Messi rực sáng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2 để vào tứ kết World Cup 2026 Bị dẫn trước hai bàn đến tận phút 60, Argentina đã thực hiện màn lội ngược dòng không tưởng nhờ nguồn cảm hứng từ Lionel Messi để đánh bại Ai Cập, qua đó ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất World Cup 2026.

Vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cơn địa chấn và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tính đến sáng ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giải đấu đã xác định được 6 cái tên góp mặt tại tứ kết bao gồm: Pháp, Morocco, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy và Anh. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch được thử thách đến giới hạn cuối cùng.

Cơn ác mộng từ đại diện châu Phi

Trận đấu diễn ra với một kịch bản ít ai ngờ tới. Đội tuyển Ai Cập, dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah, đã triển khai một lối chơi phòng ngự lùi sâu cực kỳ kỷ luật. Các lớp phòng ngự của đại diện châu Phi khiến những pha phối hợp của Argentina trở nên bế tắc. Không chỉ thủ vững, Ai Cập còn tỏ ra đặc biệt sắc bén trong các tình huống phản công.

Sự hiệu quả đáng kinh ngạc đã giúp Ai Cập vươn lên dẫn trước tới 2-0 sau hơn 60 phút thi đấu. Vào thời điểm đó, bóng ma bị loại sớm như tại kỳ World Cup 2018 dường như đang hiện hữu trước mắt các cổ động viên xứ sở Tango. Argentina cầm bóng nhiều nhưng thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên phá khối bê tông mà đối thủ dựng lên.

Màn lội ngược dòng trong 10 phút điên rồ

Trong bối cảnh khó khăn nhất, đẳng cấp của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc. Siêu sao 39 tuổi bắt đầu cuộc lội ngược dòng bằng một đường chuyền dọn cỗ chuẩn xác để Romero bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ Argentina.

Chỉ ít phút sau, chính Messi đã khiến cả khán đài nổ tung với một siêu phẩm. Đón đường bóng bật ra, El Pulga thực hiện cú vô lê sấm sét, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào, quân bình tỷ số 2-2. Sự hưng phấn được đẩy lên cao độ, và điều gì đến cũng phải đến. Enzo Fernandez trở thành người hùng định đoạt trận đấu với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong hơn 10 phút cuối trận.

Argentina có lần thứ 5 trong 6 kỳ World Cup gần nhất tiến vào tứ kết World Cup

Bản lĩnh của "Những vũ công Tango"

Chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Ai Cập không chỉ giúp Argentina đi tiếp mà còn khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Thống kê cho thấy, đây là lần thứ 5 trong 6 kỳ World Cup gần nhất, đội bóng Nam Mỹ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Ngoại trừ thất bại tại vòng 1/8 năm 2018, Argentina luôn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Với việc vượt qua khe cửa hẹp, Messi và các đồng đội sẽ tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất để đối đầu với những thử thách tiếp theo. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia. Với phong độ hiện tại của Messi, người hâm mộ Argentina hoàn toàn có quyền mơ về việc bảo vệ thành công ngôi vương trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu: