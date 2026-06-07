Merino ghi bàn phút 90, Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup Bàn thắng duy nhất của Merino ở phút 90 giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng trên sân AT&T Stadium, vào tứ kết, đồng nghĩa với việc Cristiano Ronaldo có trận đấu cuối cùng tại World Cup.

Bồ Đào Nha 0 - 1 Tây Ban Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha. 12' Tây Ban Nha nhỉnh hơn, chưa thể xuyên thủng

Phút 12, Tây Ban Nha nhỉnh hơn về thế trận với 55% cầm bóng và dứt điểm 2-1, trong đó có 1 pha trúng đích buộc thủ môn Bồ Đào Nha phải căng mình cứu thua. Dù vậy tỷ số vẫn là 0-0, còn Bồ Đào Nha mới chỉ một lần phạm lỗi khi lùi sâu tổ chức phòng ngự.

Phút 12, Tây Ban Nha nhỉnh hơn về thế trận với 55% cầm bóng và dứt điểm 2-1, trong đó có 1 pha trúng đích buộc thủ môn Bồ Đào Nha phải căng mình cứu thua. Dù vậy tỷ số vẫn là 0-0, còn Bồ Đào Nha mới chỉ một lần phạm lỗi khi lùi sâu tổ chức phòng ngự. 24' Tây Ban Nha lấn lướt, chưa thể xuyên thủng Bồ Đào Nha

Bước sang phút 24, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn với 58% thời lượng cầm bóng và tung ra 5 cú dứt điểm, trúng đích 3 lần so với vỏn vẹn 1 của Bồ Đào Nha. Dù lấn lướt rõ rệt, các học trò của La Roja chưa thể tìm ra bàn thắng khi hàng thủ đối phương vẫn đứng vững, thể hiện qua 3 pha cứu thua kịp thời, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang phút 24, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn với 58% thời lượng cầm bóng và tung ra 5 cú dứt điểm, trúng đích 3 lần so với vỏn vẹn 1 của Bồ Đào Nha. Dù lấn lướt rõ rệt, các học trò của La Roja chưa thể tìm ra bàn thắng khi hàng thủ đối phương vẫn đứng vững, thể hiện qua 3 pha cứu thua kịp thời, trong khi tỷ số vẫn là 0-0. 36' Tây Ban Nha lấn lướt, Bồ Đào Nha co cụm chống đỡ

Bước sang phút 36, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn rõ rệt với 54% cầm bóng và áp đảo về dứt điểm 7-3, trong đó có tới 3 pha trúng đích so với chỉ 1 của đối thủ. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự, thủ môn phải căng mình cứu thua tới 3 lần trong khi hàng công chưa tạo được nhiều đột biến.

Bước sang phút 36, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn rõ rệt với 54% cầm bóng và áp đảo về dứt điểm 7-3, trong đó có tới 3 pha trúng đích so với chỉ 1 của đối thủ. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự, thủ môn phải căng mình cứu thua tới 3 lần trong khi hàng công chưa tạo được nhiều đột biến. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 49' Tây Ban Nha nhỉnh hơn đầu hiệp hai

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục nhích hơn về thế trận với 54% cầm bóng và dứt điểm 8-5, trong đó số cú sút trúng đích cũng vượt trội 3-2. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự nhưng vẫn tổ chức phản công có nét, thể hiện qua phạt góc nghiêng nhẹ về phía họ với tỷ lệ 3-2.

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục nhích hơn về thế trận với 54% cầm bóng và dứt điểm 8-5, trong đó số cú sút trúng đích cũng vượt trội 3-2. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự nhưng vẫn tổ chức phản công có nét, thể hiện qua phạt góc nghiêng nhẹ về phía họ với tỷ lệ 3-2. 56' Bồ Đào Nha thay người, Semedo vào sân

Phút 56, HLV Bồ Đào Nha tung Semedo vào sân thay Mendes trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi ở hành lang cánh diễn ra khi trận đấu chưa phân định được đội nào nhích hơn, dù Tây Ban Nha đang nhúc nhích hơn về số cú dứt điểm.

Phút 56, HLV Bồ Đào Nha tung Semedo vào sân thay Mendes trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi ở hành lang cánh diễn ra khi trận đấu chưa phân định được đội nào nhích hơn, dù Tây Ban Nha đang nhúc nhích hơn về số cú dứt điểm. 61' Tây Ban Nha lấn lướt, Bồ Đào Nha kiên cường cầm hòa

Bước sang phút 61, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn khi cầm bóng 55% và tung ra 8 cú dứt điểm so với 5 của đối thủ, trong đó 3 lần đi trúng đích. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự chắc chắn với 3 pha cứu thua, chấp nhận nhường thế trận để chờ cơ hội phản công giữ tỷ số 0-0.

Bước sang phút 61, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn khi cầm bóng 55% và tung ra 8 cú dứt điểm so với 5 của đối thủ, trong đó 3 lần đi trúng đích. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự chắc chắn với 3 pha cứu thua, chấp nhận nhường thế trận để chờ cơ hội phản công giữ tỷ số 0-0. 71' Bồ Đào Nha tung Leao, tìm lời giải cho hàng thủ Tây Ban Nha

Phút 71, HLV Bồ Đào Nha rút Joao Felix để tung R. Leao vào sân, bổ sung tốc độ cho hàng công. Thế trận vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0, trong khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về cầm bóng và số cú dứt điểm trúng đích.

Phút 71, HLV Bồ Đào Nha rút Joao Felix để tung vào sân, bổ sung tốc độ cho hàng công. Thế trận vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0, trong khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về cầm bóng và số cú dứt điểm trúng đích. 71' Bồ Đào Nha xoay người: Dalot thay Cancelo

Phút 71, HLV Bồ Đào Nha tung Dalot vào sân thay Cancelo trong bối cảnh thế trận vẫn đang cân bằng 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi diễn ra ở hành lang cánh phải, nơi cần thêm sức lực để duy trì nhịp độ trong giai đoạn quyết định của trận đấu.

Phút 71, HLV Bồ Đào Nha tung Dalot vào sân thay Cancelo trong bối cảnh thế trận vẫn đang cân bằng 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi diễn ra ở hành lang cánh phải, nơi cần thêm sức lực để duy trì nhịp độ trong giai đoạn quyết định của trận đấu. 73' Tây Ban Nha lấn lướt, Bồ Đào Nha lì lợm cầm hòa

Bước sang phút 73, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động dồn ép với 56% cầm bóng và áp đảo về số cú dứt điểm 11-6, trong đó 4 lần trúng đích so với 2 của đối thủ. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự, chấp nhận phạm lỗi nhiều hơn 10-5 để ngăn chặn các đợt tấn công, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững giữ tỷ số hòa 0-0.

Bước sang phút 73, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động dồn ép với 56% cầm bóng và áp đảo về số cú dứt điểm 11-6, trong đó 4 lần trúng đích so với 2 của đối thủ. Bồ Đào Nha lùi sâu phòng ngự, chấp nhận phạm lỗi nhiều hơn 10-5 để ngăn chặn các đợt tấn công, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững giữ tỷ số hòa 0-0. 75' Tây Ban Nha tung Torres tìm bàn thắng

Phút 75, HLV Tây Ban Nha rút A. Baena để đưa F. Torres vào sân, tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Đây là sự thay đổi hợp lý khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thế trận với 55% cầm bóng và 12 cú dứt điểm, nhưng vẫn chưa thể chọc thủng lưới Bồ Đào Nha trong thế trận đang hòa 0-0.

Phút 75, HLV Tây Ban Nha rút để đưa vào sân, tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Đây là sự thay đổi hợp lý khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thế trận với 55% cầm bóng và 12 cú dứt điểm, nhưng vẫn chưa thể chọc thủng lưới Bồ Đào Nha trong thế trận đang hòa 0-0. 83' Bồ Đào Nha tung Conceicao thay Neto

Phút 83, HLV Bồ Đào Nha tung F. Conceicao vào sân thay P. Neto trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại thêm sức sống cho hàng công chủ nhà, vốn đang lép vế hơn khi chỉ có 8 cú dứt điểm so với 14 của đối thủ.

Phút 83, HLV Bồ Đào Nha tung F. Conceicao vào sân thay P. Neto trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Tây Ban Nha. Sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại thêm sức sống cho hàng công chủ nhà, vốn đang lép vế hơn khi chỉ có 8 cú dứt điểm so với 14 của đối thủ. 83' Bồ Đào Nha tung B. Silva tiếp sức tấn công

Phút 83, HLV Bồ Đào Nha rút Vitinha ra nghỉ, đưa B. Silva vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0. Đây là sự thay đổi đáng chú ý khi Bồ Đào Nha đang lép vế hơn về thế trận, thể hiện qua các chỉ số kiểm soát bóng và dứt điểm kém hơn so với Tây Ban Nha.

Phút 83, HLV Bồ Đào Nha rút Vitinha ra nghỉ, đưa B. Silva vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0. Đây là sự thay đổi đáng chú ý khi Bồ Đào Nha đang lép vế hơn về thế trận, thể hiện qua các chỉ số kiểm soát bóng và dứt điểm kém hơn so với Tây Ban Nha. 85' Tây Ban Nha tung F. Ruiz thay Pedri

Phút 85, HLV Tây Ban Nha rút Pedri để đưa F. Ruiz vào sân, làm mới tuyến giữa khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Đây là thời điểm nhạy cảm của một trận knock-out, khi mọi phương án nhân sự đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

Phút 85, HLV Tây Ban Nha rút Pedri để đưa F. Ruiz vào sân, làm mới tuyến giữa khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Đây là thời điểm nhạy cảm của một trận knock-out, khi mọi phương án nhân sự đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp. 85' Tây Ban Nha tung Merino, rút Olmo nghỉ ngơi

Phút 85, HLV Tây Ban Nha quyết định rút D. Olmo để tung M. Merino vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Bồ Đào Nha. Sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại thêm sức sống cho hàng công, khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thế trận với 57% cầm bóng và 14 cú dứt điểm.

Phút 85, HLV Tây Ban Nha quyết định rút để tung vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 với Bồ Đào Nha. Sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại thêm sức sống cho hàng công, khi Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thế trận với 57% cầm bóng và 14 cú dứt điểm. 85' Tây Ban Nha dồn ép, Bồ Đào Nha gồng mình chống đỡ

Phút 85, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn hẳn với 57% cầm bóng và áp đảo trong các pha dứt điểm 14-8, trong đó có 5 cú trúng đích so với chỉ 2 của đối thủ. Bồ Đào Nha phải gồng mình phòng ngự với 5 pha cứu thua và để đối phương giành tới 7 quả phạt góc so với 3, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững để giữ nguyên tỷ số 0-0 .

Phút 85, Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động hơn hẳn với 57% cầm bóng và áp đảo trong các pha dứt điểm 14-8, trong đó có 5 cú trúng đích so với chỉ 2 của đối thủ. Bồ Đào Nha phải gồng mình phòng ngự với 5 pha cứu thua và để đối phương giành tới 7 quả phạt góc so với 3, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững để giữ nguyên tỷ số . 89' B. Silva nhận thẻ vàng phút 89

Phút 89, B. Silva bên phía Bồ Đào Nha phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng thô bạo. Tấm thẻ đến vào giai đoạn cuối trận vòng 1/8 trên sân AT&T Stadium, buộc anh phải thận trọng hơn trong những phút bù giờ sắp tới.

Phút 89, B. Silva bên phía Bồ Đào Nha phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng thô bạo. Tấm thẻ đến vào giai đoạn cuối trận vòng 1/8 trên sân AT&T Stadium, buộc anh phải thận trọng hơn trong những phút bù giờ sắp tới. 90+1' Merino đánh gục Bồ Đào Nha phút bù giờ

Phút 90+1', M. Merino băng vào dứt điểm ấn định tỷ số 0-1 cho Tây Ban Nha sau đường kiến tạo của F. Torres. Bàn thắng đến ở những giây cuối cùng, ngay sau khi B. Silva vừa phải nhận thẻ vàng, khiến hàng thủ Bồ Đào Nha không kịp trở tay.

Phút 90+1', M. Merino băng vào dứt điểm ấn định tỷ số cho Tây Ban Nha sau đường kiến tạo của F. Torres. Bàn thắng đến ở những giây cuối cùng, ngay sau khi B. Silva vừa phải nhận thẻ vàng, khiến hàng thủ Bồ Đào Nha không kịp trở tay. 90+4' Veiga nhận thẻ vàng phút bù giờ

Phút 90+4, R. Veiga bị bắt lỗi giữ người và phải nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi Tây Ban Nha vừa vươn lên dẫn 0-1. Bồ Đào Nha giờ vừa chịu bàn thua ngược dòng vừa mất thêm cầu thủ vào diện cảnh cáo trong những giây phút cuối cùng đầy căng thẳng.

Phút 90+4, R. Veiga bị bắt lỗi giữ người và phải nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi Tây Ban Nha vừa vươn lên dẫn 0-1. Bồ Đào Nha giờ vừa chịu bàn thua ngược dòng vừa mất thêm cầu thủ vào diện cảnh cáo trong những giây phút cuối cùng đầy căng thẳng. 90+7' Bồ Đào Nha tung Borja Iglesias trong tuyệt vọng

Phút 90+7', Borja Iglesias được tung vào sân thay Mikel Oyarzabal khi Bồ Đào Nha đang cần một phép màu. Chỉ vài phút trước đó Tây Ban Nha vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 0-1 , khiến thầy trò HLV chủ nhà buộc phải dồn toàn lực cho những đường bóng bổng cuối cùng.

Phút 90+7', Borja Iglesias được tung vào sân thay Mikel Oyarzabal khi Bồ Đào Nha đang cần một phép màu. Chỉ vài phút trước đó Tây Ban Nha vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên , khiến thầy trò HLV chủ nhà buộc phải dồn toàn lực cho những đường bóng bổng cuối cùng. 90+8' Torres nhận thẻ vàng phút bù giờ thứ hai

Phút 90+8, F. Torres bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ phạt liên tiếp sau khi B. Silva và R. Veiga đã dính thẻ trước đó ở những phút cuối. Dù vậy điều đó không ảnh hưởng đến thế trận, khi Tây Ban Nha vẫn đang tạm dẫn Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+1.

Phút 90+8, F. Torres bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ phạt liên tiếp sau khi B. Silva và R. Veiga đã dính thẻ trước đó ở những phút cuối. Dù vậy điều đó không ảnh hưởng đến thế trận, khi Tây Ban Nha vẫn đang tạm dẫn Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+1. KT Kết thúc: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:03 07/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martínez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (F)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (F)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

2. Nélson Semedo

12. José Sá

9. Gonçalo Ramos

22. Rui Silva

21. Rúben Neves

24. Samú Costa

19. Gonçalo Guedes

10. Bernardo Silva

4. Tomás Araújo

16. Trincão

6. Matheus Nunes

5. Diogo Dalot

14. Gonçalo Inácio

26. Francisco Conceição

17. Rafael Leão

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-1-2-3

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí Paredes (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

10. Dani Olmo (M)

20. Pedri (M)

19. Lamine Yamal (F)

21. Mikel Oyarzabal (F)

15. Álex Baena (M)

Dự bị:

2. Marc Pubill

9. Gavi

17. Nico Williams

13. Joan García

11. Yeremy Pino

18. Martín Zubimendi

4. Eric García

7. Ferran Torres

26. Borja Iglesias

8. Fabián Ruiz

6. Mikel Merino

1. David Raya

5. Marcos Llorente

3. Álex Grimaldo

25. Víctor Muñoz

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ đối đầu trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 2h00 ngày 7/7 trên sân trung lập AT&T Stadium. Đây là cuộc chạm trán mang tính loại trực tiếp: đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay lập tức, không còn cơ hội sửa sai.

Phong độ hai đội trước giờ G

Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định đáng gờm khi bất bại trong bốn trận gần nhất, với thành tích ba trận thắng và một trận hòa. Chuỗi phong độ này phản ánh một tập thể giàu bản lĩnh, có khả năng tạo áp lực liên tục lên đối thủ trong những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với phong độ khởi sắc nhưng chưa thực sự bùng nổ. Đội bóng của những ngôi sao hàng đầu châu Âu có hai trận hòa xen kẽ với hai trận thắng trong bốn lần ra sân gần nhất, cho thấy sự thiếu ổn định nhất định dù vẫn giữ được mạch không thua.

Lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng

Nhìn lại năm lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đang có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý khi giành được một chiến thắng, trong khi Bồ Đào Nha chưa thể thắng đối thủ này ở bất kỳ lần nào. Đáng chú ý, có tới bốn trong số năm cuộc đối đầu gần nhất kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy đây là một cặp đấu vô cùng khó phân định thắng thua, nơi cả hai đội đều rất am hiểu lối chơi của nhau.

Xu hướng hòa nhiều trong quá khứ có thể là một yếu tố tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, ở đấu trường loại trực tiếp của World Cup, khái niệm hòa để chia điểm không còn tồn tại, buộc cả hai HLV phải tính toán phương án cho kịch bản hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu nếu thế trận tiếp tục giằng co đến những phút cuối.

Bài toán chiến thuật ở vòng loại trực tiếp

Tính chất một mất một còn của vòng 1/8 thường khiến các đội bóng lớn chơi thận trọng hơn ở những phút đầu, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tăng tốc dần về cuối trận. Với Tây Ban Nha đang có phong độ tốt hơn, họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu, buộc Bồ Đào Nha phải chơi phòng ngự phản công.

Ngược lại, Bồ Đào Nha với những cá nhân có khả năng tạo đột biến sẽ cần tận dụng tối đa các tình huống cố định hoặc phản công nhanh để khai thác khoảng trống mà Tây Ban Nha để lại khi dâng cao đội hình. Đây sẽ là cuộc đấu trí giữa một lối chơi kiểm soát bóng bài bản và một lối chơi dựa vào sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định.

Nhận định

Với việc không đội nào được hưởng lợi thế sân nhà tại AT&T Stadium, cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những phút giây quan trọng. Phong độ ổn định hơn giúp Tây Ban Nha có phần được đánh giá cao hơn đôi chút, nhưng lịch sử đối đầu cân bằng cùng chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha cho thấy đây sẽ là một trận đấu khó đoán định đến phút chót.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/06/2025: Bồ Đào Nha 2 - 2 Tây Ban Nha

28/09/2022: Bồ Đào Nha 0 - 1 Tây Ban Nha

03/06/2022: Tây Ban Nha 1 - 1 Bồ Đào Nha

05/06/2021: Tây Ban Nha 0 - 0 Bồ Đào Nha

08/10/2020: Bồ Đào Nha 0 - 0 Tây Ban Nha

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

03/07/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia (Thắng)

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Bồ Đào Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Spain: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Tây Ban Nha

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Bồ Đào Nha thắng: 10%

Hòa: 45%

Tây Ban Nha thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Bồ Đào Nha: -2.5 bàn

Tây Ban Nha: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : draw or Spain and -3.5 goals