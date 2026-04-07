Messi ngả mũ trước thủ môn Vozinha sau chiến thắng nhọc nhằn của Argentina Dù giành vé đi tiếp, Lionel Messi thừa nhận Argentina đã trải qua 90 phút đầy sóng gió trước Cape Verde. Thủ quân Albiceleste gây xúc động với hành động ca ngợi và tặng áo cho thủ thành 40 tuổi Vozinha.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự tương phản giữa một gã khổng lồ Nam Mỹ và "chàng David" đến từ châu Phi hiện rõ trên sân cỏ. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng phấn khích, Lionel Messi đã chọn cách tiến thẳng tới vị trí của Vozinha – người gác đền 40 tuổi vừa có một ngày thi đấu xuất thần để bảo vệ mành lưới Cape Verde.

Khoảnh khắc của sự tôn trọng giữa những huyền thoại

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, sự công nhận từ một cầu thủ vĩ đại như Messi là phần thưởng vô giá. Thủ môn Vozinha tiết lộ rằng chính El Pulga là người chủ động tiếp cận để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với màn trình diễn của anh và các đồng đội. Messi không chỉ dành những lời có cánh cho đối thủ mà còn đồng ý tặng chiếc áo đấu số 10 huyền thoại cho thủ thành kỳ cựu này.

Vozinha xúc động chia sẻ: "Tôi tiến lại gần Messi và trước khi kịp nói gì, cậu ấy đã ôm tôi và nói: 'Làm tốt lắm. Anh là thủ môn rất giỏi. Người hâm mộ quê nhà nên tự hào về anh'. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi nhận được lời khen từ một người như Leo".

Khoảnh khắc Messi và thủ môn Vozinha nói chuyện gây chú ý

Thủ môn của Cape Verde cũng không quên xin chiếc áo đấu của siêu sao người Argentina làm kỷ niệm. Messi mỉm cười đáp lại: "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa cho anh trong đường hầm". Những cử chỉ lịch thiệp này một lần nữa khẳng định đẳng cấp và tinh thần thể thao của chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Kỳ tích của quốc gia 500.000 dân

Dù phải dừng bước, Cape Verde đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất lịch sử bóng đá thế giới. Với quy mô dân số chỉ khoảng 525.000 người – ít hơn dân số của bất kỳ bang nào tại Mỹ – quốc gia này đã trở thành đơn vị hành chính nhỏ nhất từng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Sức mạnh tinh thần của đội bóng xếp hạng 67 thế giới đã khiến nhà đương kim vô địch Argentina phải toát mồ hôi hột. Trước đó, Cape Verde từng gây chấn động khi cầm hòa cả hai ông lớn là Tây Ban Nha và Uruguay, chứng minh rằng sự chênh lệch về danh tiếng không quyết định tất cả trên sân cỏ.

Bản phân tích khắc nghiệt của Messi và Scaloni

Mặc dù giành chiến thắng, Lionel Messi không hề che giấu sự lo ngại về lối chơi của Argentina. Anh thừa nhận đội nhà đã đánh mất quyền kiểm soát sau khi có bàn mở tỷ số – một kịch bản thường thấy khi các đội bóng lớn chủ quan trước những đối thủ yếu hơn.

"Chúng tôi đã làm được điều khó nhất là ghi bàn mở tỷ số. Chúng tôi nghĩ sau đó sẽ tìm lại được lối chơi và thi đấu thoải mái hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi mất bóng, lùi đội hình, không gây áp lực đủ tốt và họ đã phát huy đúng điểm mạnh của mình", Messi phân tích sâu về mặt chiến thuật.

Messi thừa nhận Argentina vẫn cần phải cải thiện

Đồng quan điểm với cậu học trò cưng, HLV Lionel Scaloni cũng dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của Cape Verde. Ông khẳng định tại vòng loại trực tiếp, không có đối thủ nào là dễ dàng và Argentina cần phải nhìn nhận lại những sai lầm nếu muốn bảo vệ ngôi vương.

Messi nhấn mạnh: "Ngoài việc giành quyền đi tiếp, tôi nghĩ vẫn có những điểm tích cực vì chúng tôi đã làm tốt một số điều, đồng thời cũng cần sửa những điểm chưa tốt, mà theo tôi hôm nay là khá nhiều". Sự thận trọng này là cần thiết khi Albiceleste tiến sâu vào giải đấu, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.