niệm cột mốc 50 năm kể từ khi tên gọi này chính thức xuất hiện trên mẫu W123 vào năm 1976. E-Class phiên bản hiện tại không thay đổi hoàn toàn bản sắc vốn có mà tập trung nâng tầm trải nghiệm bằng ngôn ngữ thiết kế tinh giản và công nghệ tối ưu cho người lái.

E-Class: Biểu tượng sedan hạng sang trong thời đại mới.

Trải nghiệm thực tế trên những cung đường ven biển Phú Quốc cho thấy E-Class vẫn duy trì được sự tĩnh lặng và mượt mà đặc trưng. Không gian nội thất với táp-lô hiện đại và các vật liệu cao cấp mang lại cảm giác thư thái, tinh tế, khẳng định vị thế của một mẫu sedan hạng sang bền vững qua nhiều thập kỷ.

Dòng xe này tiếp tục đóng vai trò là cột trụ trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz, thể hiện rõ nhất triết lý lâu đời về chất lượng và đẳng cấp mà hãng theo đuổi.

C-Class và GLC: Sự linh hoạt và đa dụng trên mọi hành trình

Bên cạnh sự lịch lãm của E-Class, C-Class mang đến tinh thần trẻ trung với DNA thể thao năng động. Với tỷ lệ thiết kế gọn gàng và phản hồi vô-lăng chính xác, C-Class chứng minh tại sao đây luôn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng trẻ lần đầu tiếp cận thương hiệu hạng sang.

C-Class: Tinh thần thể thao của một biểu tượng trẻ trung.

Trong khi đó, GLC tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV hạng sang thành công nhất của hãng trên toàn cầu. Khả năng vận hành êm ái, vững vàng trên nhiều loại địa hình từ đường nhựa đến các cung đường ven rừng giúp GLC trở thành người bạn đồng hành đa năng, phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau.

GLC: Chiếc SUV hạng sang ung dung trên mọi thử thách.

Kỷ nguyên số với hệ thống Digital Extras

Một điểm nhấn công nghệ quan trọng trong hành trình lần này là sự ra mắt của hệ thống tiện ích số Digital Extras. Đây không chỉ là một ứng dụng di động mà là lớp kết nối giúp chiếc xe luôn hiện diện bên cạnh chủ nhân. Các tính năng như khóa/mở cửa từ xa, kiểm tra trạng thái xe, xác định vị trí và quản lý bảo dưỡng được thực hiện mượt mà qua điện thoại thông minh.

Digital Extras – Hệ thống tiện ích số.

Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp các tiện ích vận hành riêng tại thị trường Việt Nam như liên lạc với trung tâm hỗ trợ khách hàng bằng giọng nói và hệ thống gọi cấp cứu khẩn cấp (SOS), mang lại sự bảo vệ toàn diện cho người lái.

Mercedes-Benz G 580: Khi huyền thoại Off-road được điện hóa

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của sự kiện diễn ra tại Thị trấn Hoàng Hôn khi mẫu G 580 thuần điện xuất hiện. Dù chuyển sang hệ truyền động điện, G-Class mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng vuông vức biểu tượng đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. Việc điện hóa một dòng xe huyền thoại cho thấy Mercedes-Benz không xóa bỏ quá khứ mà sử dụng công nghệ để nâng tầm những giá trị di sản.

Mercedes-Benz G 580 thuần điện – biểu tượng bước vào tương lai.

Hành trình “Biểu tượng vượt thời” kết thúc với thông điệp rõ ràng: Sau 140 năm, mọi sự đổi mới của Mercedes-Benz vẫn luôn xoay quanh mục tiêu làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Những mẫu xe như E-Class, C-Class hay G 580 chính là lời khẳng định cho niềm tin ấy trên con đường hướng tới tương lai.