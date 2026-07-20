Messi gây tranh cãi tại chung kết World Cup 2026: Nỗ lực câu thẻ Cucurella bị chỉ trích Trong bối cảnh Argentina mất người, Lionel Messi đã cố gắng tận dụng luật FIFA để khiến Marc Cucurella nhận thẻ đỏ, dẫn đến những phản ứng gay gắt về tinh thần thể thao.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ nóng bởi những pha bóng kỹ thuật mà còn bởi những khoảnh khắc kịch tính ngoài chuyên môn. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Lionel Messi khi siêu sao này cố gắng gây áp lực lên trọng tài nhằm khiến hậu vệ Marc Cucurella bên phía đối phương bị truất quyền thi đấu.

Khoảnh khắc tranh cãi sau tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez

Biến cố bắt đầu ngay sau khi tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân do phạm lỗi với Cubarsi. Trong nỗ lực cứu vãn thế trận khi Argentina chỉ còn chơi với 10 người, các cầu thủ Nam Mỹ đã vây quanh trọng tài chính người Slovenia, ông Slavko Vincic. Trong đám đông hỗn loạn, Marc Cucurella đã tiến lại gần để trao đổi với Messi.

Tuy nhiên, thay vì đối thoại, Messi lập tức tiến về phía trọng tài Vincic với thái độ gay gắt. Đội trưởng của Argentina tố cáo ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã vi phạm quy định khi che miệng trong lúc giao tiếp với anh. Hành động này được cho là nhằm mục đích khiến Cucurella phải nhận án phạt nặng từ vị vua áo đen, qua đó cân bằng quân số trên sân.

Cucurella lập tức chất vấn Messi sau khi anh bị "El Pulga" tố cáo

Cucurella ngay lập tức phản ứng quyết liệt trước cáo buộc của Messi. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã phân trần với trọng tài rằng anh không có hành động khuất tất hay lời lẽ xúc phạm nào. Theo quy định của FIFA tại kỳ World Cup này, việc cầu thủ cố tình che miệng khi giao tiếp với đối phương có thể dẫn đến án phạt truất quyền thi đấu, một tiền lệ từng được áp dụng với Miguel Almiron của Paraguay.

Quyết định của trọng tài và làn sóng chỉ trích

Sau khi xem xét tình hình, trọng tài Slavko Vincic đã đưa ra quyết định giữ nguyên hiện trạng. Ông xác định Cucurella chỉ che miệng trong khoảnh khắc ngắn và không có hành vi sai luật. Trận đấu được tiếp tục, nhưng hành động của Messi đã để lại một dư vị không mấy tốt đẹp trong mắt các chuyên gia bóng đá quốc tế.

Bình luận viên Lee Dixon của đài ITV không giấu nổi sự thất vọng: "Trận đấu sẽ trở nên tồi tệ nếu có ai đó bị phạt chỉ vì lý do như vậy. Messi không nên cư xử như một đứa trẻ khi cố gắng khiến đối thủ bị đuổi khỏi sân. Điều đó thật nực cười".

Đồng quan điểm, cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng đây là biểu hiện của sự tuyệt vọng. "Chúng ta đều biết phong cách chơi bóng của Argentina, nhưng tinh thần thể thao cao thượng vẫn là quan trọng nhất. Thật đáng buồn khi chứng kiến Messi thực hiện hành động câu thẻ lộ liễu như vậy", Rooney chia sẻ. Cựu thủ môn Joe Hart cũng lên tiếng chỉ trích, gọi hành vi của siêu sao người Argentina là "kinh khủng" và không xứng tầm với vị thế của anh.

Dù diễn biến kịch tính trên sân cỏ luôn là một phần của bóng đá, nhưng tình huống va chạm giữa Messi và Cucurella chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một trong những điểm nhấn gây tranh cãi nhất về chuẩn mực ứng xử tại kỳ World Cup 2026.