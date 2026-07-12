Messi gay gắt nhắc nhở trọng tài và kịch tính Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 Thủ quân Lionel Messi trực tiếp chấn chỉnh trọng tài Joao Pinheiro về thái độ tôn trọng trước khi dẫn dắt Argentina vượt qua Thụy Sĩ trong hai hiệp phụ kịch tính tại World Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh tâm lý. Trong một đêm thi đấu rực lửa, Lionel Messi đã chứng minh vai trò thủ lĩnh không chỉ qua đôi chân mà còn qua tiếng nói đầy sức nặng trước các quyết định của trọng tài chính.

Sự cố đối đầu với trọng tài Joao Pinheiro

Ngay trong hiệp một, bầu không khí tại sân vận động đã trở nên ngột ngạt khi những quyết định và cách giao tiếp của trọng tài người Bồ Đào Nha, ông Joao Pinheiro, gây ức chế cho các cầu thủ Nam Mỹ. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Lionel Messi, ở tuổi 39, đã tiến thẳng tới vị vua áo đen để yêu cầu sự chuyên nghiệp.

Theo ghi nhận từ kênh truyền hình TyC Sports, siêu sao của Inter Miami đã có những lời lẽ đanh thép nhưng chuẩn mực dành cho ông Pinheiro: "Hãy nói chuyện với tôi một cách bình thường, hãy nói chuyện với tôi bằng sự tôn trọng. Hãy nói chuyện bình thường, tôi đã nói chuyện với ông một cách bình thường cơ mà".

Messi không hài lòng với cách giao tiếp của trọng tài ở trận gặp Thụy Sĩ. Ảnh: FIFA

Hành động này của Messi cho thấy sự nhạy bén của một người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhằm thiết lập lại ranh giới giao tiếp và giảm bớt áp lực tâm lý cho các đồng đội trẻ trước lối bắt có phần cứng nhắc của tổ trọng tài.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ và bản lĩnh trong hiệp phụ

Sức nóng của trận đấu tiếp tục tăng cao trong hiệp hai khi Thụy Sĩ chủ động chơi lùi sâu và tổ chức phản công sắc bén. Tuy nhiên, đại diện châu Âu đã tự làm khó mình khi tiền đạo chủ lực Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, rời sân trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Mất đi mũi nhọn nguy hiểm nhất, Thụy Sĩ buộc phải co cụm phòng ngự để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội, Argentina vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương suốt 90 phút chính thức. Phải đến hai hiệp phụ, sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên trưởng mới phát huy tác dụng tối đa.

Sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp Albiceleste giải quyết trận đấu. Hai bàn thắng quý giá trong hiệp phụ không chỉ đánh bại sự kiên cường của Thụy Sĩ mà còn khẳng định chiều sâu đội hình của nhà đương kim vô địch.

Tấm vé vào bán kết xứng đáng

Chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 120 phút nghẹt thở đã đưa Argentina tiến thẳng vào vòng bán kết World Cup 2026. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Messi và các đồng đội trong một trận đấu đầy rẫy những cạm bẫy về tâm lý và chiến thuật.

Nhìn lại trận đấu, hình ảnh một Messi quyết liệt chấn chỉnh trọng tài chính là biểu tượng cho tinh thần của Argentina tại giải đấu năm nay: kiên cường, bản lĩnh và không khoan nhượng trước bất kỳ bất lợi nào. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ phải đối mặt với một tập thể đang đạt độ chín về cả phong độ lẫn tâm lý chiến.