Messi rực sáng đưa Argentina vào chung kết, vượt mặt Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới Với cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Anh, Lionel Messi chính thức vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026 nhờ hơn Kylian Mbappe về chỉ số phụ.

Lionel Messi một lần nữa chứng minh giá trị của một thiên tài trong những thời khắc sinh tử. Trong trận bán kết đầy kịch tính với đội tuyển Anh, siêu sao 39 tuổi đã thực hiện hai đường kiến tạo dọn cỗ, giúp Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng nghẹt thở giữa Messi và Mbappe

Màn trình diễn chói sáng trước "Tam Sư" không chỉ đưa Albiceleste đi tiếp mà còn giúp cá nhân Messi chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới (Chiếc giày Vàng). Hiện tại, El Pulga đã sở hữu 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo kể từ đầu giải.

Thành tích này giúp Messi vượt qua người đồng đội cũ tại PSG là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp hiện cũng có 8 pha lập công nhưng chỉ có 3 đường kiến tạo. Đáng chú ý, Mbappe đã không thể gia tăng thông số của mình khi Pháp để thua Tây Ban Nha ở trận bán kết đầu tiên. Xếp sau bộ đôi này là Harry Kane và Jude Bellingham của tuyển Anh với cùng 6 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Quy định phân định thứ hạng của FIFA

Theo điều lệ của FIFA, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 được phân định dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt để đảm bảo sự công bằng. Trong trường hợp có hai hoặc nhiều cầu thủ sở hữu số bàn thắng bằng nhau, các chỉ số phụ sẽ được tính đến theo thứ tự ưu tiên sau:

Số pha kiến tạo: Cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn hơn sẽ xếp trên.

Cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn hơn sẽ xếp trên. Số phút thi đấu: Nếu vẫn bằng nhau về kiến tạo, cầu thủ có thời gian ra sân ít hơn (hiệu suất ghi bàn cao hơn) sẽ giành chiến thắng.

Với 4 đường kiến tạo, Messi đang nắm lợi thế cực lớn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn có thể thay đổi trong hai trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh sẽ diễn ra vào lúc 4h ngày 19/7. Đây là cơ hội cuối cùng để Mbappe, Kane hay Bellingham bám đuổi Messi. Trong khi đó, trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ được tổ chức lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội).

Messi tỏa sáng, giúp Argentina hạ Anh ở bán kết

Những chuyển động khác trên thị trường bóng đá

Bên cạnh sức nóng từ World Cup, thị trường chuyển nhượng cũng đang chứng kiến những diễn biến đáng chú ý. Arsenal được cho là đang cân nhắc dùng tiền đạo Viktor Gyokeres để trao đổi lấy Julian Alvarez của Manchester City nhằm tăng cường hỏa lực cho mùa giải mới.

Tại khu vực CONCACAF, HLV kỳ cựu Dick Advocaat bày tỏ ý định tiếp tục gắn bó lâu dài với đội tuyển Curacao sau những tiến bộ gần đây. Trong khi đó, tại đội tuyển Tây Ban Nha, lý do thủ thành Unai Simon nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Luis de la Fuente là nhờ khả năng chơi chân xuất sắc và tâm lý vững vàng trong các loạt sút luân lưu.